Voorbeschouwing: Orlen Nations Grand Prix U23 2021

Na een aantal vooraanstaande beloftenkoersen in Italië staat dan ook eindelijk de eerste UCI Nations Cup U23-koers van het jaar op het programma. In het verre noordoosten van Polen huisvest de stad Białystok de Orlen Nations Grand Prix, kortweg Orlen GP. Zaterdag en zondag werken de beloften er twee ritten in de lijn af. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Orlen GP is een piepjonge wedstrijd. Twee jaar geleden werd de koers namelijk pas in het leven geroepen. Een van de kenmerken waarmee de Poolse organisatie zich kenmerkte, was dat het een ploegentijdrit op dit niveau organiseerde. In de eerste editie werd dat opgevolgd door een etappe met aankomst bergop. Frankrijk won de openingstijdrit, waardoor Nicolas Prodhomme zijn naam als eerste op de erelijst van deze koers zette. Opvallend detail in de uitslag van die bergetappe: de eerste veertien uit die daguitslag zijn intussen allemaal prof.

Onder hen onder meer dagwinnaar Andreas Kron, toenmalig nummer twee Ethan Hayter en de derde, Ilan Van Wilder. Andere namen in die desbetreffende top-14: Mauri Vansevenant, Gijs Leemreize, Clément Champoussin, Danny van der Tuuk, Mikkel Bjerg en Karel Vacek. Tijdens de editie van 2020 had de ploegentijdrit een veel grotere invloed op het uiteindelijke eindklassement. Toen stond er op de slotdag namelijk een vlakke rit op het programma, waardoor de snelle sprinters van de goed presterende landen in het voordeel waren.

Laatste winnaars

2020: Olav Kooij

2019: Nicolas Prodhomme

Vorig jaar

De editie van 2020 werd namelijk gedomineerd door Nederland. Het in het oranje gehulde zestal verloor onderweg weliswaar Maikel Zijlaard, de overige vijf (Marijn van den Berg, Stijn Daemen, Mick van Dijke, Daan Hoole en Olav Kooij) reden een puike ploegentijdrit. Het parcours van 27 kilometer werd afgehaspeld in 32 minuten en drie tellen. Zwitserland – met de toen kersverse prof Stefan Bissegger en ritwinnaar in de jongste Giro d’Italia Mauro Schmid in de gelederen – eindigde als tweede, op dertien seconden. Duitsland werd derde.

De tweede etappe voerde het peloton over een lokaal parcours in en rond Rzeszów. Daarin was een klimmetje van net geen twee kilometer opgenomen (gemiddelde stijging 4,7%). Hoewel het deelnemersveld nog geen 75 renners telde, moest net iets minder dan de helft van hen toch vroegtijdig afhaken. Zo’n veertig jonge honden mochten sprinten om de zege en daarin stond er geen maat op Kooij. Het Jachtluipaard van Numansdorp liet iedereen zijn hielen zien en nam zodoende ook de leiderstrui over van Nederlands tijdritkampioen Hoole.

Eindklassement Orlen Nations GP 2020

1. Olav Kooij in 3u32m34s

2. Mick van Dijke z.t.

3. Daan Hoole z.t.

4. Stijn Daemen z.t.

5. Alex Vogel z.t.

Parcours

Het oorspronkelijke plan van de organisatie was om deze koers uit te breiden naar vijf etappes. Corona strooide echter roet in het eten, waardoor er ook dit jaar twee etappes op het programma staan. De ploegentijdrit is echter geschrapt, wat de spanning ongetwijfeld ten goede komt. Er staan twee listige etappes op het programma in en rond Białystok. De stad ligt op steenworp afstand van Wit-Rusland en de invloeden van dat land in de stad zijn goed te zien. Vrij vertaald betekent Białystok ‘witte helling’. Dat voorspelt een mooie koers!

Zaterdag 29 mei, etappe 1: Białystok – Białystok (143,2 km)

De start van de eerste rit is in het centrum van Białystok. Aan de zuidkant rijdt het peloton vervolgens uit de stad met een kleine 300.000 inwoners. Daarna zetten de renners koers in noordwestelijke richting. Via een grote omloop keren de renners vervolgens weer terug in Białystok. Hoewel het nergens echt vlak is, zitten de twee lastigste klimmetjes in de eerste helft van het parcours. Maar ook die mogen voor deze renners geen problemen opleveren.

