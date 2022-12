Voorbeschouwing: Wereldbeker Gavere 2022

De crossklassieker in Gavere krijgt weer wat het verdient: een plekje in de periode van het jaar waarin de cross het hardst leeft én een deelnemersveld om duimen en vingers bij af te likken. De grote drie krijgen een loodzwaar parcours voor de wielen geschoven in de eerste grote afspraak van de Kerstperiode. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Wie de cross in Gavere zegt, zegt in de eerste plaats Etienne Gevaert. De mede-oprichter van de Superprestige, die in de Gaverse deelgemeente Asper woont, moet na 46 succesvolle edities van zijn Gaverse cross samen met de Nova-vrienden, dit jaar voor het eerst de organisatie aan Flanders Classics laten. Het steeds grotere kostenplaatje en de garantie op een mooie datum en dito deelnemersveld noodzaakten de Nova-vrienden om hun toevlucht bij Flanders Classics en de wereldbeker te zoeken. Het einde van een tijdperk, maar hopelijk ook een mooi nieuw begin…

Over Gevaert en de het ontstaan van deze cross valt er heel wat vertellen. Gevaert werd op zijn dertiende blind, maar dat hield hem niet tegen om in de jaren zestig kinesitherapie te volgen. De Oost-Vlaming bracht dit in de praktijk door wielrenners te masseren. Benoni Beheyt en de broers Roger en Erik De Vlaeminck waren zijn bekendste klanten.

Met zijn ervaring als impresario en als eigenaar van een tentenbedrijf, beschikte Gevaert over voldoende kennis om een eigen veldrit uit de grond te stampen. Dat deed hij voor het eerst met de Nova-vrienden in 1978 in Asper, op een vlak en drassig parcours langs de Scheldemeersen. Veldrijden zoals we het in de jaren ’70 en ’80 kenden: met veel modder en slijk. Bekende winnaars van die eerste edities waren niet toevallig Albert Zweifel en Hennie Stamsnijder, maar ook sterke allrounders zoals de broers De Vlaeminck, Berten Van Damme en Roland Liboton.

De cross kende snel succes omdat naast de broers De Vlaeminck nog andere bekende wegrenners naar Asper afzakten. Onder andere Eddy, Willy en Walter Planckaert, Klaus-Peter Thaler en Ferdi Van Den Haute trokken extra toeschouwers naar den Donk. De deelname van de wegprofs resulteerde in 1983 – ter gelegenheid van de eerste Superprestigecross – zelfs in een aparte veldrit voor wegrenners, gewonnen door Adrie van der Poel. Ook wereldkampioen Guiseppe Saronni was van de partij en finishte als 21ste.

1983 was een mijlpaal voor de cross. Voor die in Asper-Gavere, maar ook voor het veldrijden in het algemeen. Gevaert stampte, samen met de organisatoren van Overijse, Zillebeke en Diegem, een klassement uit de grond om zijn favoriete sport uit het slop te halen. De Superprestige was geboren en is vandaag nog steeds het oudste regelmatigheidscriterium. Toen met amper vier manches, vandaag met acht.

Zo’n tien jaar later volgde een nieuwe grote verandering, met de verhuis naar Kasteel Grenier. In 1993 staken Gevaert en zijn Nova-vrienden de Schelde over naar het militaire domein in Gavere, waar de veldrit vandaag nog steeds plaatsvindt. Het domein biedt niet enkel een prachtig kader, maar ook een parcours zonder artificiële hindernissen, met als extraatje een kasteel en een schitterend uitzicht tot over de Vlaamse Ardennen.

Het is bovendien een ideale loge voor ministers van Defensie en andere vips, die in dergelijk groten getale toestroomden dat de luxetenten van Gevaert meer dan welkom waren. De publiekstent was een trekker apart: niet alleen dj’s, maar ook populaire vedetten zoals Willy Sommers en Will Tura veroverden de harten van de crossfans tot uren na de aankomst!

