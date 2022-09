Voorspel de winnaars van het WK wielrennen en maak kans op een uniek wielercadeau

Het WK wielrennen 2022 wordt in het weekend van 24 en 25 september afgesloten met de wegwedstrijd voor vrouwen en mannen. Deze week dagen we je met onze winactie uit om de winnaars van het WK op de weg bij de elites te voorspelen. Onder de echte wielerkenners die een volledig correcte voorspelling insturen, verloten we een unieke prijs.

Wat kan je winnen?



Onder de deelnemers die ons de juiste winnaars doorsturen, verloten we 5 doosjes Wielerchocolade t.w.v. € 12,95. De doosjes Wielerchocolade bevatten 12 wielershirts van witte chocolade. Een must-have voor verzamelaars en liefhebbers van de koers!

Wat moet je doen?

Stuur uiterlijk zaterdag 24 september 04.15 uur jouw voorspellingen door via onderstaand formulier.