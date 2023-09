Julian Dubbeld • vrijdag 1 september 2023 om 18:46

Voorbeschouwing: Omloop van Valkenswaard 2023 – Gravelen in Noord-Brabant

Zondag wordt de Omloop van Valkenswaard alweer voor de vijfde keer verreden. Op de Noord-Brabantse gravelpaden zijn we op zoek naar een opvolger van Roel van Sintmaartensdijk, die nu bij Circus-ReUZ-Technord rijdt en volgend jaar prof wordt bij Intermarché-Circus-Wanty. WielerFlits blikt vooruit.



Historie en parcours

De Omloop van Valkenswaard is nog altijd een nieuwe koers op de KNWU-kalender. Pas in 2018 werd de ronde voor het eerst georganiseerd. De wedstrijd was toen nog alleen voor beloften. Robin Blummel zou de eerste editie winnen. Vanaf 2020 maakte de Omloop van Valkenswaard onderdeel uit van de Topcompetitie. De afgelopen jaren gingen Yves Coolen, Stan Van Tricht en dus Van Sintmaartensdijk aan de haal.

Door de vele gravelstroken en het draaien en keren onderweg is het geen sinecure dat de Topcompetitie-koers uitmondt in een massasprint. Alhoewel Coolen, Van Tricht en Blummel de wedstrijd allemaal in een sprint wonnen, waren er die edities steeds kansrijke vluchten die het net niet haalden. Van Sintmaartensdijk liet vorig jaar zien dat de aanval kiezen kan lonen. Hij reed in de slotfase weg met Jasper de Laat, Peter Schulting, Frank van den Broek en Meindert Weulink, die de Zuidlander vervolgens achterliet in een sprint.





Parcours

De Omloop van Valkenswaard 2023 telt in totaal 180 kilometer en bestaat uit twee grote klussen van 47,5 kilometer en drie kleinere rondes van 30 kilometer. Elke ronde telt een aantal gravelstroken, zoals de Victoriedijk en de Loverensedijk. De laatste strook in koers is de Brugseheide, waarna het nog een kilometer of tien tot de finish in Valkenswaard is. Hierin zal, afgaande op vorige jaren, een kat-en-muisspel tussen peloton en aanvallers ontstaan. Wint het peloton, dan wordt er gesprint in Valkenswaard.

Omloop van Valkenswaard

Datum: zondag 3 september 2023

Start: 14.00 uur

Finish: tussen 17.45 uur en 18.15 uur

Afstand: 138,8 kilometer

Favorieten

Het kan alle kanten op in de Omloop van Valkenswaard. Als een sterke groep wegrijdt op een van de laatste gravelstroken, maakt die groep goede kans om uit handen te blijven van een peloton. We zagen het vorige week al in Ronde van de Achterhoek en dus ook vorig jaar toen Van Sintmaartensdijk met de zege aan de haal ging in Valkenswaard.

Aanstaande zondag krijgen sprinters echter de voorkeur in onze voorbeschouwing. Waarom? Omdat Coen Vermeltfoort zijn zinnen op deze wedstrijd heeft gezet, weet de organisatie van de Omloop van Valkenswaard. Vermeltfoort zou de wedstrijd zelfs nog een keer verkend hebben, omdat het een van de weinige koersen is die hij nog niet heeft gewonnen.

Het sterke VolkerWessels zal dus aansturen op een sprint, maar dat betekent nog niet dat er daadwerkelijk gesprint gaat worden. De meeste conti-teams zullen dat ook niet van plan zijn, want waarom zouden ze zich laten kloppen door Vermeltfoort? Metec-Solarwatt heeft Casper van der Woude als rappe man, Allinq Lars Rouffaer en BEAT Thijmen Paardekooper om het op te nemen tegen de sprinter van VolkerWessels mocht een vlucht niet uit handen blijven.

Aannemelijker is dat deze conti-teams het weer op een aanvallen zullen zetten. De winnaar van de Ronde van de Achterhoek, Martijn Rasenberg , is dan weer een van de favorieten. In Tim Marsman zal hij dan weer een bondgenoot vinden. Rick Ottema verwachten we ook in de aanval namens Allinq. Hij zit altijd mee in, dus ook afgelopen week in de Achterhoek. En dan ook dit weekend in Valkenswaard. Om uitzicht te houden op de eindzege in de Topcompetitie zal Ottema punten moeten pakken.

De huidige leider in de Topcompetitie Stijn Daemen zal defensief kunnen rijden, wetende dat zijn terrein er nog aankomt in de Eurode Omloop. Hij zal op veel aanvallen meespringen. De kans dat hij dan met een goede vlucht meespringt, is aannemelijk. Peter Schulting zal tot slot een van de namen zijn die namens VolkerWessels op de vele aanvallen moet reageren om een sprint met Vermeltfoort te bewerkstelligen. Schulting kan het echter ook zelf afmaken. Afgelopen woensdag reed de 36-jarige Schulting een dijk van een Muur Classic en dus kunnen we eigenlijk niet om hem heen voor de Omloop van Valkenswaard.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Coen Vermeltfoort

** Martijn Rasenberg, Tim Marsman

* Rick Ottema, Stijn Daemen, Peter Schulting