De etappe eindigt ook weer in Białystok met een plaatselijk rondje van 5,2 kilometer, waarin een klimmetje van z’n twee kilometer is opgenomen. Deze doen ze drie keer. De finish ligt na de afdaling van de vierde keer dat ze er omhooggaan. Late aanvallers hebben een kans.

Start: 11.45 uur

Finish: rond 15.10 uur

Zondag 30 mei, etappe 2: Białystok – Białystok (124,6 km)

Ook de tweede en laatste etappe start en finisht in Białystok. Net als op zaterdag rijden ze aan de zuidkant de stad uit, om dan een lus in voornamelijk westelijke richting te maken. Wie naar het profiel kijkt, ziet er met een beetje verbeelding een Amstel Gold Race-parcours in. Maar schijn bedriegt, al is het dit keer in het voordeel van de renners.

De hellingen in Polen zijn minder lang, minder hoog en daardoor ook minder lastig. Maar juist omdat het nergens echt vlak is, kan het best eens uitdraaien op een survival of the fittest. De hoogtemeters in de laatste twintig kilometer nemen daarnaast ietwat toe, waardoor een massasprint uitgesloten lijkt. Ook nu ligt de aankomst andermaal na een afdaling.

Start: 09.30 uur

Finish: rond 12.30 uur

Favorieten

Er zijn tot op heden nog niet veel koersen geweest in 2021 en ook afgelopen seizoen is voor de beloften door corona grotendeels in het water gevallen. Van de écht grote koersen gingen alleen de Ronde de l’Isard (gewonnen door Xandres Vervloesem), de Giro d’Italia U23 (gewonnen door Tom Pidcock), deze Orlen GP en de EK’s (tijdrit: Andreas Leknessund, wegrit: Jonas Hvideberg) door. Een goed referentiekader is er niet, al kunnen we op basis van de U23-koersen die dit jaar in het buitenland wél doorgingen, een goed beeld schetsen.

Daarbij kunnen we concluderen dat de topfavoriet andermaal huist in de Nederlandse selectie. De 21-jarige Marijn van den Berg uit Utrecht ging afgelopen winter zijn broer Lars achterna, die een jaar eerder verhuisde van Metec-TKH naar Groupama-FDJ U23. In het shirt van de Franse equipe won hij eind maart op straffe wijze de GP Adria Mobil. Hij nam daar de maat van Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF), die nu verdienstelijk rondrijdt in de Giro d’Italia. Afgelopen week win hij in de Alpes Isère Tour nog een massasprint en werd Van den Berg twee keer derde in de wat lastigere ritten. Kortom: de druk ligt dit weekend bij hem.

Om alvast in de stemming voor het EK voetbal te komen, krijgen we in Polen een ouderwetse Nederland-Duitsland te zien. De 21-jarige Kim Heiduk maakt namelijk indruk dit seizoen. Vorig jaar ging hij al eens mee op trainingskamp bij Jumbo-Visma Development. De jonge Duitser werd begin april vierde in het eindklassement van de Tour of Rhodes (UCI 2.2) op het Griekse eiland, na twee top-5 klasseringen in de massasprints. Heiduk won half mei dan de openingsrit in de Tour d’Eure-et-Loir (UCI 2.2), werd er tweede in het eindklassement en werd afgelopen weekend op de Sachsenring Duits kampioen op de weg bij de beloften.

Om in voetbaltermen te blijven, moet je ook niet raar opkijken als Italië plots in de laatste tien minuten van de wedstrijd scoort. La Squadra Azzurra brengt namelijk Luca Colnaghi aan het vertrek. De laatstejaars belofte is een van de ‘oudste’ renners en die kracht kan hij uitbuiten. Vorig jaar won hij twee ritten en het puntenklassement in de Baby Giro – waarna hij nog even in opspraak raakte vanwege mogelijk dopinggebruik – en ook dit seizoen laat hij alweer van zich horen. Zo werd hij vijfde in Per Sempre Alfredo (UCI 1.1, gewonnen door Matteo Moschetti) tussen de profs. In de Trofeo PIVA U23 werd hij na een lastige koers tweede, achter de op dit moment ongenaakbare Spanjaard Juan Ayuso.

