Voormalig wereldkampioene tijdrijden bij de junioren geschorst na drie gemiste dopingtests

Aigul Gareeva heeft wat uit te leggen. De 20-jarige Russische, drie jaar geleden nog wereldkampioene tijdrijden bij de junioren, is voorlopig geschorst na het missen van drie dopingtests. “De schorsing is een gevolg van haar onzorgvuldigheid”, laat haar coach weten aan de website Inside the Games.

Gareeva wacht op dit moment af wat haar straf zal zijn voor het missen van drie dopingtests in een jaar tijd. Volgens Irakli Abrahamyan, de coach van Gareeva, is er echter geen sprake van kwade wil. “Er geen doping bij haar aangetroffen. Het gaat om onzorgvuldigheid van haar kant.” Abrahamyan hoopt daarom ook op een coulante houding van de betrokken instanties. De verwachting is dat er snel een beslissing zal worden genomen in de zaak-Gareeva.

Gareeva stond de voorbije twee seizoenen onder contract bij Cogeas-Mettler Pro Cycling Team, maar staat inmiddels niet meer ingeschreven bij een formatie. De Russische stond enkele jaren geleden nog te boek als een absoluut toptalent. In de juniorencategorie maakte ze indruk met de wereldtitel in het tijdrijden en de Europese titel op de weg. Ze veroverde de Europese sterrentrui met een voorsprong van maar liefst zes minuten op haar naaste concurrenten.

In dienst van Cogeas-Mettler Pro Cycling Team slaagde Gareeva er echter niet in om de volgende stap te zetten. Na twee seizoenen kwam er een einde aan haar dienstverband bij de Russische formatie. De ploeg heeft inmiddels de stap gemaakt naar de Women’s WorldTour en koerst vanaf dit jaar op een Zwitserse licentie.