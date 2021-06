Voorbeschouwing: NK tijdrijden 2021

Door de afwezigheid van Jos van Emden gaan we dit jaar een nieuwe Nederlands kampioen tijdrijden krijgen. Maar wie gaat het worden? In Emmen krijgen de renners woensdag 16 juni een parcours voorgeschoteld met onder meer de Muur van Emmen. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Het NK tijdrijden kent nog geen hele uitgebreide historie. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd er pas voor het eerst een rood-wit-blauwe trui uitgedeeld in deze discipline, al waren er toen alleen nog maar amateurs welkom. Bart Voskamp was in 1991 de allereerste winnaar voor Leon van Bon en Servais Knaven. Allen gingen niet heel veel later een glansrijke wielercarrière tegemoet.

Vier jaar later mochten er voor het eerst beroepsrenners meedoen aan de wedstrijd, met Erik Breukink als eerste winnaar. Breukink zou de nationale titel twee jaar later nog een keer voor zichzelf opeisen, maar daarmee is hij nog geen recordhouder. Door de eerlijkheid van de discipline zagen we de beste tijdrijders van Nederland ook vaker winnen. Erik Dekker (3x), Thomas Dekker (2x), Stef Clement (4x), Lieuwe Westra (2x) en Jos van Emden (2x) waren allemaal op een zeker punt in hun loopbaan ook echt de beste tijdrijder van Nederland. Het is dan ook niet gek dat er meerdere rood-wit-blauwe truien in hun prijzenkast hangen.

Vergeten we dan niet iemand? Jawel, Tom Dumoulin. Hij is de laatste renner in Nederland die het tijdrijden domineerde. Inmiddels heeft de Limburger al de kampioenstruien uit 2014, 2016 en 2017 veroverd, maar dat kunnen er nog wel meer worden. Door zijn transitie naar ronderenner sloeg Dumoulin in de afgelopen jaren het NK tijdrijden nog wel eens over, maar woensdag staat hij aan de start. Voor hem is het zijn laatste test voor de Olympische Spelen in Tokio.

Laatste tien winnaars NK tijdrijden

2020: Afgelast

2019: Jos van Emden

2018: Dylan van Baarle

2017: Tom Dumoulin

2016: Tom Dumoulin

2015: Wilco Kelderman

2014: Tom Dumoulin

2013: Lieuwe Westra

2012: Lieuwe Westra

2011: Stef Clement

Vorige editie

Het NK tijdrijden kon in 2020 geen doorgang vinden door het coronavirus. Voor de laatste editie moeten we alweer teruggaan naar 26 juni 2019, toen Ede gastheer was van het nationale wielerevenement. Op een licht glooiend parcours was het Sebastian Langeveld die al vroeg op de dag een messcherpe tijd neerzette.

Met een tijd van 47 minuten en 7 seconden op een parcours van 40,8 kilometer reed de renner van EF Education-First in de ronde met een gemiddelde snelheid van meer dan vijftig kilometer per uur. Het was daarna ook niet heel gek dat renners als Koen Bouwman, Pascal Eenkhoorn en Niki Terpstra hun standen stuk beten op de tijd van de ervaren Nederlander.

Jos van Emden kreeg het in de slotfase dan toch voor elkaar om onder de tijd van van Langeveld te duiken, al zij het heel nipt. Slechts acht seconden wist Van Emden van de oude beste tijd te snoepen, maar het bleek genoeg om zijn tweede Nederlandse tijdrittitel op te eisen. Uittredend kampioen Dylan van Baarle kwam niet heel veel later namelijk 27 seconden tekort.

Uitslag NK tijdrijden 2019

1. Jos van Emden (Jumbo-Visma) in 46m59s

2. Sebastian Langeveld (EF Education-First) +8s

3. Dylan van Baarle (INEOS) +27s

4. Koen Bouwman (Jumbo-Visma) +1m06s

5. Niki Terpstra (Total Direct Energie) +1m16s

Parcours

Het tijdritparcours van de mannen en de vrouwen is dit jaar gelijk aan elkaar. Het betekent dat beide categorieën twee rondes rondom Emmen afleggen, die in totaal goed zijn voor een afstand van 29,6 kilometer. Omdat er twee rondes moeten worden afgelegd, heeft de organisatie besloten om de tijdrit in drie blokken af te werken.

Net als in de wegrit is een afvalberg de scherprechter op het parcours. In deze rit tegen de klok is het echter niet de VAM-berg, maar de iets minder bekende Muur van Emmen. Twee maanden geleden werd de 48 meter hoge afvalhoop geopend voor publiek. Na de start op Sportpark Meerdijk krijgen de renners deze 400 meter lange beklimming direct voor de kiezen. Daarin maken zij snel dertig hoogtemeters, goed voor een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%.

In de kilometers die volgen is het vooral een kwestie van rammen op de grote plaat richting Klazienaveen en Emmer-Compascuum. Een aantal bochten liggen er in het verschiet, maar voor de beste tijdrijders van Nederland moet dat zeker geen probleem zijn.

De laatste kilometer kenmerkt zich door een technisch ‘rondje om de velden’. Letterlijk dan, want om de finish te bereiken moet er om de voetbalvelden van FC Emmen worden gereden. Als zij na 14,8 kilometer weer bij het startpunt zijn aangekomen, begint het riedeltje weer van voor af aan.

