Voorbeschouwing: Wereldbeker Overijse 2022 – Spektakel in de Moeder aller crossen?

De Moeder der alle crossen, dat is de bijnaam van de Druivencross in Overijse. Een indrukwekkende geschiedenis en een nog indrukwekkendere lijst met oud-winnaars. Sinds vorig jaar maakt de veldrit in Overijse ook deel uit van de Wereldbeker. Wie voegt zich toe aan de imponerende erelijst? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Druivencross in Overijse is een echte klassieker op de veldritkalender. De ‘Moeder aller crossen’ staat al sinds 1960 op die kalender. Met namen als Roland Liboton, Roger en Erik De Vlaeminck op de erelijst hangt er flink wat geschiedenis vast aan de cross. Liboton won de Druivencross maar liefst zestien keer, al had dat veel te maken met het gegeven dat de veldrit tijdens de jaren ’70 en ’80 tweemaal per jaar werd georganiseerd.

Overijse speelde in de voorbije eeuw ook zijn rol in de uitbouw van de populariteit van de cross. In 1982 stond André De Brouwer, toenmalige voorzitter van de organiserende vzw, samen met Diegem, Asper-Gavere en Zillebeke mee aan de wieg van de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium dat het veldrijden rijk is. In 2001 stapten de Sportvrienden echter uit het klassement na een intern dispuut. Sindsdien vaart de Druivencross een onafhankelijke koers.

Tot twee winters geleden, nadat Flanders Classics mede-organisator werd. Samen met de plaatselijke Sportvrienden dropte het de Druivencross in de vernieuwde Wereldbeker om het nieuw leven in te blazen. Terecht, trouwens. Als er een klassieker in het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium thuishoort, dan wel Overijse. De liefde is wederzijds: “Het is dankzij de sponsorwerving van Flanders Classics dat de Druivencross kan doorgaan”, vertelde voorzitter Willy Van Roy eerder aan WielerFlits.

De Druivencross telt ook een aantal memorabele edities. Denk maar aan die van 2005, die we ons blijvend zullen herinneren als die van de karatetrap van Bart Wellens. De Kempenaar ging door het lint na meerdere beledigingen vanuit het publiek. Of die van 2014, waarin Sven Nys snel moest opgeven en daardoor zijn afgesproken startpremie niet vergoed kreeg. De zesvoudige winnaar bleef de daaropvolgende jaren weg uit Overijse. Als losse veldrit had de Druivencross het de laatste decennium trouwens niet gemakkelijk om een degelijk startveld aan te trekken. Ook daarvoor is de toetreding tot de Wereldbeker Overijse een meerwaarde.

De vrouwen reden hun Druivencross dan weer voor het eerst in 2001. De Nederlandse Daphny van den Brand won die editie en zou later nog drie keer als eerste over de streep komen. Van den Brand is met die vier overwinningen recordhoudster. Opvallend: de laatste negen jaar kent de vrouwenwedstrijd telkens een andere winnares.

Laatste tien winnaars in Overijse

Mannen

2021: Eli Iserbyt

2020: Wout van Aert

2019: Mathieu van der Poel

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Tom Meeusen

2013: Sven Nys

2012: Sven Nys

Vrouwen

2021: Blanka Kata Vas

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Annemarie Worst

2018: Lucinda Brand

2017: Pauline Ferrand-Prévot

2016: Sophie de Boer

2015: Jolien Verschueren

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton

2012: Katherine Compton

Vorig jaar

Uitslag mannen – Wereldbeker in Overijse

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u28s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 26s

4. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 46s

5. Quinten Hermans (Tormans CX) op 1m2s

Wedstrijdverslag

Uitslag vrouwen – Wereldbeker in Overijse

1. Blanka Kata Vas (SD Worx) in 48m7s

2. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix) op 15s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 33s

4. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 33s

5. Clara Honsinger (Cannondale/Cyclocrossworld) op 44s

Wedstrijdverslag

Parcours

Het parcours in Overijse zorgt elk jaar voor spektakel. Het is een van de meest zware en gevarieerde omlopen in het veldritcircuit. Nadat er vorig jaar al flink wat aanpassingen waren doorgevoerd, is er dit jaar ook wat veranderd. Niet zomaar wat: de Tenotsberg, die beklommen moest worden na de start, is namelijk verdwenen uit het parcours.

