Voorbeschouwing: Ronde van de Achterhoek 2022

Strade Bianche, Tro-Bro Léon, Slag om Norg, Antwerp Port Epic, Dwars door het Hageland – nee, aan gravelkoersen is tegenwoordig geen gebrek. Ook de Ronde van de Achterhoek hoort in dit rijtje. En de eendaagse hoeft als spektakelstuk niet onder te doen voor zijn soortgenoten. Dat is de afgelopen vier edities wel bewezen. Wie wint de vijfde en volgt Casper van Uden op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Ronde van de Achterhoek bestaat officieel pas sinds 2017, maar de geschiedenis van Achterhoekse wielerkoersen gaat verder terug in de tijd. Zo was er de Ronde van Gendringen, die van 1937 tot 2004 op de kalender stond. De eerste editie werd gewonnen door de legendarische Gerrit Schulte, de laatste door voormalig Nederlands kampioen Stefan van Dijk. Pas in 1996, toen de wedstrijd al jarenlang als Dwars door Gendringen door het leven ging, kreeg het een UCI-status. Daarna won onder meer Alessandro Petacchi nog.

Ruim dertig jaar na de eerste Ronde van Gendringen, in 1969, was daar de openingseditie van de Ronde van de Achterhoek. Met eveneens een onderbreking – in het begin van de jaren ’90 – werd deze wedstrijd ook verreden tot en met 2004. Dat laatste jaar won Niki Terpstra. Kijken we verder terug op de erelijst, dan zien we onder anderen Johan Museeuw. Nadat deze koers in 2005 ophield te bestaan, was het wachten op nieuwe wielerfanatici die het Achterhoekse wielerleven nieuw leven in zouden blazen.

Dat gebeurde al in 2006, toen Olympia’s Tour naar de Achterhoek werd gehaald. Tot en met 2017 was er jaarlijks een etappe in de regio, met ritwinnaars als Taylor Phinney, Martijn Maaskant, Lars Boom en Jetse Bol. 2017 was ook het jaar dat de Ronde van de Achterhoek 2.0 ontstond. Dat betekende: een nieuwe organisatie én een nieuw parcours. Gravelstroken kenmerkten de hertekende route. Vroeger reed het peloton ook al af en toe over onverharde wegen, maar dat was kinderspel met de hoeveelheid van de afgelopen jaren.

Wim Kleiman zette in 2017 de eerste editie achter zijn naam. Voor clubploeg Sensa-Kanjers voor Kanjers behaalde de thuisrijder de zege door Maarten van Trijp en Robin Wennekes achter zich te laten. De winter daarop deed hij een stap hogerop door naar het continentale Monkey Town te trekken. Met een etappezege in de Tour of Antalya (UCI 2.2) begon de oersterke renner uitstekend en ook de rest van het seizoen verliep voorspoedig. Een volgende overwinning op dit niveau zou echter niet meer volgen. Halverwege het coronajaar 2020 hing Kleiman zijn fiets aan de wilgen.

Ondertussen had ook Cees Bol de Ronde van de Achterhoek al op zijn naam geschreven. Toen de renner van SEG Racing Academy in augustus 2018 de tweede editie won, was hij – na zeges in de Tour de Bretagne en de Ardense Pijl – al verzekerd van een profcontract bij Team Sunweb. Het jaar nadien ging de overwinning naar Marco Doets, in het laatste jaar van Alecto. In 2020 ging de Ronde van de Achterhoek niet door vanwege een gebrek aan politie-inzet, maar in 2021 was de wedstrijd terug. Casper van Uden mocht na afloop op de hoogste trede van het podium plaatsnemen.

Laatste winnaars Ronde van de Achterhoek

2021: Casper van Uden

2020: Niet verreden vanwege een gebrek aan politie-inzet

2019: Marco Doets

2018: Cees Bol

2017: Wim Kleiman

Vorig jaar

In 2021 stond de Ronde van het Achterhoek voor het eerst op de UCI-kalender, en was het tevens voor het eerst onderdeel van de Holland Cup. Voor het voortbestaan van de Achterhoekse wedstrijd was de nieuwe 1.2-status cruciaal, want door een gebrek aan politie-inzet dreigde de koers aan het begin van vorig jaar ten onder te gaan. Met een internationaal deelnemersveld en 22 kilometer aan gravelstroken liet de Ronde van de Achterhoek zien een mooie toevoeging te zijn aan de internationale wielerkalender.

In de stromende regen ontaardde de wedstrijd in een afvalrace. Op de twintig gravelstroken haakte er telkens weer een aantal renners af. Serieuze aanvalspogingen waren er verder niet te vermelden, al reden twee renners nog even een minuut voor het peloton uit: Thomas Ruijgrok (HSK Trias) en Axel van der Tuuk (NWVG), de huidige beloftenkampioen van Nederland in het tijdrijden.

