Riccardo Riccò levenslang geschorst wegens doping

Riccardo Riccò is door het Italiaanse antidopingagentschap NADO levenslang geschorst voor (een poging tot) illegale handel in verboden stoffen of methoden. De Italiaan, die voor onder andere Saunier Duval en Vacansoleil koerste, zat al een schorsing van twaalf jaar uit.

Riccò krijgt de straf opgelegd voor de illegale handel of een poging tot illegale handel in verboden stoffen of methoden, waar een schorsing van minimaal vier jaar tot aan levenslange uitsluiting op staat. Ook moet de inmiddels 37-jarige Italiaan een boete van 4000 euro betalen. Tevens is hij in de proceskosten veroordeeld aan 378 euro.

Riccò zat al een schorsing van twaalf jaar, tot aan 2024, uit, nadat hij in 2011 bloeddoping wilde toepassen. De Italiaan, die destijds bij Vacansoleil onder contract stond, belandde vervolgens in het ziekenhuis omdat er volgens een arts iets was misgegaan met de transfusie. Bij de ploeg uit Nederland werd hij meteen ontslagen.

Ook eerder werd Riccò al eens geschorst. Tijdens de Tour de France van 2008 testte hij positief op CERA, waarna hij twintig maanden aan de kant moest blijven.