Voorbeschouwing: Wereldbeker Hulst – Schittert Van der Poel meteen bij comeback?

Hoe goed Iserbyt, Vanthourenhout, Pidcock, Sweeck en Van der Haar ook bezig zijn: alle ogen zullen zondag gericht zijn op Mathieu van der Poel. De Nederlandse alleskunner heeft namelijk het pittoreske Hulst uitgekozen om zijn eerste cross van het seizoen af te werken. Zien we MvdP meteen voorin? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het ontstaan van de Vestingcross liep parallel met de opstart van de Brico Cross in het seizoen 2016-2017, intussen beter bekend als de Ethias Crossen. Een serie wedstrijden onder dezelfde koepel, weliswaar zonder algemeen klassement en gecoverd door de Vlaamse commerciële zender VTM. De toenmalige organisatoren hadden al een deal met Geraardsbergen, Meulebeke, Kruibeke, Bredene en Maldegem en waren nog op zoek naar een zesde wedstrijd.

De Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman, een contact van organisator Kurt Vernimmen, zag wel brood in een veldrit. De Vestingwerken in de binnenstad, met de 18de-eeuwse stadsmolen op de achtergrond, vormden het ideale decor. Op 12 februari 2017 stond de Vestingcross voor het eerst op de kalender.

De wedstrijd sloeg aan bij publiek én renners en lokte bij de eerste editie meteen 10.000 toeschouwers naar Hulst. De Vestingcross ontpopte zich in geen tijd tot paradepaardje van de Brico Crossen. Groot minpunt: omdat de wedstrijd in februari op de kalender stond, konden ze daar twee jaar geleden niet meer rekenen op toppers Van der Poel en Van Aert, die de switch naar de weg maakten en dan al in volle voorbereiding op hun zomercampagne waren.

Dus moesten de ambitieuze organisatoren op zoek naar een oplossing en die werd gevonden in het toetreden tot de Wereldbeker. Zowel de provincie Zeeland als de gemeente Hulst wilden mee in dat verhaal, waardoor vorig jaar dus een grote stap vooruit werd gezet. Aangezien de Wereldbeker elk jaar zijn ontknoping kent vóór het WK, waren ze in Hulst meteen ook verzekerd van een aantrekkelijke datum. En dat werd zondag 3 januari 2021.

Perkpolder of stadscentrum?

Al gooide Covid-19 en de strenge maatregelen in Nederland, een stevige portie roet in het eten. Uiteindelijk werd verhuisd naar de perfect afsluitbare Perkpolder aan de Westerschelde. Dankzij een sluitend plan dat werd voorgelegd aan NOC/NSF en alle andere veiligheidsinstanties kon de wedstrijd doorgaan, zonder publiek weliswaar.

Sinds vorig jaar gaat het feest echter terug door in het stadscentrum. In principe is het alleen de bedoeling om binnen vier jaar – wanneer Hulst gaststad is van het WK veldrijden – nog een keer terug te keren naar Perkpolder.

Laatste winnaars Hulst

Mannen

2021: Mathieu van der Poel

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2021: Denise Betsema

2020: Ceylin del Carmen Alvarado

2019: Denise Betsema

2018: Laura Verdonschot

2017: Sanne Cant

Vorig jaar



Wereldbeker 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 13 in Hulst

1. Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions)

4. Wout van Aert (Jumbo-Visma)

5. Toon Aerts (Baloise Trek Lions)



Wereldbeker 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 13 in Hulst

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

2. Puck Pieterse (Alpecin-Fenix)

3. Annemarie Worst (777)

4. Blanka Kata Vas (SD Worx)

5. Fem van Empel (Pauwels Sauzen-Bingoal)

Parcours

In Hulst beschikken ze, zoals gezegd, over twee omlopen. Twee jaar terug werd gecrost in de Perkpolder, een ontwikkelingsgebied aan de Westerschelde in het noordelijke deel van de gemeente. Maar het oorspronkelijke en toch iets meer aantrekkelijke parcours is uitgetekend in het centrum aan de Vestingwerken. Daar zijn de renners ook dit jaar weer te gast.