Sportief is Kannibaal van Baal Sven Nys de man van de cross in Gavere, met maar liefst negen overwinningen tussen 2001 en 2013. Bij de dames, die in 2000 voor de eerste keer crosten op de Scheldeflanken, is Sanne Cant nog even recordhoudster met vier zeges. Extra nominaties zijn er voor Peter Van Santvliet en Ellen Van Loy. Twee Kempenaars die in Gavere de mooiste zege uit hun carrière boekten.

Laatste winnaars Gavere

Mannen

2022 (feb): Lars van der Haar

2020: Tom Pidcock

2019: Eli Iserbyt

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Klaas Vantornout

2013: Sven Nys

2012: Sven Nys

Vrouwen

2022 (feb): Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Yara Kastelijn

2018: Alice Maria Arzuffi

2017: Ellen Van Loy

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Sanne Cant

2012: Nikki Harris

Vorig jaar

Superprestige veldrijden 2021-2022

Uitslag mannen – Manche 7 in Gavere

1. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) in 59’08”

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1’08”

3. Toon Aerts (Baloise Trek Lions) op 1’40”

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1’45”

5. Daan Soete (Deschacht-Maes-Hens) op 2’16”

Superprestige veldrijden 2021-2022

Uitslag vrouwen – Manche 7 in Gavere

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) in 46’33”

2. Annemarie Worst (777) op 35”

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 51”

4. Zoe Backstedt op 1’31”

5. Aniek van Alphen (777) op 2’25”

Parcours

Een paar acrobatische afdalingen, gevolgd door een lange klimpartij. Dat is het recept voor het spektakel dat de veldritfan al jaren Gavere krijgt voorgeschoteld aan de flanken van de Schelde. Nu Flanders Classics de organisatie overneemt van de Nova-vrienden, die weliswaar nog de opbouw van het parcours verzorgen, gaat dit gepaard met enkele grondige wijzigingen.

“Je kan gerust stellen dat de zwaartegraad maal twee is gegaan”, stelt Sasja Gevaert, die met de Nova-vrienden het parcours opbouwde. “Neem daarbij de grondige regenval die we de afgelopen dagen in Gavere te verwerken kregen, en je kan al bijna gaan stellen dat de beste loper maandag wint. Het parcours is één grote modderpoel, maar we doen er alles aan om het berijdbaar te houden.”

Wijziging nummer één: de start- en aankomstzone. Die ligt nog altijd op de gekende dreef in Gavere, maar de passage op het asfalt is grondig ingekort. “De renners rijden nog half zo lang op de dreef, en nemen daarna de rechter- in plaats van de linkerkant van de rotonde. Via de gekende poort rijden ze in dalende lijn de fruitboomgaarden van Goemaere op.”

En ook de lusjes op de boomgaarden zijn hertekend. “Daar treffen de renners al voor de eerste keer de materiaalpost. Die ligt dus niet meer vlak na de zware klim, zoals vroeger. Verder zijn er enkele extra korte klimmetjes op het domein van Goemaere uitgetekend. Vroeger hadden we dat mooie beeld van de renners die van beneden naar boven kwamen gelopen; deze helling doen ze nu een drietal keer.”

Daarna komen we op bekend terrein. Via het paadje langs de vijver, draaien de renners rechts op naar de iconische, lange klim in het militaire domein van Gavere. Daar werd in het verleden vaak het verschil gemaakt, zowel al rijdend als al lopend. “Het grote verschil met vorig jaar, is dat het niet meteen via de materiaalpost richting aankomst gaat. Nu volgt er een extra lus, via de spectaculaire afdaling met het luchtkussen.” Die kennen we vooral van de val van Niels Albert in 2008, die er zijn milt scheurde. Sindsdien is de afdaling veiliger gemaakt met extra stootkussens.

