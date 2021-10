Voorbeschouwing: Wereldbeker Overijse 2021

Zondag wordt in Overijse de vijfde manche van de Wereldbeker afgewerkt. Denise Betsema en Eli Iserbyt verdedigen er hun leidersplaats in het regelmatigheidscriterium, maar Lucinda Brand bij de vrouwen en Quinten Hermans en Toon Aerts bij de mannen zijn niet ver weg. WielerFlits blikt vooruit op de Moeder aller Crossen.

Als Roland Liboton zestien keer op je erelijst staat en Erik en Roger De Vlaeminck respectievelijk negen en zeven keer, dan mag je als organisator aan de buitenwereld vertellen dat jouw wedstrijd een klassieker is. Meer zelfs: de Druivencross, die al sinds 1960 op de kalender staat, draagt de eretitel ‘Moeder aller crossen’. Dat Liboton er zoveel won, verdient wel een kleine nuance. Tijdens de jaren ’70 en ’80 – de hoogdagen van de recordhouder – werd de Druivencross twee keer per seizoen georganiseerd.

Met intussen ook vijf Belgische kampioenschappen, een Europabeker, een cross-tijdrit, een koppelveldrit (ter ere van de afscheidnemende Roger De Vlaeminck) en de dubbele organisaties van 1971 tot 1988, zijn ze in Overijse dit jaar aan hun 84ste editie in een tijdspanne van 61 jaar toe.

Overijse speelde in de voorbije eeuw ook zijn rol in de uitbouw van de populariteit van de cross. In 1982 stond André De Brouwer, toenmalige voorzitter van de organiserende vzw, samen met Diegem, Asper-Gavere en Zillebeke mee aan de wieg van de Superprestige, het oudste regelmatigheidscriterium dat het veldrijden rijk is. In 2001 stapten de Sportvrienden echter uit het klassement na een intern dispuut. Sindsdien vaart de Druivencross een onafhankelijke koers.

Wereldbeker

Tot vorige winter, nadat Flanders Classics mede-organisator werd en samen met de plaatselijke Sportvrienden de Druivencross in de vernieuwde Wereldbeker dropte en nieuw leven wil inblazen. Terecht, trouwens. Als er een klassieker in het meest prestigieuze regelmatigheidscriterium thuishoort, dan wel Overijse. De liefde is wederzijds: “Het is dankzij de sponsorwerving van Flanders Classics dat de Druivencross kan doorgaan”, is huidig voorzitter Willy Van Roy eerlijk.

De Druivencross telt ook een aantal memorabele edities. Denk maar aan die van 2005, die we ons blijvend zullen herinneren als die van de karatetrap van Bart Wellens. De Kempenaar ging door het lint na meerdere beledigingen vanuit het publiek. Of die van 2014, waarin Sven Nys snel moest opgeven en daardoor zijn afgesproken startpremie niet vergoed kreeg. De zesvoudige winnaar bleef de daaropvolgende jaren weg uit Overijse. Als losse veldrit had de Druivencross het de laatste decennium trouwens niet gemakkelijk om een degelijk startveld aan te trekken. Ook daarvoor is de toetreding tot de Wereldbeker Overijse een meerwaarde.

De vrouwen reden hun Druivencross voor het eerst in 2001. De Nederlandse Daphny van den Brand won die editie en zou later nog drie keer als eerste over de streep komen. Van den Brand is met die vier overwinningen recordhoudster. Opvallend: de laatste acht jaar kent de vrouwenwedstrijd telkens een andere winnares.

Laatste winnaars in Overijse

Heren

2020: Wout van Aert

2019: Mathieu van der Poel

2018: Toon Aerts

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Mathieu van der Poel

2014: Tom Meeusen

2013: Sven Nys

2012: Sven Nys

2011: Sven Nys

Dames

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Annemarie Worst

2018: Lucinda Brand

2017: Pauline Ferrand-Prévot

2016: Sophie de Boer

2015: Jolien Verschueren

2014: Sanne Cant

2013: Katherine Compton

2012: Katherine Compton

Wout van Aert houdt Mathieu van der Poel af

Vorig seizoen stond de Druivencross zowaar in januari op de agenda. Als slotproef van de Wereldbeker, onder meer omdat Hoogerheide – door Covid-19 – de handdoek gooide. Van Aert verdedigde er zijn leidersplaats in het klassement, maar moest wel Van der Poel afhouden.

Quinten Hermans en Laurens Sweeck hadden de beste start. Ook Toon Aerts was goed weg en pakte eenmaal in het veld de koppositie. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren echter niet ver weg en zetten nog in de eerste ronde orde op zaken. Bij de eerste passage aan de finish hadden de twee al een gat van negen tellen te pakken op Tom Pidcock, de eerste achtervolger.

