Nocentini over schorsing: “Ik ga mijn onschuld bewijzen”

Rinaldo Nocentini heeft verontwaardigd gereageerd op zijn vierjarige schorsing. Volgens het Italiaans antidopingagentschap NADO krijgt de oud-renner van AG2R en Sporting-Tavira de straf ‘voor het gebruik of een poging tot gebruik van verboden middelen of een verboden methode’. Naar verluidt gaat het om ongeregeldheden in zijn bloedpaspoort. Nocentini ontkent, laat hij weten aan TuttoBiciWeb.

“Ik ben tegen een onbekende tegenstander aan het vechten, omdat er geen bewijs is van wanordelijkheden”, zegt Nocentini. “Ik weet niet wat ik moet doen om mijn eerlijkheid te bewijzen, zelfs mijn advocaat is nog nooit in zo’n situatie terechtgekomen. Het is vreemd en onduidelijk. Ik heb gevraagd of ze alle dopingtests die ik de laatste 21 jaar heb gedaan opnieuw te laten controleren. Om iemand te schorsen zijn concrete feiten nodig, geen verdachte feiten.”

“De waardes in mijn bloedpaspoort gingen tekeer tijdens de Volta a Portugal 2018, wat de laatste wedstrijd in mijn carrière had moeten zijn. De ploeg wilde dat ik nog een jaar doorging, maar ik had geen ambitie meer, behalve het helpen van jonge renners. Waarom zou ik op mijn 41ste mijn toevlucht zoeken bij verboden middelen?”, vraagt hij zichzelf af. “Zo werk ik niet en dat zijn mijn waardes ook niet. In mijn carrière heb ik allerlei tests gedaan en daar is nooit iets uitgekomen.”

Verraden

Alle resultaten die Nocentini sinds 1 januari 2018 behaalde, worden nu geschrapt. “Daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd in. Ik zat in de laatste jaren van mijn loopbaan en wil niet eens koersen met amateurs. Ik ben nu gestopt en na dit verhaal blijf ik dat ook. Maar natuurlijk ga ik door om mijn onschuld te bewijzen en rechtvaardigheid af te dwingen. Als dat geen resultaat oplevert, ga ik in beroep bij het CAS. Ik weet wat ik heb gedaan en dat ik mijn resultaten eerlijk verdiend heb. Ik voel me verraden door de sport die mijn leven heeft bepaald.”

Tot slot wil Nocentini nog iets over het biologische paspoort zeggen. “Het is een prima manier om de mensen die bedriegen meer te controleren en te begrijpen, maar het is niet genoeg om een aanname te doen en een atleet te veroordelen zonder concreet bewijs dat hij de regels overtreedt. Anders is de sport dood”, zegt hij.