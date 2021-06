Voorbeschouwing: NK tijdrijden voor beloften 2021

De voorbereiding voor de beloften op hun Nederlands kampioenschap tijdrijden bestond voor de meesten van hen uit slechts één tijdrit. Dat was meteen de kwalificatiewedstrijd voor dit NK, in Enkhuizen een kleine drie weken geleden. Wie er gaan meedoen voor het rood-wit-blauw lees je uiteraard in deze vooruitblik van WielerFlits.

Historie

Het eerste Nederlands kampioenschap tijdrijden voor U23-renners vond plaats in 1997. Heel gek is dat ook niet, want amper een jaar daarvoor lanceerde de UCI pas de beloftencategorie. Daniël van Elven zou zich eind augustus 1997 tot allereerste U23-kampioen tijdrijden van Nederland kronen. Marcel Duijn volgde een jaar later en hij werd weer opgevolgd door Remmert Wielinga. Hij won het jaar erop weer, goed voor een profcontract bij het Slowaakse De Nardi. De gevleugelde klimmer haalde echter nooit zijn volledige potentieel.

Na Mart Louwers in 2001 volgden er met Stef Clement (2002) en Thomas Dekker (2003) – naar wat later bleek – bekendere namen op het palmares. In de jaren daarop was het twee keer raak voor Thom van Dulmen, die het net als Van Elven ook niet tot de profs zou schoppen. Wat dat betreft is een Nederlandse titel tijdrijden bij de beloften geen garantie op succes, blijkt ook straks. Met Kai Reus en Lars Boom kreeg de KNWU in 2006 en 2007 wel weer de twee beste beloften van dat moment in het rood-wit-blauw op het ereschavot.

Een jaar later was die eer weggelegd voor de op de Filipijnen geboren Manman van Ruitenbeek. Maar ook hij zou het in navolging van Van Elven en Van Dulmen niet redden om zich beroepsrenner te mogen noemen. Vanaf 2009 werd het vooral een Rabobank-feestje. De opleidingsploeg leverde achtereenvolgens Dennis van Winden, Martijn Keizer (2010), Wilco Kelderman (2011) en Dylan van Baarle (2013) af als Nederlands kampioen. Alleen Peter Koning (2012) doorbrak namens de Continental-equipe van Metec de hegemonie.

Oud-Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite Van Baarle zou ook de laatste drager van het rood-wit-blauw in de U23-ploeg van Rabobank zijn. Steven Lammertink won in 2014 namelijk in het shirt van Jo Piels. Een jaar later was hij opnieuw de beste, al was dat in het shirt van het toen nieuwe SEG Racing Academy. Lammertink is samen met Wielinga en Van Dulmen wel recordhouder wat betreft het aantal zeges. Na Lammertink won Tim Rodenburg, gevolgd door Julius van den Berg en Hartthijs de Vries.

Laatste tien winnaars NK tijdrijden U23

2020: niet verreden i.v.m. coronapandemie

2019: Daan Hoole

2018: Hartthijs de Vries

2017: Julius van den Berg

2016: Tim Rodenburg

2015: Steven Lammertink

2014: Steven Lammertink

2013: Dylan van Baarle

2012: Peter Koning

2011: Wilco Kelderman

2010: Martijn Keizer

Vorige editie

In 2020 vond er geen Nederlands kampioenschap plaats. Nadat de oorspronkelijke planning al snel van tafel verdween, strandde de tweede poging in het zicht van de haven. Het NK zou – samen met de elite mannen en vrouwen – plaatsvinden op 7 oktober. Negen dagen op voorhand werd er door organisator Jansen Event Sportmanagement echter een streep door de kampioenschappen gezet. Ook toen was Emmen het decor geweest, maar de overheid verscherpte de coronamaatregelen. Daardoor was het organiseren niet langer realistisch.

We blikken daarom even terug naar het laatste NK, dat van 2019. Met Nils Eekhoff als topfavoriet begonnen de beloften in Ede destijds aan een snikheet kampioenschap. De renner van – toen nog – Sunweb Development mocht als laatste renner van start, maar hij beet zich stuk op de tijden die toen reeds gerealiseerd waren. Wessel Krul had namens WPGA een uitstekende tijd neergezet en met nog drie renners op het parcours had hij nog altijd goud in handen. Daan Hoole dook er nog als enige onder. Eekhoff werd ‘slechts’ vierde.