Woensdag 16 juni, Emmen-Emmen (29,6 km)

Start eerste renner: 16.31 uur

Finish laatste renner: 18.43 uur

Favorieten

Zoals eerder al gezegd krijgen we in 2021 een nieuwe renner die het rood-wit-blauw een jaar lang mag dragen. Jos van Emden kan door de vijf gebroken ribben en gekneusde long die hij overhield aan een valpartij in de Giro d’Italia, niet starten aankomende woensdag.

De 36-jarige renner krijgt ongetwijfeld een waardige opvolger. Niet in de eerste plaats omdat er met Tom Dumoulin al een drievoudig winnaar van deze wedstrijd aan de start staat. De Limburger wil onderweg naar de Olympische Spelen het Nederlands kampioenschap tijdrijden gebruiken om meer wedstrijdkilometers op de tijdritfiets te rijden. En als het even kan ook de titel winnen om zijn vertrouwen een boost te geven.

Vertrouwen won de 30-jarige renner al in de jongste Ronde van Zwitserland, waar hij in de afsluitende tijdrit knap vijfde werd. Op het NK zijn er naast Dumoulin geen andere renners die in de afgelopen maanden dergelijke resultaten kunnen voorleggen, dus is de renner van Jumbo-Visma aankomende woensdag de topfavoriet om voor de vierde keer het NK tijdrijden te winnen.

Zijn twee grootste concurrenten zijn twee revelaties van de afgelopen maanden. Afgelopen week lieten ze al zien bij de betere renners in de Baloise Belgium Tour te horen. De eerste is zijn ploeggenoot Koen Bouwman, die eindigde op de zesde plaats. Dat had de Achterhoeker vooral te danken aan zijn achtste plaats in de tijdrit rond Knokke-Heist. Tel daar zijn goede tijdritten in de Giro d’Italia, Ronde van Catalonië en het NK van 2019 (vierde) bij op en je hebt een van Dumoulins grootste concurrenten te pakken.

De tweede is Ide Schelling. Alhoewel de Hagenees nog niet zo lang op de tijdritbolide van zijn BORA-hansgrohe kan rijden, liet de jonge renner dit jaar toch al wat mooie dingen op een tijdritfiets zijn. Achtste tussen de wereldtop in de Ronde van het Baskenland en twaalfde afgelopen week in de Baloise Belgium Tour: Schelling heeft het in zich om uit te blinken in deze discipline.

Twee ploeggenoten van EF Education-Nippo kunnen betere adelbrieven voorleggen op de NK’s de afgelopen jaren, maar lieten dit seizoen nog niet hun beste zelf zien. Julius van den Berg werd twintigste in de slottijdrit van de Giro d’Italia als beste tijdrituitslag, Sebastian Langeveld twaalfde in de Tirreno-Adriatico. Als zij boven zichzelf uitstijgen, zoals Langeveld in 2019 al deed, kunnen ze aankomende woensdag dichtbij komen.

De pas 21-jarige Thymen Arensman is door zijn leeftijd logischerwijs nog wel eens wisselvallig. Maar in de tijdritten toont de renner uit Deil zich steeds constanter. In de afgelopen Ronde van Spanje liet Arensman voor het eerst zien het tijdrijden onder de knie te hebben, daarna bevestigde hij nog een aantal keer. Zestiende in Catalonië, tweeëntwintigste in Zwitserland. Kan hij het in Emmen nog een stapje beter doen?

Een blik op de deelnemerslijst leert dat veel renners deze nationale titelstrijd links laten liggen. Team Jumbo-Visma (dat 15 Nederlandse profs onder contract heeft) levert bijvoorbeeld maar drie renners. Naast de eerder genoemde Dumoulin en Bouwman is Pascal Eenkhoorn de derde naam van de geel-zwarte formatie op de startlijst. Hij werd afgelopen week in de Baloise Belgium Tour vijftiende in de individuele tijdrit , maar kan in dit deelnemersveld waarschijnlijk korter eindigen.

De laatste sterren gaan naar de renners die zich als beste plaatsten tijdens het NK kwalificatiemoment in Enkhuizen vorige maand. Barista Brian Megens won die knap, voor Elmar Reinders. Ook Nils Sinschek liet zien prima te kunnen tijdrijden. Op het NK tijdrijden voor profs zullen zij waarschijnlijk tekort komen om de WorldTour-profs naar de kroon te steken, maar reken er maar op dat deze renners een mooie ereplaats kunnen scoren.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tom Dumoulin

*** Koen Bouwman, Ide Schelling

** Sebastian Langeveld, Julius van den Berg, Thymen Arensman

* Pascal Eenkhoorn, Brian Megens, Elmar Reinders, Nils Sinschek

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners kunnen zich opmaken voor een bloedhete rit tegen de klok. Volgens Weeronline wordt het woensdagavond niet minder dan 28 graden in Emmen en omgeving. Er waait een matige wind (windkracht 2) uit het noordoosten en het blijft droog. Het regionale podium.tv zendt het NK tijdrijden van start tot finish uit.