Een beeld van de vernieuwde omloop in Gavere - foto: Sasja Gevaert Een beeld van de vernieuwde omloop in Gavere - foto: Sasja Gevaert Een beeld van de vernieuwde omloop in Gavere - foto: Sasja Gevaert

“Na die afdaling moeten de renners ten slotte nog een extra klim naar boven rijden, om dan pas de tweede materiaalpost te bereiken. Pas daarna gaat het via het kasteel terug richting de dreef. Deze rondes zijn in totaal zo’n 500 meter langer dan vorig jaar, toch niet niets”, besluit Gevaert.

Programma en info

Programma maandag 26 december 2022

12.00 uur: Junioren mannen

13.40 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.10 uur: Elite mannen

Locatie

Kasteel Grenier, Gavere

Publieksinformatie

Tickets zijn te koop op de website van de organisatie en kosten 15 euro tot en met 25 december. De dag zelf aan de kassa bedraagt de kostprijs 18 euro. Kinderen onder de 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst mannen

Deelnemerslijst vrouwen

Stand Wereldbeker na tien manches

Mannen

1. Laurens Sweeck 288 punten

2. Michael Vanthourenhout – 265 punten

3. Eli Iserbyt – 249 punten

4. Lars van der Haar – 205 punten

5. Niels Vandeputte – 178 punten

Vrouwen

1. Fem van Empel – 330 punten

2. Puck Pieterse – 265 punten

3. Ceylin del Carmen Alvarado – 182 punten

4. Denise Betsema – 181 punten

5. Inge van der Heijden – 171 punten

Favorieten mannen

Voor de Zilvermeercross durfde Wout van Aert nog geen al te grote verwachtingen uitspreken. De winnaar van Dublin was immers juist op buitenlandse stage geweest, en ook de verkenning van Parijs-Roubaix en de ploegvoorstelling van Jumbo-Visma stonden afgelopen week op de planning. Van een frisse Van Aert was dus geen sprake in Mol, maar toch haalde de Belgische kampioen genadeloos uit. En dan moet de powercross van Gavere er nog aankomen…

Zijn grote concurrent Mathieu van der Poel plande zijn stage een week vroeger in en pikte de sneeuwcross van Val di Sole nog mee, maar echt veel vertrouwen heeft de ex-wereldkampioen daar niet getankt. In Mol kwam daar een nieuwe tegenslag bij: in het Zilvermeerse zand moest MvdP zijn meerdere erkennen in een sterk lopende Van Aert. Zijn de loopmeters ook in Gavere talrijk, dan verwacht je eerder eenzelfde scenario. Maar met Van der Poel weet je eigenlijk nooit.

Op basis van de Zilvermeercross zou je zeggen dat de verschillen achter die twee immens zijn, maar Gavere is wel een parcours dat Tom Pidcock als gegoten ligt. Twee jaar terug boekte de winnaar van Alpe d’Huez immers nog zijn eerste grote crosszege in de Oost-Vlaamse gemeente, door Van der Poel op de lange klim zomaar uit het wiel te knallen. Bovendien weegt de jonge Brit een pak minder dan zijn dichte concurrenten; een voordeel dat hij op langere hellingen uit kan spelen.

En waarom zou Michael Vanthourenhout hen niet lang kunnen uitdagen? Verstandig als hij is, bleef hij weg uit Mol, om op zijn geliefkoosd terrein in Gavere uit te kunnen blinken. De Europese kampioen maakte in Namen en Overijse dit seizoen de grootste indruk, en laat dat nu juist de parcoursen zijn waarmee we Gavere het beste kunnen vergelijken. Eli Iserbyt, die na een val in Val di Sole met rugklachten kampt, geeft in de loop van zaterdag uitsluitsel over zijn deelname.

