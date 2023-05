Voorbeschouwing: SIMAC Omloop der Kempen 2023 – Vermeltfoort vs. Amerikaanse selectie

Dit weekend wordt de Omloop der Kempen alweer voor de 74ste keer georganiseerd. In Veldhoven zijn we op zoek naar een opvolger van Roel van Sintmaartensdijk. WielerFlits blikt vooruit.



De Omloop der Kempen is dit jaar de vierde manche in de Topcompetitie. Na deze wedstrijd volgen nog de Omloop van Valkenswaard en de Eurode Omloop. BEAT-renner Stijn Daemen is momenteel de leider in dit regelmatigheidsklassement, na derde plaatsen in de NUMMER1 Limburg Trofee en Omloop van de Braakman.

De Noord-Brabantse wielerwedstrijd is een van de oudste wielerklassiekers van Nederland. Sinds de eerste editie in 1948 zetten grote wielernamen als Fedor den Hartog (1970), Leo van Vliet (1977), Jean-Paul van Poppel (1984), Niki Terpstra (2005) en Lars Boom (2007) zich op de erelijst van de Omloop der Kempen. De afgelopen jaren wonnen Daan van Sintmaartensdijk, René Hooghiemster, Roy Eefting en Roel van Sintmaartensdijk.

Vanaf 1997 wordt er ook jaarlijks een vrouwenkoers op UCI-niveau georganiseerd. (Bijna) alle grote Nederlandse wielrensters staan op de lijst van winnaressen: Leontien van Moorsel won deze wedstrijd vier keer, Marianne Vos twee keer en Annemiek van Vleuten zegevierde in 2013.

De Omloop der Kempen telt in totaal 188 kilometer. Alhoewel er, op een viaduct na waar punten te verdienen zijn voor het bergklassement in de Topcompetitie, nauwelijks hoogtemeters in het parcours zitten, eindigt de wedstrijd bijna nooit in een massasprint. Dat komt door de kasseistroken in de laatste zestig kilometer van de wedstrijd.

In Hulsel begint na 127 kilometer de laatste kasseizone van de wedstrijd. Bijna 10 kilometer lang rijden de renners dan over allerlei kasseistroken, waaronder de Bladelsedijk, Hulselseweg en vooral de Neterselseweg. Hier wordt meestal de forcing gevoerd, waarna in de laatste 50 kilometer een kat-en-muisspel begint tussen peloton en aanvallers. Door de vele bochten trekken aanvallers in de slotfase meestal aan het langste eind.

Wedstrijd: 74e SIMAC Omloop der Kempen

Datum: 21 mei 2023

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.00 en 16.30 uur

Afstand: 188 kilometer

Deelnemers

Wie naar de deelnemerslijst van de SIMAC Omloop der Kempen kijkt, moet concluderen dat de selectie van VolkerWessels Cycling Team er met kop en schouders bovenuit steekt. Met onder meer Jord Baak, Bert-Jan Lindeman en Tijmen Eising staan er renners aan het vertrek die in potentie de Omloop der Kempen zelf kunnen winnen. Maar of dat ook gaat gebeuren?

Met Coen Vermeltfoort huisvest de Overijsselse wielerploeg namelijk de topfavoriet voor deze koers in huis. Alhoewel de Omloop van de Kempen een van de weinige koersen is die Vermeltfoort nog niet wist te winnen, zal het zeer lastig worden om de sprinter er zondag af te rijden. En wie klopt hem dan in een sprint?

De grootste bedreiging lijkt uit de Amerikaanse selectie te komen. Brody McDonald is de rappe man binnen die ploeg. Recentelijk eindigde hij als vierde in een etappe in de Tour of Hellas (UCI 2.1) en eerder ook al tweede in de Tour of Rhodes. Colby Simmons, normaliter renner bij Jumbo-Visma, is de andere sterke man in deze selectie. Met een negende plaats in Parijs-Roubaix voor beloften en een zesde plaats in de Tour de Bretagne dit jaar op zak zal Simmons zeker zijn stempel gaan drukken op deze wedstrijd.

Eenlingen van andere continentale ploegen moeten ook in de gaten worden gehouden. Rick Ottema is uitstekend in vorm en won vorige maand in Brabant al de Omloop van de Houtse Linies. Als Ottema twee weken geleden geen pech had gekend in de NUMMER1 Limburg Trofee, had hij daar ook een topuitslag gereden. Roy Hoogendoorn is een interessante naam van Metec-Solarwatt. Vorig jaar eindigde hij als vijfde in de Omloop der Kempen.

Martijn Rasenberg (ABLOC) bewees de afgelopen weken ook in vorm te zijn door donderdag derde te worden in de Kersenronde Mierlo. Eerder eindigde hij ook al als zesde in de Omloop van de Braakman.

BEAT-renner Stijn Daemen is een outsider voor de overwinning. Daemen is momenteel de leider in de Topcompetitie, dus hem zullen we zeker van voren gaan zien aankomende donderdag. Naast Daemen is het ook letten op clubrenners Eskil Huiting, Casper van der Woude en James Potter.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Coen Vermeltfoort

** Brody McDonald, Colby Simmons

* Rick Ottema, Roy Hoogendoorn, Martijn Rasenberg

