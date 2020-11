Voormalig directeur Tour de France overleden

Jean-Pierre Carenso is afgelopen zondag overleden. De Fransman was tussen 1988 en 1994 algemeen directeur van de Tour de France. Carenso is 86 jaar oud geworden.

In 1988 werd Carenso benoemd tot algemeen directeur van de Société du Tour de France, de organisatie die tegenwoordig de Amaury Sport Organization (ASO) heet. In die jaren werkte hij nauw samen met directeur Jean-Marie Leblanc om de sportieve kant van de Tour in goede banen te leiden.

Carenso had een verleden in de reclame en de marketing. Onder zijn leiding en die van Leblanc maakte de Tour de France een flinke commerciële groei door. De ASO plaatste op sociale media een eerbetoon aan de voormalige directeur.

Hommage à Jean-Pierre Carenso, directeur général de la Société du Tour de France de 1989 à 1994. 📸 Deschamps/L'Équipe pic.twitter.com/H6DPynv4zF — Tour de France™ (@LeTour) November 23, 2020