Verder moet ook Laurens Sweeck meedoen voor de dichte ereplaatsen, als hij zijn leidersplaats in de Wereldbeker vast wil houden. En ook een normaliter frisse Lars van der Haar lust wel wat hoogtemeters, al is de titelverdediger natuurlijk minder gebaat bij de zware modderomstandigheden en de loopmeters. Val di Sole-revelatie Niels Vandeputte zou ook zomaar kunnen verrassen. Quinten Hermans is na een goede beurt in Mol niet van de partij.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Wout van Aert

** Mathieu van der Poel, Tom Pidcock

* Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Lars van der Haar

Favorieten vrouwen

We weten inmiddels allemaal dat Gavere zware kost is. Al snel kom je dan bij de grote twee van de eerste seizoenshelft uit: Puck Pieterse en Fem van Empel. Alleen… die laatste kwam in Val di Sole onzacht in aanraking met een paaltje. Bij extra onderzoeken in Nederland werden gelukkig geen sprake van breuken, maar de Nederlandse liep wel kneuzingen in het dijbeen en vocht in beide knieën op.

Vanuit de ploeg krijgen we te horen dat er nog altijd geen zekerheid is of Van Empel in Gavere kan starten, maar als ze van de partij is, moeten we de leidster in de Wereldbeker natuurlijk altijd bij de favorieten rekenen. Het klasseverschil met veel andere rensters is immers zeer groot: tot Val di Sole viel de 20-jarige kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal geen enkele keer uit de top 2.

Ongeacht de vorm van Van Empel: haar leeftijdsgenote Puck Pieterse is zonder twijfel de topfavoriete. Niet voor niets haalde ze dit seizoen voor het eerst in Overijse de bovenhand. Ook daar kreeg Pieterse een omloop met veel hoogtemeters, technische afdalingen en modder voor de wielen geschoven. De Nederlandse van Alpecin-Fenix heeft geen schrik van rondjes met een hoge zwaartegraad en zal zich in Gavere dan ook perfect kunnen uitleven.

Kort daarachter plaatsen we de vrouw die drie dagen voordien in de Zilvermeercross nog sterk uithaalde: Shirin van Anrooij. In Gavere vindt de 20-jarige crossster natuurlijk geen zand terug zoals in Mol, maar Van Anrooij heeft wel een andere troef. Na Antwerpen trok ze een kleine twee weken op stage naar Spanje, waardoor ze nu extra fris aan de Kerstperiode begint. Bij een zware opdracht zoals Gavere lijkt ons dat geen overbodige luxe…

Onderschat ook Denise Betsema niet. Zeker als het echt zo’n looppartij wordt als Gevaert voorspelt. Bij een loopcross denken we al snel terug aan Dendermonde, twee jaar terug. En wie heerste toen bij de dames? Juist ja, Denise Betsema. Tegenwoordig staat ze misschien wat meer in de schaduw, maar ook Betsema kan al 16 top 4-plaatsen voorleggen dit seizoen. Op een terrein dat haar ligt, kan de winnares van Ruddervoorde altijd iets meer.

Voor Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado lijkt de strijd om de overwinning iets lastiger te worden. Brand maakte natuurlijk pas deze week haar rentree na haar blessure, maar dat deed ze niet onverdienstelijk. En Alvarado eindigde in Val di Sole op diezelfde positie. Dan mag je ook in Gavere op een mooie prestatie hopen. Verder is het uitkijken naar klimster Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Clara Honsinger én Kata Vas.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Puck Pieterse

** Fem van Empel, Shirin van Anrooij

* Denise Betsema, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado

Weer en TV

Vooral vrijdag en zondag moet het parcours weerstaan aan de vele regen. Op de dag van de cross zelf, maandag 26 december, valt de regenval volgens weersite Meteovista relatief mee. Voornamelijk in de voormiddag worden er nog enkele buien voorspeld, later wordt het zonniger en droger. De temperaturen lopen maximaal op tot 8 graden Celsius en de windkracht bedraagt drie Beaufort.

Sporza verzorgt maandag op de zender één de live-uitzending van de cross in Gavere. Vanaf 13.30 uur is de Belgische zender present voor de crossen van de vrouwen en mannen elite. Eurosport 1 bedient de Nederlandse kijkers vanaf datzelfde tijdstip.