Denemarken staat er de laatste jaren uitstekend op in het beloftencircuit en sinds een aantal jaar is ook de Scandinavische mythe – waarbij renners dezelfde resultaten bij de profs niet lieten zien – tenietgedaan. Met William Blume Levy starten ze hier met een renner die sterk genoeg is om in de finales een bres te slaan ten opzichte aan de sterkere snellere mannen zoals Van den Berg, Heiduk en Colnaghi. Twee jaar geleden won Blume Levy de Ronde van Vlaanderen voor junioren. Hoewel de 20-jarige Deen de laatste anderhalf jaar niet buiten de eigen landsgrenzen koerste, wist hij wel een aantal keer te winnen. Houd hem in de gaten.

Waar Van den Berg in heel goede doen is bij Nederland, kan bondscoach Adriaan Helmantel nog een pion uitspelen. Klassiekertalent Rick Pluimers vindt hier ook twee etappes waarop hij zijn ei kwijt kan. De 20-jarige Tukker werd vorig jaar zevende in de stervenskoude Ster van Zwolle en tweede in de Omloop van de Braakman, maar Pluimers eindigde ook als negende in de profkoers Antwerp Port Epic. De jonge snaak van Jumbo-Visma U23 kan parcoursen met een klassiek karakter goed aan en die vinden we hier in Polen terug. Pluimers’ grote wapen is dat hij na een lastige koers kan rekenen op een ijzersterk eindschot. Opgepast!

De gemiddelde jongste selectie aan het vertrek in de Orlen GP is die van Groot-Brittannië. Gemiddeld gezien zijn de zes deelnemers negentien jaar en bijna drie maanden oud. Het Britse keurkorps rekent in deze koers vooral op de benen van Sam Watson. De 19-jarige renner overleeft een lastiger parcours vrij gemakkelijk en ook hij kan richting de finish terugvallen op een ferm sprintje. Twee jaar gelden was de jongeling nog de enige Europeaan die bij de junioren enigszins een antwoord had op de Amerikaanse toptalenten Quinn Simmons en Magnus Sheffield. Watson werd eind april zevende in de GP Liberazione U23.

Net als Nederland heeft ook Italië een extra troefkaart in handen. Voor Luca Coati is dit een koers waarin hij zich kan tonen. De laatstejaars belofte van de opleidingsploeg van Qhubeka ASSOS is snel aan de meet, maar hij beschikt ook over een sterke tijdrit. Dat betekent één ding: er ligt een goede motor in Coati. Met Colnaghi in de ploeg zou hij ook kunnen mikken op een late uitval. In het Italiaanse nationale circuit rijgt Coati de korte top-10-plaatsen aaneen, maar ook hij liet zich al tussen de profs zien. In de eerste rit hoefde hij in de massasprint alleen Jakub Mareczko, Mark Cavendish en Marius Mayrhofer voor te laten.

Er staan ook een aantal profs aan het vertrek in Białystok, zoals bijvoorbeeld Markus Pajur. De 20-jarige snelle man uit Estland staat onder contract bij Arkéa-Samsic. Hoewel hij dit jaar nog geen indruk maakte, deed Pajur dat vorig jaar wel op beloftenniveau. Hij spurtte vorig jaar achter Kooij naar een tweede plek in de slotetappe. Op het EK U23 twee weken eerder had Pajur diezelfde Kooij nog de loef afgestoken in de pelotonsprint voor plek vier. Pajur zou niet de eerste prof zijn die plots de boventoon voert tussen zijn leeftijdsgenoten. Bij Estland hebben ze overigens met spurter Raït Ärm nog een ijzer in het vuur voor korte resultaten.

In deze voorbeschouwing gaan we tot nu toe steeds uit van een scenario waarin er in beide etappes na een listige koers een sprint volgt van een grote groep. Het zou natuurlijk ook zo maar kunnen zijn dat er landen zijn die zich niet naar de slachtbank laten leiden. Denemarken zal daarin wel het voortouw willen nemen. Het ontbreekt ze voor deze ronde aan een echte sprinter, waardoor ze de aanval kunnen en waarschijnlijk ook zullen kiezen. Hoewel het parcours voor Jacob Hindsgaul misschien wel niet selectief genoeg is, mag je van de eerstejaars prof (Uno-X) een offensieve rol verwachten. En ga hem dan maar eens halen.