NK tijdrijden voor beloften 2019 (31,8 kilometer)

Daan Hoole (SEG Racing Academy) in 38m18s

Wessel Krul (WPGA) +7s

Nils Sinschek (Sunweb Development) +8s

4. Nils Eekhoff (Sunweb Development) +38s

5. Huub Deelstra (Sensa-Kanjers voor Kanjers) +42s

Volledige uitslag

Parcours

Het tijdritparcours van de mannen, vrouwen en beloften is dit jaar gelijk aan elkaar. Het betekent dat alle categorieën twee rondes rondom Emmen afleggen, die in totaal goed zijn voor een afstand van 29,6 kilometer. Althans, volgens het GPX-bestand die de organisatie vrijgaf. Zelf spreekt de organisatie van twee keer zestien kilometer. Omdat de deelnemers twee rondes moeten afleggen, heeft de organisatie besloten om de tijdrit in drie blokken af te werken.

Net als in de wegrit is een afvalberg de scherprechter op het parcours. In de tijdrit is het echter niet de VAM-berg, maar de gloednieuwe Muur van Emmen. Twee maanden geleden werd de 48 meter hoge afvalhoop geopend voor publiek. Na de start op Sportpark Meerdijk en de eerste rechte lijn over de rondweg aan de oostkant van Emmen, krijgen de renners deze 400 meter lange beklimming bij het verlaten van de stad voor de kiezen. Daarin maken zij snel dertig hoogtemeters, goed voor een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%.

In de kilometers die volgen is het vooral een kwestie van rammen op de grote plaat door de landerijen in de richting van eerst Emmer-Compascuum en daarna Klazienaveen. Een tiental bochten liggen er in het verschiet, maar voor de beste tijdrijders van Nederland moet dat zeker geen probleem zijn; echt een parcours voor de powerhouses.

De laatste kilometer kenmerkt zich door een technisch ‘rondje om de velden’. Letterlijk dan, want om de finish te bereiken moet de tijdrijders om de voetbalvelden van FC Emmen heen rijden. Als zij na 14,8 kilometer weer bij het startpunt zijn aangekomen, begint het riedeltje weer van voor af aan. Met de Muur van Emmen dus in het eerste deel van het parcours.

Woensdag 16 juni, Emmen-Emmen (29,6 km)

Start eerste renner: 11.01 uur

Finish laatste renner: 13.33 uur

Favorieten

Ondanks slechts een klein referentiekader, zijn er een aantal tijdrijders wel degelijk goed in vorm. We kunnen dat in dit gekke seizoen niet altijd staven aan een tijdrit, maar het lijkt erop dat het best wel weer eens kan uitdraaien op een spannende editie. Met een aantal echte specialisten aan de start, belooft dit kampioenschap in ieder geval heel veel goeds.

Er is eigenlijk sprake van twee topfavorieten. We beginnen met titelverdediger Daan Hoole (22). De boomlange Zuidlander (1,97 meter) is uittredend kampioen en een echte specialist op de tijdritfiets. Begin april werd hij nog tweede in de proloog van de Ronde van Rhodos en op 30 mei won hij na een attractieve koers de zwaar bezette 1.2U-koers Coppa della Pace in Italië. Een mooie opsteker voor de renner van SEG Racing Academy, want naast het tijdrijden is Hoole geen veelwinnaar. Hij kreeg vorige week in de Giro d’Italia U23 een tijdrit van 25,4 kilometer op maat aangereikt, maar daarin werd hij ietwat teleurstellend zevende.

In het geruchtencircuit lonkt er voor Hoole een transfer naar Trek-Segafredo en dat zal ook op het verlanglijstje staan van Stijn Daemen, de grote uitdager van de titelverdediger. De 21-jarige Limburger stond altijd te boek als een tijdrittalent, maar hij werd vorig jaar ook verrassend Nederlands beloftenkampioen op de weg. Neemt niet weg dat de hellende meters van de Muur van Emmen in het voordeel zijn van Daemen, die over het algemeen beter omhooggaat dan Hoole. De À Bloc-renner versloeg zijn concurrent onlangs tijdens de kwalificatietijdrit in Enkhuizen nog met een verschil van zes seconden over 22 kilometer.

