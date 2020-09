Voortzetten BinckBank Tour onzeker voor gehavende Oliver Naesen dinsdag 29 september 2020 om 19:55

De openingsetappe van de BinckBank Tour werd ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometers. Ook Oliver Naesen kon de crash niet ontwijken en kwam gehavend over de finish in Ardooie. Het is onduidelijk of hij morgen weer een rugnummer kan opspelden.

De renner van AG2R La Mondiale heeft last van een grote kneuzing in de rechterknie, zo laat ploegarts Thomas Klimaschka weten. “We zullen morgen na een nachtje slapen weer moeten kijken naar zijn rechterknie. Dan zal duidelijk worden of hij ook kan beginnen aan de tweede etappe.”

Naesen, vorig jaar nog tweede in de BinckBank Tour, vreesde na de finish voor een ‘voetbalblessure’. “Ik tik met mijn rechterknie tegen het kader van mijn fiets. Op het moment dat ik val krijg ik een nieuwe golf van renners over mijn rug. Mijn fiets draaide 180 graden onder mijn lichaam terwijl ik nog met mijn voet vastzat in mijn klikpedaal.”

“Ik vrees dus voor een gewrichtsprobleem, een blessure aan de banden van mijn knie. Het heeft nu nog geen zin om een scan te laten nemen want mijn knie is te veel gezwollen. Ik wacht af. Ik ben nog over de meet gereden omdat ik nog de bedoeling heb om verder te rijden, maar het kan zijn dat dit niet zal lukken”, zo citeert het Nieuwsblad.