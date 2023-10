donderdag 5 oktober 2023 om 18:04

Voorzichtige hoop bij Soudal Quick-Step door nieuwe wending: “Beter een afgeslankt team dan niets”

Het is nog niet bevestigd, maar vanochtend meldde Het Laatste Nieuws dat Patrick Lefevere bezig is met een doorstart van het huidige Soudal Quick-Step. De renners die niet mee kunnen naar de fusieploeg van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma zouden bij dit ‘restantteam’ alsnog onderdak kunnen krijgen. “Moest dat scenario waar zijn, dan mag iedereen Patrick opnieuw wreed dankbaar zijn”, heeft Pieter Serry inmiddels gereageerd bij Het Nieuwsblad.

“De ploeg zou blijven bestaan, het personeel zou zijn job kunnen blijven doen. Want ook voor hen is het laat op het seizoen om een andere ploeg te zoeken”, aldus de 34-jarige renner, die al sinds 2013 voor de ploeg van Patrick Lefevere rijdt. “Dit nieuws is een lichtpuntje voor ons maar zolang er geen officiële bevestiging is van Patrick, blijft het ook niet meer dan een lichtpuntje.”

De carrière van Dries Devenyns zit erop na de Gran Piemonte, maar hij leeft wel mee met zijn ploeggenoten en de stafleden van het huidige Soudal Quick-Step. “Ik voel bij mijn ploegmaats een zekere gelatenheid”, vertelt hij. “Dat gevoel van onzekerheid is voor niemand leuk. Die laatste wending – eventueel een afgeslankt team – ervaar ik als positief. Beter een afgeslankt team dan niets.”

Steven Bex, die sinds twee jaar aan de ploeg is verbonden als teamdokter, hoopt ook dat er een doorstart komt. “Het zou mooi zijn om wat overblijft van deze groep bij elkaar te kunnen houden”, klinkt het. “We zijn een familie, een vriendengroep. Jullie spreken van een ‘light’ versie, een soort OCMW-ploeg. Maar ik geloof dat er iets moois uit deze groep kan komen. Er blijven toch nog heel wat mooie renners aan boord. Met hen moeten we terug kunnen gaan naar ons DNA van een aantal jaar geleden, een klassieke ploeg die gaat voor zeges in eendagswedstrijden.”