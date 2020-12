Voormalig geletruidrager Rinaldo Nocentini voor vier jaar geschorst

Oud-profrenner Rinaldo Nocentini is door het Italiaans antidopingagentschap NADO voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van de antidopingregels. De Italiaan droeg in de Tour de France van 2009 acht dagen het geel.

Hoewel Nocentini vorig jaar met koersen is gestopt, is hij door het NADO voor vier jaar geschorst ‘voor het gebruik of een poging tot gebruik van verboden middelen of een verboden methode’. Volgens het Italiaanse Corriere della Sera is de schorsing het gevolg van onregelmatigheden in het bloedpaspoort, die zijn vastgesteld in december 2019. De schorsing is maandag 30 november ingegaan en loopt af op vrijdag 29 november 2024.

Ook zijn de uitslagen van de 43-jarige Italiaan sinds januari 2018 ongeldig verklaard. Dat betekent dat hij onder meer zijn twee etappezeges in 2018 in La Tropicale Amissa Bongo verliest. Eveneens moet hij de proceskosten betalen, 378 euro.

Acht dagen in het geel

Nocentini maakte jarenlang deel uit van het peloton en koerste voor onder meer Mapei, Acqua e Sapone en AG2R La Mondiale. Sinds 2016 reed hij in het continentale circuit voor Sporting-Tavira, tot hij vorig jaar zijn fiets aan de wilgen hing. Naast dat hij acht dagen in het geel reed, vormden een tweede plaats in Parijs-Nice, een vierde in de Tirreno en zeges in onder meer de GP Miguel Indurain, de GP Lugano en de Giro dell’Appennino de hoogtepunten in zijn carrière.