Nog een renners die meer gebaat is bij een zwaardere wedstrijd, is Savva Novikov. De 21-jarige Rus heeft zijn profdebuut bij Kern Pharma niet gemist. Hij werd derde in de Istrian Spring Trophy (UCI 2.2), gewonnen door Finn Fisher-Black van Jumbo-Visma Development. Tussen de profs werd hij daarnaast twaalfde in het eindklassement van de Ronde van Valencia (waar Stefan Küng zegevierde). Of het parcours in Polen voor hem zwaar genoeg is, valt te bezien. Het feit is wel dat hij met late demarrages zijn snelle mannen uit de wind kan houden. Novikov is niet meteen een veelwinnaar, maar één keer juichen kan hier volstaan.

Komen we via Rusland ook meteen aan bij de grootste twee outsiders voor winst. Sprinters Gleb Syritsa en Ivan Smirnov maken de laatste weken indruk in een reeks Italiaanse wedstrijden. De eerste van de twee won begin mei nog het Circuito del Porto (UCI 1.2), voor bijvoorbeeld Giovanni Lonardi van Bardiani-CSF. Smirnov werd daar overigens vierde, terwijl de eerdergenoemde Coati daar zesde werd. Smirnov zelf won daarnaast twee Italiaanse nationale wedstrijden in de massasprint en eindigde sinds eind april nog eens bij de eerste zeven in drie andere Italiaanse wedstrijden. Syritsa en Smirnov zijn de twee dark horses.

Zeker gezien de weinige koersen die gereden zijn de laatste maanden én één goede uitslag hier al goed kan zijn voor een goed eindklassement, zijn er nog een aantal outsiders die de revue mogen passeren. Denk daarbij vooral aan Mario Gamper (Oostenrijk), Robin Orins en Dries De Pooter (België), Paul Lapeira (Frankrijk, winnaar van Trofeo San Vendemiano U23), Tord Gudmested (Noorwegen), Alex Vogel (Zwitserland, zesde in de GP Cholet in maart) en Lucas Kubis (Slowakije, elfde in het Circuit de Wallonie). Thuisrijder Filip Maciejuk lijkt de voornaamste Poolse naam aan het vertrek, maar zijn ontwikkeling stokt al een paar jaar.

Tot slot nog een aantal sterke blokken die we niet over het hoofd mogen zien. Tsjechië brengt ook een heel sterk team op de been. Voornaamste namen om bij hen in de gaten te houden, zijn die van snelle mannen Tomas Barta en Pavel Bittner van DSM Development. Ook Spanje mag je niet onderschatten. Met Igor Arrieta en Pau Miquel Delgado hebben ze snelle mannen in hun team. Marc Brustenga is eveneens op dreef. Hij won al vijf keer dit jaar, maar staat op de startlijst als reserve. Wanneer hij er toch bij is in Polen, komt er meteen een geduchte tegenstander voor de eindwinst bij. Juan Ayuso blijft wel thuis.

Duitsland is op papier misschien we de sterkste ploeg. Zij kunnen met Jumbo-Visma Development-renners Maurice Ballerstedt en Michel Heßmann de koers in de finales hard maken of in handen nemen. Naast man in vorm Heiduk hebben ze met Henri Uhlig nog iemand die met zijn sprintersbenen voor een goed resultaat kan zorgen. Maar ook Nederland doet een behoorlijke duit in het zakje. Naast Van den Berg en Pluimers, zouden Mick van Dijke en vooral Maikel Zijlaard met hun sterke eindschot ook zo maar eens met de zege aan de haal kunnen gaan. Veel om naar uit te kijken, dus. Goed dat de beloften weer aan de bak mogen!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marijn van den Berg

*** Kim Heiduk, Luca Colnaghi

** William Blume Levy, Rick Pluimers, Sam Watson

* Luca Coati, Markus Pajur, Jacob Hindsgaul, Savva Novikov

Weer en tv

Er staat de renners niet het meest florissante weer te wachten dit weekend. Hoewel het niet hard waait (maximaal windkracht drie uit het noorden), gaat het wel twee dagen regenen. Het kwik komt daarnaast niet boven de zestien graden Celcius uit. Voor wie niets van de actie wil missen, die heeft pech. De koers is in Nederland namelijk niet op televisie te zien. Bij WielerFlits kun je dit weekend wel terecht voor een Volg Hier en het wedstrijdverslag.