Het is een technische omloop, gekruid met een paar stevige, steile kuitenbijters. Ideaal voor types als Van der Poel, Pidcock, Van der Haar en Iserbyt, iets minder voor mannen die het puur van de kracht moeten hebben.

De renners zakken dus terug af naar de Hulsterse binnenstad, waar de Vestingwerken voor een prachtig decor moeten zorgen. De dijken zorgen voor de nodige hoogtemeters in de omloop, die bij de klim bergoplopend genomen moeten worden en in de afdalingen voor hoge snelheden en techniciteit zorgen. Verder worden de renners ook door de 18e eeuwse molen gestuurd.

Programma en info

Programma zaterdag 26 november 2022

11.00 uur: Elite vrouwen

12.15 uur: Elite mannen

14.00 uur: Junioren mannen

15.15 uur: U17 mannen

15.17 uur: U17 vrouwen

Locatie

Stadscentrum, Hulst – Glacisweg

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €11. Op zondag 27 november kan u ter plaatse uw inkomticket aankopen aan €15/stuk. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Website Wereldbeker

Facebook Wereldbeker

Twitter Wereldbeker

Instagram Wereldbeker

Stand na zes manches

Vrouwen

1. Fem van Empel – 220 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 130 punten

3. Puck Pieterse – 125 punten

4. Denise Betsema – 120 punten

5. Inge van der Heijden – 110 punten

Mannen

1. Eli Iserbyt – 185 punten

2. Laurens Sweeck – 184 punten

3. Michael Vantourenhout – 159 punten

4. Lars van der Haar – 140 punten

5. Niels Vandeputte – 107 punten

Favorieten mannen

Wat heeft Mathieu van der Poel nog in zijn mars als crosser, na een winter met amper twee veldritten vorig jaar? Op basis van zijn verleden, is Matje nog altijd de meest complete crosser van zijn generatie. Aan techniek geen gebrek, en dat zal in Hulst nodig zijn ook. Opschuiven is niet gemakkelijk, en wat dat betreft heeft Van der Poel zijn positie op de derde startrij niet mee. Het zal erop aankomen om goed te vertrekken, anders is zijn koers misschien al over nog voor die goed en wel begonnen is. Het overkwam Belgisch kampioen Wout van Aert begin dit jaar nog.

Verder is het lastig in te schatten waar Van der Poel al staat na een lastig najaar op de weg, met het debacle voor het WK wielrennen in Australië als dieptepunt. Daarna zat hij wel nog op de fiets tijdens het WK Gravel en de Giro del Veneto, maar echt komaf maken met de negativiteit rondom zijn persoon zal toch tijdens de komende crosswinter moeten gebeuren. En waarom niet al meteen in zijn geliefde Hulst, waar MvdP al vier van de vijf edities won.

De uittredende winnaar in Hulst heet Tom Pidcock. De dijken en technische passages bieden hem een ultieme speeltuin, waar de wereldkampioen zich goed kan amuseren. De Brit trainde nog maar weinig in het veld, maar als je een cross met gevaarlijke afdalingen en modderige passages als die in Overijse kan winnen, dan zit het met de techniek en vorm wel snor. De enthousiaste Pidcock zou maar wat graag eens winnen in zijn regenboogtrui.

En de jongens die de eerste maanden van het seizoen het mooie weer maakten? Natuurlijk zijn ook zij niet kansloos. In de eerste plaats kijken we dan naar de drie mannen in vorm Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Echter moeten we daar wel bij vertellen dat die eerste twee in het verleden in Hulst nooit super voor de dag kwamen. Zeker Sweeck kwam nog niet in de buurt van de top-5. Van der Haar daarentegen is wel in zijn sas en zal, net als in de Beekse Bergen, weer op de nodige steun van het publiek kunnen rekenen.