Toen Van der Poel lek reed, sloeg Van Aert een kloofje, maar ook de Belgische kampioen bleef niet gespaard: hij ging in rond drie onderuit. Zijn bonus werd zo gehalveerd tot tien seconden. Vervolgens bleef Van der Poel zijn eeuwige rivaal onder druk zetten, kwam terug tot op dertig, veertig meter, maar Van Aert hield stand en liep in de slotfase – mede door wat foutjes van MVDP – toch weer uit.

Tom Pidcock wist in de laatste twee ronden Michael Vanthourenhout af te schudden en werd derde. Toon Aerts maakte de top-5 vol. Voor Van Aert was het zijn tweede WB-zege van het seizoen, meteen ook goed voor eindwinst en voor een pak extra zelfvertrouwen richting het WK in Oostende.

Mannen Elite

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel op 1’03”

3. Tom Pidcock op 2’07”

4. Michael Vanthourenhout op 2’24”

5. Toon Aerts op 2’49”

6. Lars van der Haar op 3’26”

7. Laurens Sweeck op 3’35”

8. Corné van Kessel op 3’41”

9. Quinten Hermans op 3’57”

10. Gianni Vermeersch op 4’12”

Ceylin del Carmen Alvarado soleert

Lucinda Brand was al even zeker van eindwinst in de Wereldbeker, dus was het bij de vrouwen vooral te doen om de prestigieuze dagzege. En uiteraard gold Overijse ook voor hen als een soort generale repetitie voor het WK, weliswaar op een compleet ander parcours.

De jonge Puck Pieterse startte furieus, maar eenmaal in het veld namen Marianne Vos en Ceylin del Carmen Alvarado de leiding over. Ook Betsema en Brand schoven mee. In ronde twee slaagden Alvarado en Betsema erin voor een eerste schifting te zorgen, maar Brand liet niet begaan. En… ook Manon Bakker haakte wat later haar wagonnetje aan.

Het kwartet ging samen de finale in. Betsema maakte in het begin van de slotronde een paar schuivers en haakte als eerste af, even later moest ook Bakker passen. In de finale bleek Alvarado te sterk voor Brand, die in de laatste kilometer best nog wat moeite moest doen om een terugkerende Bakker af te houden. Clara Honsinger hield Betsema nog van plek vier.

Vrouwen Elite

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Lucinda Brand op 20″

3. Manon Bakker op 21″

4. Clara Honsinger op 34″

5. Denise Betsema op 40″

6. Sanne Cant op 48″

7. Anna Kay op 56″

8. Evie Richards op 58″

9. Blanka Kata Vas op 1’15”

10. Marianne Vos op 1’21”

Het Mariëndal in Overijse biedt één van de meest spectaculaire, zware en meest gevarieerde omlopen in het hele veldritcircuit. Bovendien is het een parcours met een honderd procent natuurlijk karakter. Lees: zonder artificiële hindernissen. De overschakeling van losse cross naar een wereldbekerproef vereiste vorig jaar wel een aantal aanpassingen.

De grootste wijziging gebeurde in de weide na de beklimming van de Tenotsberg. De materiaalpost bevindt zich nu bovenaan de weide (links onderaan de afbeelding), wat concreet betekent dat de renners iets na halfkoers – en reeds een eerste bospassage – nog een keer naar de top van de weide moeten klimmen. Een extra strook die in de kleren kruipt.

Ook de kasseistrook bergop bij het afdraaien van de weide is langer dan vroeger. Dit jaar is het parcours quasi een kopie van dat van vorig jaar. De exacte lengte van het parcours is 2,94 kilometer.

Programma

Programma zondag 31 oktober 2021

11u30: Junioren

13u40: Vrouwen Elite en U23

15u05: Mannen Elite en U23

Locatie en inkom

Overijse – Mariëndal

Inkom: aan de kassa: 16 € / online: 14 € (CovidSafe-ticket verplicht)

Bereikbaarheid: E411 – Afrit 2 Hoeilaart, richting Overijse. Vanaf daar: volg de lokale bewegwijzering

Website organisatie

Website Wereldbeker

Twitteraccount Wereldbeker

Deelnemers mannen & vrouwen

Tussenstand Wereldbeker Mannen (na Zonhoven)

1. Eli Iserbyt – 135 punten

2. Quinten Hermans – 107

3. Toon Aerts – 104

4. Michael Vanthourenhout – 100

5. Lars van der Haar – 94

6. Jens Adams – 72

7. Daan Soete – 67

8. Ryan Kamp – 64

9. Toon Vandebosch – 63

10. Corné van Kessel – 50

Tussenstand Wereldbeker Vrouwen (na Zonhoven)

1. Denise Betsema – 125 punten

2. Lucinda Brand – 122

3. Marianne Vos – 104

4. Puck Pieterse – 82

5. Yara Kastelijn – 68

6. Blanka Kata Vas – 65

7. Shirin van Anrooij – 63

8. Annemarie Worst – 59

9. Fem van Empel – 59

10. Inge van der Heijden – 55

Favorieten

Mannen

Het zand van de Kuil is in werkelijkheid niet te vergelijken met de zware omloop in het Mariëndal, maar geven we onze zes sterren voor Overijse aan de top-6 van Zonhoven. Vooral omdat die zes er in de Kuil ook met kop en schouders bovenuit staken, en er bovendien een bijzonder aantrekkelijke wedstrijd van maakten. Het publiek hoopt in Overijse ongetwijfeld op een vergelijkbaar scenario.

