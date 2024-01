maandag 15 januari 2024 om 18:18

Voormalig INEOS-renner Chris Lawless (28) zet punt achter wielercarrière

Chris Lawless zien we niet meer terug in het peloton. De Brit heeft op 28-jarige leeftijd namelijk besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. Lawless kwam in het verleden uit voor Team Sky/INEOS en TotalEnergies.

“Bij een nieuw jaar hoort voor mij ook een nieuwe start. In 2024 zal ik mezelf weer integreren in de echte wereld en is mijn hobby niet meer mijn werk”, begint Lawless zijn afscheidspost op Instagram. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Het zijn er te veel om op te noemen. Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk in mijn leven. Ik weet zeker dat ik op de een of andere manier betrokken zal blijven bij de wielersport.”

Lawless werd in 2018 prof bij het toenmalige Team Sky en reed uiteindelijk drie seizoenen voor de Britse sterrenformatie. Lawless besloot eind 2020 INEOS Grenadiers te verlaten voor TotalEnergies. Bij de Franse formatie van manager Jean-René Bernaudeau kreeg de rappe man meer ruimte om zijn eigen dromen na te jagen, maar de Brit slaagde er – mede door pech – niet in om te overtuigen.

Lawless moest vervolgens een stap terugdoen naar het continentale niveau. Hij reed enkele maanden voor de Britse formatie AT85 Pro Cycling, maar werd vervolgens opgepikt door de opleidingsploeg van Lotto Dstny. Zijn periode bij de Belgische formatie bleek echter van korte duur. Lawless wist in de laatste koers uit zijn carrière – de Tour Alsace – de finish niet te bereiken.

De Brit won tijdens zijn carrière twee profkoersen. In 2018 zegevierde hij in een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Een jaar later was hij de beste in het eindklassement van de Tour de Yorkshire. Lawless eindigde verder twee keer op het podium (3e in 2018 en 2019) van de Scheldeprijs. Hij staat ook op de erelijst van de inmiddels verdwenen U23-koers ZLM Tour.