Een grote aanpassing, maar het parcours is niet minder zwaar geworden. Kurt Vernimmen, die samen met Flanders Classics het parcours bouwde, vertelt aan WielerFlits wat we mogen verwachten. “De aankomst moest op een andere plaats gelegd worden. De Tenotsberg zit er niet meer in, maar eigenlijk vind ik het parcours zelfs beter dan de vorige jaren. Het klimmen gebeurt nu veel meer op de weides en in de bossen, wat ervoor zorgt dat het een zeer selectieve omloop is.”

Bovendien is de start nog steeds lastig. Zo zullen de renners de eerste honderden meters moeten klimmen tot aan de trappenpartij bij het bos. “In die eerste honderden meters liggen er platen met daar matten op, omdat de ondergrond te slecht was”, laat Vernimmen weten. Na de trappenpartij duiken we de gekende passages in het bos en in de weides in.

Vorig jaar kregen we een waar spektakel te zien door de weersomstandigheden. De ondergrond veranderde snel en we kregen een glibber- en glijfestijn te zien. “Dat kan ook dit jaar zeker het geval zijn. Als het een beetje regent, wordt het parcours altijd iets glibberig. Dat is typisch aan Overijse. De afgelopen dagen regende het al wat en ook de komende dagen zal dat zo zijn”, besluit Vernimmen. Kortom: we zullen een spectaculaire cross te zien krijgen.

Programma en info

Programma zondag 20 november 2022

10.30 uur: Junioren vrouwen

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Terhulpensesteenweg, 3090 Overijse

Publieksinformatie

Op voorhand kan je online tickets verkrijgen via deze link. De kostprijs is tot 15 euro (tot en met zaterdag). Als je op zondag pas een ticket koopt, online of aan de kassa, moet je 18 euro betalen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website Wereldbeker (algemeen)

Website Wereldbeker Overijse

Deelnemers

Tussenstand Wereldbeker mannen na Beekse Bergen

1. Eli Iserbyt – 166 punten

2. Laurens Sweeck – 162 punten

3. Michael Vanthourenhout – 119 punten

4. Lars van der Haar – 115 punten

5. Niels Vandeputte – 96 punten

Tussenstand Wereldbeker vrouwen na Beekse Bergen

1. Fem van Empel – 190 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 109 punten

3. Denise Betsema – 104 punten

4. Inge van der Heijden – 93 punten

5. Puck Pieterse – 85 punten

Favorieten mannen

De Wereldbeker in Overijse heeft een zeer selectief parcours. De afgelopen zeven jaar won Mathieu van der Poel vier keer, Wout van Aert een keer, Toon Aerts een keer en Eli Iserbyt een keer. Laatstgenoemde deed dat vorig jaar. Van der Poel, Van Aert en Aerts zijn er niet bij, dus kijken we als eerste naar Iserbyt. De West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal strandde twee crossen naast het podium. Dat heeft wat nuance nodig, want in het tweede deel van de cross – zowel in Niel als in de Beekse Bergen – was Iserbyt op de afspraak. Iserbyt zal in Overijse in orde zijn.

De renner die vorig jaar het vuur aan de schenen van Iserbyt legde, was zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout. De nieuwe Europees kampioen veldrijden verkeert in een goede vorm en krijgt bovendien in Overijse een parcours voorgeschoteld dat hem ligt. Zeker als de weersomstandigheden omslaan en de hemelsluizen openstaan – en de technische vaardigheden moeten aangesproken worden -, krijgen we de beste Vanthourenhout te zien.

Man in vorm Laurens Sweeck is dan weer minder fan van het zware werk in Overijse. Zijn prestaties van de afgelopen weken tonen echter aan dat we hem zeker niet mogen afschrijven. Lars van der Haar afschrijven doen we ook niet, en zeker niet in Overijse. De Nederlander van Baloise Trek Lions was er eenmaal zeer dicht bij de zege in de Moeder aller crossen, in 2013 strandde hij namelijk op slechts één seconde van de zege. Van der Haar was bovendien ook meer dan in orde de afgelopen crossen.

Vervolgens richten we onze pijlen natuurlijk op Tom Pidcock. De jonge Brit kwam maar een keer aan de start van de cross in Overijse. In 2019 werd Pidcock wel meteen tweede op slechts 14 seconden van Van der Poel. Het parcours ligt dan ook perfect binnen zijn mogelijkheden, al is de vraag vooral hoe het met zijn conditie gesteld is. Als die in orde is, zal de wereldkampioen mee kunnen doen voor de zege.