Eli Iserbyt heeft er al zes achter zijn naam in het nog prille seizoen. Iserbyt lijkt van alle huidige veldrittoppers te beschikken over het grootste killersinstinct om een wedstrijd in de slotfase naar zijn hand te zetten. Dat lukte vorige zondag in Zonhoven niet, maar de leider in de Wereldbeker wil in Overijse ongetwijfeld opnieuw met de zege aanknopen.

Zijn grootste belagers lijken Toon Aerts, Lars van der Haar en Quinten Hermans. Aerts voelt zich op dergelijke omlopen uitstekend in zijn sas en na zijn zege in Zonhoven kreeg hij uiteraard een vertrouwensboost. Aerts is trouwens de enige van de favorieten die zijn naam al op de erelijst van de Druivencross heeft staan.

Lars van der Haar blijft zijn eerste seizoenszege najagen. Vier keer werd de Utrechter al tweede. Dit weekend krijgt hij met Overijse en de Koppenberg – beide parcoursen zijn hem op het lijf geschreven – twee kansen om de nul achter zijn naam weg te vegen. Quinten Hermans is dan weer op zoek naar bevestiging van zijn zege in Fayetteville, waar hij de verzamelde concurrentie overklaste. Als de Limburger zondag zijn beste benen vindt, kan hij dat kunstje zomaar overdoen.

Michael Vanthourenhout was wegens maagproblemen twijfelachtig voor Zonhoven, maar startte er uiteindelijk wel en hield ook nog prima stand in de kopgroep. Hij staat in Overijse, net als zijn ploegmaat Laurens Sweeck, net een trapje lager dan de vier anderen die we noemden, maar als hij zijn dagje heeft, kan ook de West-Vlaming meedoen voor winst. Denk maar aan zijn solo in Tabor van vorig jaar. Sweeck was vorig weekend licht verkouden, maar hij houdt in principe iets minder van het klimwerk in Overijse.

Mogen ons verrassen: klimmers Jens Adams en Daan Soete, jongeren Toon Vandebosch, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Kevin Kuhn en Felipe Orts. Die twee laatste zijn onze hoop op een niet- Belgisch of Nederlands vlaggetje op de uitslagen-pancarte na afloop…

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Quinten Hermans, Toon Aerts

* Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

Vrouwen

Veel Nederlandse rensters in onze sterrenverdeling voor de vrouwencross in Overijse. En omdat we maar zes plekjes hebben, moeten we met Shirin van Anrooij, Yara Kastelijn en Manon Bakker zowaar nog drie Nederlandse vrouwen ‘ontgoochelen’, want eigenlijk komen ook zij in aanmerking voor een mooie ereplaats.

Maar de topfavorietes zijn Denise Betsema en Lucinda Brand. In afwezigheid van Marianne Vos staken zij er vorig weekend bovenuit. Ook op het parcours in Overijse kunnen de twee sowieso goed uit de voeten. En bovendien bekampen de twee elkaar met de leidersplaats in de Wereldbeker als inzet.

Net onder dat duo plaatsen we Ceylin del Carmen Alvarado en de Hongaarse Blanka Kata Vas. Alvarado is terug van weggeweest en haalde puur op klasse meteen het podium in Zonhoven, Vas was er na haar trip naar de VS een week tussenuit en hervat in het Mariëndal de competitie.

Voor onze laatste sterren gaat onze voorkeur naar de jongeren Puck Pieterse en Fem van Empel, al hadden we daar net zo goed Shirin van Anrooij kunnen zetten. Drie Nederlandse jongeren die binnen een week op de VAM-berg zeker met Blanka Kata Vas gaan strijden voor de Europese titel. Laatste naam die we niet vergeten is die van Clara Honsinger, die intussen ook naar Europa is afgereisd. De Amerikaanse werd een jaar geleden nog vierde in Overijse.

Niet in ons lijstje: Annemarie Worst. Zij staat op de startlijst, maar de kans bestaat dat zij zich dit weekend beperkt tot deelname in de Koppenbergcross om zo fris mogelijk aan de start van het EK te verschijnen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Denise Betsema

** Lucinda Brand, Blanka Kata Vas

* Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse, Fem van Empel

Weer en TV

De World Cup in Overijse voor elite vrouwen en elite mannen is zondag vanaf 13u30 live en integraal te volgen op Telenet Play Sports en Proximus Open. Later op de avond volgt een samenvatting op Sporza. In Nederland is de wedstrijd te volgen op Eurosport en via de online kanalen van de NOS.

Hieronder vindt u de weersverwachting volgens Meteovista.be. Het wordt een gure herfstdag, met een grote kans op regen en wat wind.