Vijftig renners overleven de gravelstroken

Ongeveer vijftig renners overleefden na 150 kilometer koers de Stoombroek, de laatste gravelstrook van de wedstrijd. Zij begonnen aan het pokerspel in de laatste vijftig kilometer, waarin nog zes plaatselijke rondes in en rond Varsseveld waren opgenomen. Onder meer Rick Ottema en Jan-Willem van Schip toonden zich actief, maar voorlopig bleef de groep nog bij elkaar.

Op 38 kilometer van de meet was het dan toch raak. Veertien renners slaagden erin om weg te rijden uit het overgebleven pelotonnetje. Daar ging daarna het blok erop, omdat de meeste Nederlandse continentalploegen wel een of meer renners hadden meezitten. Jan-Willem van Schip, Martijn Budding en Jules Hesters namens BEAT, Hartthijs de Vries en Ottema namens Metec-Solarwatt, Adriaan Janssen namens ABLOC, Maikel Zijlaard en Corbin Strong namens SEG Racing Academy en Nick van der Meer en Timo de Jong namens VolkerWessels. Canyon DHB-SunGod had ook nog eens twee renners mee.

Van Uden sprint naar zege in Varsseveld

De onrust sloeg opnieuw toe toen de kopgroep een veilige voorsprong had. Op de plaatselijke rondes regende het aanvallen, met Van Schip, Ryan Christensen, De Jong, De Vries en Van Uden als grote winnaars. Zij reden namelijk opnieuw weg. De Vries trok vervolgens met nog drie kilometer te gaan ten aanval, en hij kreeg Van Uden en De Jong met zich mee. In extremis sloot Van Schip met Christensen in zijn wiel nog aan bij het koptrio, waardoor we in Varsseveld een sprint met vijf voor de zege kregen. Van Uden maakte daarin zijn favorietenrol waar.

Uitslag Ronde van de Achterhoek 2021

1. Casper van Uden (Development Team DSM) in 4u44m37s

2. Jan-Willem van Schip (BEAT) z.t.

3. Ryan Christensen (Canyon dhb SunGod) z.t.

4. Hartthijs de Vries (Metec-Solarwatt) z.t.

5. Timo de Jong (VolkerWessels) z.t.

Parcours

De 204,1 kilometer lange Ronde van de Achterhoek start en finisht in Aalten. Na het het officieuze vertrek, rijden de renners vijf kilometer geneutraliseerd in oostelijke richting. Op de Huiskermatedijk, in het buurtschap De Haart, worden ze echt losgelaten. Iedereen zal hier al voorin willen zitten, want na tien kilometer doemt reeds de eerste gravelstrook al op. En dat is geen simpele inkomer: 2.250 meter, vier sterren. Oppassen geblazen dus.

Het voordeel is dan weer dat er na deze strook wel wat tijd is om terug te komen. Dat geldt ook voor de eerstvolgende sectoren. Vanaf kilometer 133 voor de finish is dit anders, vanaf hier zal zal het lange tijd stofhappen worden. In de komende 65 kilometer liggen maar liefst vijftien stroken. De ene is zwaarder dan de andere, maar allen zullen ze er inhakken. Met nog 67 kilometer te gaan, na de Molenberg-strook, is het ergste achter de rug. Op dat moment is ook de Peeskesbult al bedwongen.

Over de laatste twee stroken en kronkelende, authentieke Achterhoekse weggetjes gaat het vervolgens terug naar Aalten. Daar moeten nog vier lokale ronden verreden worden, elk van acht kilometer. Hierin zitten geen noemenswaardige obstakels meer. Het verschil zal dus in de grote omloop gemaakt moeten worden.

Gravelstroken Ronde van de Achterhoek

20. Woold (nog 194,5 km), 2.250m ****

19. Brinkheurne (nog 181,8 km), 1.300m ***

18. ‘Oude Klaverdijk (nog 154,2 km), 550m **

17. De Wiersse (nog 132,8 km), 2000m ****

16. Kranenburg (nog 127,4 km), 800m **

15. Het Onstein II (nog 125,8 km), 2200m ****

14. Kasteel Vorden (nog 123 km), 1500m ***

13. Noordink (nog 119 km), 800m **

12. Varsselring I (nog 114,5 km), 650m **

11. Varsselring II (nog 113,4 km), 1400m ***

10. Banninkstraat (nog 101,7 km), 600m **

9. Velswijk (nog 100,7 km), 1000m **

8. Kilderseveld (nog 84,5 km), 400m *

7. Kelreweg (nog 82,2 km), 750m **

6. Stoombroek (nog 81,3 km), 1500m ****

5. Ruimzicht (nog 77,1 km), 500m *

4. Bergherbos (nog 72 km), 700m **

3. Molenberg (nog 67,5 km), 500m *

2. Teunismolen (nog 40,4 km), 450m *

1. Klein Ormel (nog 39,1 km), 600m **

Zondag 28 augustus, Ronde van de Achterhoek: Aalten – Aalten (204,1 km)