Een nieuwe naam in de voorste gelederen van het veldrijden: Joris Nieuwenhuis. De nieuwe aanwinst van Baloise Trek Lions werd sterk vierde op het EK in Namen en bevestigde een week daarna door andermaal vierde te worden. Meer nog, Nieuwenhuis maakte mee koers in de Beekse Bergen. Op het zware parcours in Overijse zal de Nederlander ook zijn motor kunnen laten spreken.

Tot slot noemen we nog een aantal outsiders, die in de top-10 kunnen eindigen en misschien wel kunnen verrassen met een top-5 plaats. Pim Ronhaar is zeker een van die mannen, Ronhaar koerst namelijk graag op zwaardere omlopen. Verder noemen we nog jonge mannen Thibau Nys, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte, klimmers Jens Adams en Daan Soete. Voor een niet-Belg of niet-Nederlander in de top-10 (naast Pidcock natuurlijk) kijken we voornamelijk Kevin Kuhn, Felipe Orts Lloret en Michael Boros.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Lars van der Haar, Laurens Sweeck

* Eli Iserbyt, Joris Nieuwenhuis, Tom Pidcock

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Vorig jaar won Blanka Kata Vas op imponerende wijze haar eerste wereldbekermanche in Overijse. De Hongaarse is er dit jaar echter niet bij, ze is met haar team SD Worx op trainingskamp in California. Zoals we ook al eerder hebben vermeld in deze voorbeschouwing, won er de afgelopen negen jaar telkens een andere naam bij de vrouwen. De Druivencross is met andere woorden moeilijk om te voorspellen.

Toch komen we al snel uit bij de Nederlandse garde van 2002. Shirin van Anrooij won in de Beekse Bergen haar eerste wereldbekerwedstrijd door op sluwe wijze aan te vallen. Fem van Empel en Puck Pieterse stonden mee op het podium. We schuiven voornamelijk Van Empel en Pieterse naar voren voor de Wereldbeker Overijse. Van Empel is dé vrouw van het seizoen en Pieterse werd vorig jaar al zeer sterk tweede in Overijse. De renster van Alpecin-Deceuninck kan haar technische vaardigheden tentoonstellen in Vlaams-Brabant op de glibberige stroken.

Wie vorig jaar lang mee leek te doen voor de zege in Overijse, is Denise Betsema. De Nederlandse belandde uiteindelijk nog naast het podium, maar reed er wel sterk rond. Betsema zal er staan in Overijse. Ceylin del Carmen Alvarado won 2021 nog de Druivencross en is ook goed aan het crossen de laatste weken. Na haar zege in Niel zal ze gebrand zijn op een tweede overwinning van het seizoen.

Lucinda Brand stond dan weer de afgelopen vijf edities van de veldrit in Overijse op het podium en in 2018 was ze zelf de beste. De renster van Baloise Trek Lions krijgt er een parcours voorgeschoteld waar ze haar krachtige benen kan laten spreken. Marianne Vos reed nog maar een keer in Overijse. Een zege lijkt nog niet meteen haalbaar voor haar, maar met de klasse van wereldkampioene Vos ben je nooit zeker.

Na de zeven uitgesproken favorieten kijken we naar een aantal buitenlandse vrouwen. Clara Honsinger verdient de meeste aandacht, de Amerikaanse kampioene krijgt een parcours op haar maat. Verder noemen we de Franse Hélène Clauzel en Line Burquier, de Britse Zoe Bäckstedt en Anna Kay, de Luxemburgse Marie Schreiber en de Belgische Marion Norbert Riberolle. Mochten zij de top-10 niet halen, mogen we verwachten dat de Nederlandse Inge van der Heijden daar een stokje heeft voorgestoken.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Denise Betsema

* Ceylin del Carmen Alvarado, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

De weersvoorspellingen zijn niet al te positief voor aanstaande zondag. Zo verwacht Meteovista naast koude temperaturen rond de 5 à 6 graden Celsius ook flink wat regen. Doorheen de hele dag worden die buien voorspeld. Daarnaast staat er een stevige wind, die met een kracht van 4 Beaufort uit het zuiden zal waaien.

U hoeft niets te missen van de Wereldbeker in Overijse. Vanaf 13.30 uur wordt de cross uitgezonden op het open kanaal van Telenet Play Sports en op Eurosport 1. Ook de NOS is er weer bij, zij zenden de Vlaams-Brabantse wereldbekermanche uit vanaf 13.40 uur. Tot slot is er ook nog de Eurosport Player/GCN+, waarop de cross van de mannen en vrouwen ook te bekijken is.