Remco Evenepoel winnaar Tour of Norway, slotrit voor Alexander Kristoff

Remco Evenepoel heeft het eindklassement van de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De leidende positie van de Belgische kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl kwam in de slotrit naar Stavanger niet meer in gevaar. De zesde en laatste etappe werd gewonnen door thuisrijder Alexander Kristoff van Intermarché-Wanty-Gobert.

Na een half uur koers reed de kopgroep van de dag weg. Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) en Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) waren de Belgen van dienst en zij kregen Ben Healy (EF Education-EasyPost), Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Louis Bendixen (Coop), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) en Joshua Gudnitz (ColoQuick).

Zij kregen maximaal vijf minuten cadeau van het peloton. Daar probeerden enkele teams, waaronder Jumbo-Visma en Quick-Step-Alpha Vinyl, op zeventig kilometer voor de finish waaiers te trekken. Even brak het peloton, maar die breuken werden snel weer gelijmd. Riwal en Trek-Segafredo controleerden vervolgens het peloton.

Grote valpartij

Vijftig kilometer voor de meet was er tijdens een waaierpoging een grote valpartij op de voorposten van dat peloton. Gele trui Remco Evenepoel ontsnapte, maar Tobias Halland Johannessen, zijn broer Anders, Mike Teunissen en Mads Pedersen lagen wel bij die val. Na een achtervolging konden zij tussen de volgwagens terugkeren in de grote groep.

De finale bestond uit twee lokale rondes van 17 kilometer rondom Stavanger, met daarin de Grisabakken (0,6 km aan 7,7%). Vanaf de top was het nog ruim zeven kilometer tot de finish. De kopgroep begon met 2.30 minuut aan die laatste twee rondes en hield knap stand. Trek-Segafredo kon het gat maar moeilijk dichtrijden namelijk, waarna Uno-X en Intermarché-Wanty-Gobert ook een helpende hand toestaken.

Finale

Omdat ook Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers zich meldden, begon het peloton met een achterstand van 25 seconden aan de laatste keer Grisabakken. Vermeersch en Strong stribbelden nog wat tegen, maar het uitgedunde peloton zat kort achter ze op de top van de klim. Timo Roosen probeerde een sprint nog te ontlopen door een aanval in de afdaling. De Nederlandse kampioen sloot aan bij Strong en Vermeersch, maar zij werden in de laatste twee kilometer weer ingerekend.

Een sprint moest daarom de beslissing brengen in de strijd om de dagzege. Ethan Vernon kreeg een uitstekende uitgeleide van Quick-Step-Alpha Vinyl, maar in de spurt was het Alexander Kristoff die de overwinning binnensleepte. De Beer van Stavanger boekte zo een zege in ‘zijn’ Stavanger. Vernon werd tweede en Pedersen eindigde als derde.

In het eindklassement was Evenepoel de beste nadat hij de macht greep in de koninginnenrit. Hij stond samen met Jay Vine (Alpecin-Fenix) en Luke Plapp (INEOS Grenadiers) op het eindpodium.