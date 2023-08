Julian Dubbeld • vrijdag 25 augustus 2023 om 09:27

Voorbeschouwing: Ronde van de Achterhoek 2023 – Is alles voor Vermeltfoort?

Zondag staat voor de zesde keer de Ronde van de Achterhoek op de wielerkalender. Op de Achterhoekse gravelstroken zal Coen Vermeltfoort proberen zijn titel te verdedigen, maar dat zal niet eenvoudig worden met sterke teams als Groupama-FDJ, Tour de Tietema-Unibet en Metec-Solarwatt aan het vertrek. Gaat het Vermeltfoort en het hechte collectief van VolkerWessels lukken? WielerFlits blikt vooruit.



Parcours en historie

De afgelopen decennia vonden er verschillende wielerkoersen plaats in de Achterhoek. Lange tijd was er de Ronde van Gendringen (1937-2004) en ook de Ronde van de Achterhoek (1969-2004) bestond al een hele poos. Daarna had Olympia’s Tour steevast een rit in de Achterhoek. De Ronde van de Achterhoek zoals we hem tegenwoordig kennen, bestaat pas sinds 2017.

De Ronde van de Achterhoek 2.0 is er een met gravelstroken als scherprechter. De 2023-editie kent in totaal twintig kilometer aan gravelstroken, verdeeld over zo’n twintig stroken. De langste strook is De Wiersse (2000 meter) na ongeveer 35 kilometer koers.

Tussen kilometer 140 en 170 liggen de beslissende gravelstroken, achtereenvolgend de Giesenbosch (750 meter), De Weldaed (1000 meter), Barlo (350 meter) Winterwijkse Berg I en II (600 en 1300 meter) en Korenburgerveen (500 meter) en Gelderesch (350 meter). De finish ligt na 200 kilometer in Groenlo op de Ruurloseweg.

De afgelopen jaren bleken de gravelstroken regelmatig voor een slijtageslag te zorgen. Op de erelijst zien we onder meer namen als Cees Bol, Casper van Uden en dus Vermeltfoort vorig jaar, die in Aalten de rapste bleek van een groep van veertig renners voor Martijn Budding en Jim Brown. De Ronde van de Achterhoek 2023 is online te volgen via de sociale media van de Holland Cup en vanaf 14.30 uur ook via Omroep Gelderland.

Ronde van de Achterhoek (UCI 1.2)

Datum: 27 augustus 2023

Start: 12.00 uur

Finish: rond 16.30 uur

Afstand: 199,4 kilometer

Deelnemers

De organisatie van de Ronde van de Achterhoek verwelkomt dit jaar een bijzonder sterk deelnemersveld met de onder meer de beste Nederlandse continentalteams, de opleidingsploegen van dsm-firmenich, Groupama-FDJ en Israel Premier-Tech, het altijd sterke Restaurant Suri-Carl Ras en zelfs Green Project-Bardiani CSF-Faizanè.

De Italiaanse ploeg huisvest met Enrico Zanoncello op papier de grootste naam op de startlijst. Zanoncello won dit jaar in de Tour of Qinghai Lake en de Tour of Taiwan en handhaafde zichzelf ook goed in de ZLM Tour, waar hij zesde werd in Roosendaal. Zanoncello is zeker een kanshebber voor de zege aanstaande zondag in Groenlo, maar de topfavoriet? Nee, dat denken we niet.

De topfavoriet is ‘gewoon’ weer Coen Vermeltfoort . De 35-jarige Nederlander klaart in tachtig procent van de koersen waarin hij door zijn ploeg VolkerWessels in kansrijke positie wordt afgezet de klus. Dit jaar in de Ster van Zwolle, de Ronde van Overijssel en de Omloop der Kempen, vorig jaar dus ook al in de Achterhoek. Alhoewel wielrennen geen één-en-één-is-tweesport is en Vermeltfoort hard voor een nieuwe zege zal moeten werken, is de Nederlander wel de absolute favoriet.

Zijn grootste concurrent moet ook dit jaar weer Martijn Budding zijn, de nummer twee van 2022. Vorig jaar reed hij bij Riwal, dit jaar bij Tour de Tietema-Unibet. Het collectief rond Budding is een stuk sterker geworden en ook Budding zelf rijdt naar behoren. Enkele dage geleden eindigde hij als vijftiende in de Egmont Cycling Race. Bij Tour de Tietema-Unibet is het ook letten op Harry Tanfield en Tomas Kopecky.

Genoeg andere renners komen in aanmerking voor de laatste ster. Zo zien we Eduard Michael-Grosu, baanbriljant Dylan Bibic, Norbert Banaszek en Luca Colnaghi op de startlijst staan, net als de Nederlanders Tim Marsman, Rick Ottema en snelle man Johan Dorussen. Op een goede dag zullen ze er dicht bij zijn, maar de sterren gaan naar Noah Hobbs , Adam Toupalik en Jelle Johannink .

De piepjonge Hobbs heeft een goede Arctic Race of Norway achter de rug tegen een competitief deelnemersveld en reed eerder dit jaar al goede uitslagen in de Tour de Bretagne en Gent-Wevelgem. Met een goede ploeg achter zich kan hij dicht bij de zege komen. Toupalik won dan weer laatst in de Czech Tour op indrukwekkende wijze en Johannink… die zit er het hele jaar al bij en treft in de Achterhoek een parcours voor hardrijders als hem.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Coen Vermeltfoort

** Martijn Budding, Enrico Zanoncello

* Noah Hobbs, Adam Toupalik, Jelle Johannink

Deelnemerslijst

Routeboek