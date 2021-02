Voormalig wielrenner Luis Balagué overleden

Wielerflits Kort

Voormalig wielrenner Luis Balagué is overleden. De Spanjaard werd 76 jaar oud. Balagué reed in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw voor grote ploegen als Bic en Teka en was een gewaarde knecht voor wielergrootheden Jacques Anquetil en Luis Ocaña.

Luis Balagué werd prof in 1969 in het tenue van Bic en moest acht jaar later zijn fiets aan de wilgen hangen. De Spanjaard reed in zijn carrière vooral in dienst van Anquetil en Ocaña, maar mocht af en toe ook voor eigen kans gaan. Zo won hij in 1972 een etappe in de Vuelta a España na een solo van bijna 260 kilometer.

Op zijn bescheiden erelijst prijken ook ritzeges in de Vuelta a los Valles Mineros en de Vuelta a la Rioja, twee rittenkoersen die inmiddels zijn verdwenen op de wielerkalender. Hij reed in totaal zeven keer de Vuelta, vier keer de Tour de France én één keer de Giro d’Italia. Balagué werd een keer achtste en tiende in zijn thuisronde.