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.16 en 16.44 uur

Favorieten

De organisatie van de Ronde van de Achterhoek kan rekenen op de komst van zeven clubteams, veertien continentale formaties uit binnen- en buitenland, de opleidingsploegen van Team DSM en Groupama-FDJ, en één ProTeam: het Italiaanse Bardiani-CSF-Faizanè. Welke renners er precies allemaal aan de start staan, is nog even afwachten. Er is weliswaar een deelnemerslijst, maar die is op 17 augustus voor het laatst van een update voorzien en blijkt (inmiddels) de nodige onjuistheden te bevatten.

Zo maakt de nummer twee van vorig jaar, Jan-Willem van Schip (BEAT), zondag niet zijn rentree op de weg na zijn uitsluiting in de Baloise Belgium Tour. Thijs de Lange (Metec-Solarwatt), Sven Burger (BEAT) en Aden Paterson (Allinq) – allen op de deelnemerslijst – zijn er bijvoorbeeld ook niet bij. Tomáš Kopecký (ABLOC CT) – tweede in de Rutland-Melton CiCLE Classic, een belangrijke gravelkoers in Groot-Brittannië – zit in de Tour de l’Avenir.

Bij ABLOC CT is het nu vooral letten op Joren Bloem, een van de seizoensrevelaties. Vooral dit voorjaar maakte de 22-jarige Bloem – vorig jaar nog clubrenner bij Sensa-Kanjers voor Kanjers – indruk met een hele rits ereplaatsen. Winnen zat er nog niet in, maar als hij de vorm van die beginmaanden weer te pakken heeft, kan een zege niet lang op zich wachten. De ploeg van Paul Tabak heeft met onder anderen oud-mountainbiker en rasaanvaller Stijn Appel, sterke sprinter Mārtiņš Pluto en pure sprinter Jesper Rasch – die onlangs twee UCI-koersen in Polen won – nog wel wat ijzers in het vuur.

Allinq was deze zomer ook veel actief in Polen. In de Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques boekte de ploeg een overwinning, dankzij Tim Bierkens. Bierkens was de beste in de derde etappe. Een paar weken later eindigde hij als tweede in de Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, een wedstrijd die deels over onverharde wegen voerde. Schrijf hem dus maar op voor zondag, net als zijn ploeggenoot Arne Peters. Laatstgenoemde toonde zich dit jaar ook al veelvuldig van voren.

Dat geldt ook voor Hartthijs de Vries. De Fries van Metec-Solarwatt wist in 2022 nog niet te winnen, maar was er al wel vaak dichtbij: tweede in een etappe in Olympia’s Tour, twee keer tweede in een rit van de Alpes Isère Tour en tweede in de Midden-Brabant Poort Omloop. En dat zijn slechts enkele van zijn top-tien noteringen in 2022. In 2021 werd hij vierde in de Ronde van de Achterhoek, uit een kopgroep van vijf. Inmiddels zal dat De Vries niet snel meer overkomen, want hij heeft afgelopen winter duidelijk aan zijn sprint gewerkt. Levert het nu eindelijk een zege op?

Metec-Solarwatt brengt met Rick Ottema (dit seizoen ritwinnaar Tour du Loir et Cher, vorig jaar zesde in de Ronde van de Achterhoek) en Tim Marsman (dit voorjaar ritwinnaar in de Tour de Normandie, recentelijk negende in Kreiz Breizh) nog twee gevaarlijke outsiders aan het vertrek. VolkerWessels is in de breedte ook bijzonder sterk. En niet alleen in de breedte trouwens, want ze hebben meerdere afmakers in huis.

Neem bijvoorbeeld Coen Vermeltfoort, die in het voorjaar al zes UCI-koersen op zijn naam schreef. Gezien zijn prestaties in gravelwedstrijden in het verleden – in 2019 won Vermeltfoort bijvoorbeeld de Slag om Norg en datzelfde jaar was hij tevens tweede in de Ronde van de Achterhoek – zou daar zondag zomaar een zevende bij kunnen komen. Op de (dus twijfelachtige) startlijst staan voor VolkerWessels verder onder meer Olympia’s Tour-winnaar Maikel Zijlaard, de snelle Daan Van Sintmaartensdijk, oud-prof Bert-Jan Lindeman en Tijmen Eising, de eerste Nederlands kampioen gravelracen (voor Vermeltfoort en Van Sintmaartensdijk).

