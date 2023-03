Julie De Wilde loopt barst in schouderblad op bij val in Brugge-De Panne

Julie De Wilde ligt er eventjes uit. Bij een valpartij in Brugge-De Panne heeft de 20-jarige Belgische renster haar een barstje in haar schouderblad opgelopen.

De Wilde was bezig aan een uistekend voorjaar, met onder meer een 13e plaats in de Ronde van Drenthe en een 7e plaats in Nokere Koerse.

Ook in De Panne hing een topnotering in de lucht, tot De Wilde over Alice Barnes viel en hard tegen de grond ging. Het ziekenhuis herkende later een barst in het schouderblad. Hoelang De Wilde er precies uit ligt, is niet bekend.