En dan is er nog het geval Eli Iserbyt. Fantastisch aan het seizoen begonnen, maar al heel de novembermaand steken zijn rug- en knieklachten steeds nadrukkelijker de kop op. Iserbyt geeft ook zelf aan dat hij hinder ondervindt en dat is aan zijn resultaten te zien. Niet dat de West-Vlaming dramatisch presteert, maar een goede Iserbyt had zeker vaker voor overwinningen gestreden. Misschien dat een omloop met meer techniek en minder power hem beter ligt…

Favorieten volgens WielerFlits

*** Tom Pidcock

** Mathieu van der Poel, Michael Vanthourenhout

* Laurens Sweeck, Lars van der Haar, Eli Iserbyt

Favorieten vrouwen

Goed uitgerust zullen de toppers die hier aan de start staan, alleszins zijn. Zowel Puck Pieterse als Fem van Empel en Shirin van Anrooij – de volledige top-3 van de wereldbeker in Overijse – rijdt daags voordien niét in Kortrijk. Alle ballen op Hulst dus, dat als wereldbekermanche toch meer aanzien geniet.

We durven – na tweede plaatsen in de Beekse Bergen en Overijse – zeker niet zeggen dat er stilaan sleet komt op het fantastische vormpeil van Fem van Empel. De timide Nederlandse is nog altijd de grote smaakmaker van het seizoensbegin, en er is geen reden om aan te nemen dat ze in Hulst niet weer op de afspraak zal zijn. Al zal de nederlaag in Overijse, waar Pieterse technisch gewoon veel te sterk was, nog wel even nazinderen.

De 20-jarige Puck Pieterse beleefde dan weer een droomweek. Nog geen week na Shirin van Anrooij in de Beekse Bergen, won ook zij haar eerste grote cross bij de profs. Waar Van Anrooij nog een beetje profiteerde van het treuzelen van Van Empel, voerde Pieterse juist een onewomanshow op. Pieterse blinkt uit in haar techniek, maar als je in Overijse wint, zit het ook met de power in de benen wel goed. Benieuwd of een van hen er nu een vervolg aan kan breien.

Ceylin del Carmen Alvarado kon de piepjonge drie nog niet kloppen dit seizoen, maar ze heeft er wel al een sterke novembermaand opzitten. Denk maar aan haar Superprestigewinst in Merksplas en Niel, niet toevallig op eerder vlakke en niet al te technische omlopen. Datzelfde zie je bij Denise Betsema, die in Ruddervoorde haar slag sloeg. Lucinda Brand kende een minder gelukkige maand, maar dat is vooral te wijten aan een handblessure vlak voor het EK.

En wereldkampioene Marianne Vos? Die is nog verder van huis. Op het snelle parcours van de Beekse Bergen was het zeker niet slecht, maar zodra het op de kracht aankomt, zoals in de cross van Merksplas pijnlijk duidelijk werd, gaat het voor Vos nog te snel. De Nederlandse sloeg zelfs Overijse over. Misschien komt ze nu extra uitgerust aan het vertrek van dit weekend? Ook houden we Aniek van Alphen, Blanka Vas en Inge van der Heijden in de gaten.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Shirin van Anrooij

* Ceylin del Carmen Alvardo, Lucinda Brand, Denise Betsema

Weer en TV

Vergeet zondag niet extra vroeg af te stemmen voor de live-uitzending van deze veldrit. Eurosport 2 is al vanaf 10.45 present voor zowel de vrouwen als mannen elites. Belgische kijkers krijgen vanaf 12 uur op Canvas enkel de mannen elite voorgeschoteld.

Een ideaal weertje om veel toeschouwers naar Hulst te trekken, krijgen we zondag niet. Al in de voormiddag worden er buien verwacht, die volgens Meteovista de hele dag kunnen aanhouden. Verder stijgen de temperaturen maximaal tot negen graden Celsius en blaast de wind ook behoorlijk hard uit het zuiden.