We hebben tot nog toe louter Nederlandse ploegen besproken, maar laten we vooral ook niet de buitenlandse teams vergeten. Ook daar zijn genoeg kanshebbers te vinden. Met name Equipe continentale Groupama-FDJ komt (of lijkt te komen, we houden een slag om de arm) met een interessant zestal naar de Achterhoek. Rait Ärm kroonde zich vorige week nog tot eindwinnaar van de Baltic Chain Tour, eind juli werd hij tweede in de Grand Prix de la ville de Pérenchies (1.2). In die laatste wedstrijd werden de renners over de nodige gravelsectoren gestuurd.

Ärms ploeggenoot Laurence Pithie kwam in de Grand Prix de la ville de Pérenchies als eerste over de streep. Het is dus niet voor niets dat de Nieuw-Zeelander in 2023 de overstap maakt naar de hoofdmacht van Groupama-FDJ. Dat doet ook Reuben Thompson, maar met zijn 62 kilo wordt het zondag wellicht een lastig karwei voor de klimmer. Voor de Brit Finlay Pickering – 55 kilo, primus in de Tour de Alsace – geldt hetzelfde.

Pickering komt zondag flink wat landgenoten tegen. Hoe kan het ook anders, met de Britse formaties Ribble Weldtite, Saint Piran en WiV SunGod aan de start. Saint Piran heeft met Alexandar Richardson – vorig jaar nog Alpecin-Fenix – een voormalig prof in de gelederen, maar van deze drie ploegen is Wiv SunGod op papier de sterkste. Zij kunnen met Jim Brown, Rory Townsend en Robert Scott meerdere kaarten spelen. Brown was dit voorjaar de beste in de keienrit van Olympia’s Tour, Townsend is de kampioen van Ierland en Scott, die vorig jaar tiende werd in de Ronde van de Achterhoek, won in 2022 reeds de Tour de la Mirabelle en Paris-Troyes. Niet de minste koersen.

Naast veel Britten, is er ook een flinke Deense delegatie. Allen rijden zij voor Restaurant Suri-Carl Ras, ColoQuick, of Riwal. De meest in het oog springende namen bij deze ploegen zijn Rasmus Bøgh Wallin (vrijwel dagelijks in de aanval in de Ronde van Denemarken vorige week), Jeppe Aaskov Pallesen (tweede in Kreiz Breizh begin augustus) en de Nederlander Martijn Budding, die aan de Ronde van de Achterhoek 2021 een zevende stek overhield.

Tot slot, zijn er nog enkele clubrenners om in de gaten te houden. Allereerst is er Frank van den Broek (JEGG-DJR Academy), die alleen vanwege zijn naam een vermelding verdient. Maar ook zijn prestaties mogen er zijn. Deze zomer reed de 21-jarige renner zich in de kijker met een zesde plaats op het NK tijdrijden voor beloften, een zesde plek in de Omloop Het Nieuwsblad U23 en de eindzege in de Ronde van Namen.

Daarnaast heb je ook nog thuisrijder Jelle Johannink, de Nederlands kampioen bij de elite zonder contract. Volgend jaar rijdt hij voor ABLOC CT, maar voordat hij de overstap naar dat team maakt, zal hij Sensa-Kanjers voor Kanjers graag nog het perfecte afscheidscadeau bezorgen, net zoals Wim Kleiman deed in 2017. Een soortgelijk verhaal zien we bij Björn Bakker (John Deere Cycling Team NWVG). De Fries, die dit jaar al acht keer mocht juichen, maakt volgend jaar eveneens de stap naar de conti’s. Opnieuw, in zijn geval. In 2020 reed hij een jaartje voor Vlasman, nu trekt hij naar Scorpions Racing Team.

**** Coen Vermeltfoort

*** Hartthijs de Vries, Rait Ärm

** Daan van Sintmaartensdijk, Joren Bloem, Laurence Pithie

* Rasmus Bøgh Wallin, Alexandar Richardson, Jeppe Aaskov Pallesen, Robert Scott

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zondag prima koersweer in de Achterhoek. Volgens Weeronline wordt het ongeveer 24 graden Celsius en blijft het droog. De wind (windkracht 3) waait uit het noordoosten. De Ronde van de Achterhoek is live op televisie te volgen. TV Gelderland is er vanaf 14.50 uur live bij.