Waar twee vechten om een been, gaat de derde ermee heen. We kennen het gezegde allemaal. Ook voor dit Nederlands kampioenschap tijdrijden voor beloften kan dit het geval zijn. Als Hoole en Daemen hun tijdritten op elkaar afstemmen, dan kan Wessel Krul weleens de lachende derde zijn. De 21-jarige hardrijder uit Enkhuizen reed tijdens de kwalificatie lek – notabene dus in zijn eigen woonplaats – en kwam zodoende niet op de tabellen voor. Dat het met zijn conditie wel goed is, liet hij zien in de Vredeskoers U23. Op vier etappes werd hij daar twee keer tweede en won Krul en passant ook nog het puntenklassement. Opgepast!

Hoewel het normaal gesproken zal uitdraaien op een gevecht tussen SEG Racing Academy en À Bloc om de titel, zal ook Jumbo-Visma Development zich in de debatten willen mengen. Thuisrijder Lars Boven (19) – hij komt uit het Drentse Reutum – doet het namelijk ook prima op een tijdritfiets. Hij blinkt vooral uit tijdens prologen, maar Boven zal nu ook graag eens willen tonen wat hij waard is op een langere tijdrit. Tijdens het WK voor junioren in 2019 eindigde de zoon van voormalig prof en tegenwoordig Jumbo-Visma-ploegleider Jan Boven nog als zevende. De jongeling moet deze afstand dus ook aankunnen en hij zal zich willen tonen.

Bij DSM Development zetten ze vol in op een medaille met Enzo Leijnse. De 19-jarige Noord-Hollander heeft een puike tijdrit in de benen en is een typisch voorbeeld van een echte kampioenschapsrenner. Dan lijkt Ferrari – zoals zijn bijnaam luidt – altijd iets extra’s te kunnen. Op het WK voor junioren in 2019 werd hij tweede achter Antonio Tiberi en op het EK voor beloften eindigde hij afgelopen naseizoen als zevende. Leijnse is een podiumkandidaat. Tijdens het kwalificatiemoment gaf hij 23 tellen toe op winnaar Daemen. Doet hij nu beter?

Met Hoole, Daemen, Krul, Boven en Leijnse hebben we de grootste kanshebbers op eremetaal behandeld. Renners die op een goede dag voor een daverende verrassing kunnen zorgen, luisteren naar de namen Tim Marsman, Huub Deelstra (beiden Metec-Solarwatt), Axel van der Tuuk en Darren van Bekkum (Jumbo-Visma Development), Timo de Jong en Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Michel Kok (Grutsk op Fryslân) en Werner van der Meer (Dutch Foodvalley). De laatste twee werden vierde en vijfde tijdens de kwalificatie.

Marsman (20) heeft een sterretje voor op zijn concurrenten, omdat hij vorige maand nog een KNWU-trainingstijdrit wist te winnen op wielerbaan Amsterdam-Sloten. Hij raffelde toen exact twintig kilometer af met een gemiddelde van 49 kilometer per uur. Zijn ploegmaat Deelstra (21) werd twee jaar geleden als clubrenner nog vijfde. Assenaar Van der Tuuk (20) werd op zijn beurt in 2018 al eens tijdritkampioen bij de junioren. De Jong (22) deed onlangs een serie sterke Spaanse wedstrijden, werd elfde in de proloog van de Vredeskoers en werd in 2019 nog zevende op dit kampioenschap.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Daan Hoole

*** Stijn Daemen, Wessel Krul

** Lars Boven, Enzo Leijnse, Tim Marsman

* Huub Deelstra, Axel van der Tuuk, Timo de Jong, Michel Kok

Startlijst + starttijden

Website organisatie

Weer & TV

Het zal woensdag niet minder dan 31 graden in Emmen en omgeving zijn. Er waait een matige wind uit het noordoosten en het blijft droog. Het regionale podium.tv zendt het NK tijdrijden van start tot finish uit. Bespreek het verloop van het kampioenschap in een Volg Hier op WielerFlits.