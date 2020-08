Voorbeschouwing: Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2020

De Mont Ventoux behoort tot de meest aansprekende monumenten in de wielersport. Op het kale maanlandschap dat boven de lavendelvelden van de Provence uit tornt, zijn in het verleden al heel wat duels uitgevochten. Donderdag 6 augustus is de Kale Berg het decor van Mont Ventoux Dénivelé Challenge (1.1), een eendagskoers die sinds vorig jaar op de kalender staat. In een uitgebreide voorbeschouwing kijken we vooruit op wat we dit jaar mogen verwachten.

Historie

Hoewel de geschiedenis van de Mont Ventoux Dénivelé Challenge bijzonder kort is, kent de hoofdrolspeler in dit verhaal natuurlijk een roemruchte historie. De berg staat vooral te boek als de plek waar in de jaren zestig de Brit Tommy Simpson overleed, maar was tevens het decor voor de nodige sportieve duels.

De eerste keer dat een wielerkoers de Mont Ventoux aandeed was in 1935, tijdens een wedstrijd met de naam Le Circuit du Mont Ventoux. De berg maakte zijn Tourdebuut in 1951. Tijdens een passage over de noordkant passeerde Lucien Lazarides als eerste de top. De eerste aankomst op de top was in 1958, toen de etappe met Charly Gaul een passende winnaar kreeg.

Sindsdien kwam de Tour er meermaals terug, met het memorabele duel tussen Marco Pantani en Lance Armstrong in 2000 als een van de hoogtepunten. De laatste Touraankomst was in 2016 op Chalet Reynard. Thomas De Gendt won die Touretappe, waarin Chris Froome dat jaar demonstreerde dat de Mont Ventoux ook uitermate geschikt is om een stukje te gaan hardlopen.

Vorig jaar juni maakte de Mont Ventoux Dénivelé Challenge zijn debuut. In de eerste editie ging Romain Bardet van start als topfavoriet. Bardet raakte in de finale voorop met Cofidis-renner Jesús Herrada. Bardet probeerde zijn medevluchter met meerdere demarrages te lossen, maarde Fransman moest in de slotkilometer uiteindelijk zijn meerdere erkennen. Zo kon het gebeuren dat een Spanjaard de eerste naam op de erelijst van de kersverse wedstrijd zou worden.

Uitslag Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2019

1. Jesús Herrada (Cofidis) in 5u02m05s (33,964 km/u)

2. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) op 9s

3. Rein Taaramäe (Total Direct Energie) op 1m12s

4. Julien El Fares (Delko Marseille Provence) op 1m38s

5. Elie Gesbert (Arkéa Samsic) op 2m24s

Parcours

Zoals de naam al doet vermoeden is de Mont Ventoux de ultieme scherprechter van deze eendagskoers. De organisatie doet er voor de tweede editie een schepje bovenop. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de berg dit jaar niet een, maar tweemaal beklommen.

Het startschot klinkt in Vaison-la-Romaine, een plaatsje in het noordelijke deel van het departement Vaucluse. Daar beginnen de renners aan een wedstrijd van 179 kilometer met meer dan vierduizend hoogtemeters. Hemelsbreed ligt de startplaats slechts 25 kilometer van de top van de Mont Ventoux, maar de koers stuurt de renners eerst met een grote lus om het hoofdgerecht.

Na een relatief vlakke openingsfase belandt het peloton na ruim tachtig kilometer voor het eerst aan de Mont Ventoux, die beklommen wordt vanuit Bedoin. De renners rijden niet tot de top, maar kiezen vanaf Chalet Reynard weer de weg naar het dal.

Eenmaal beneden gaat het via Sault, Villes-sur-Auzon en opnieuw Bedoin weer naar de voet van de Ventoux. Daar wacht de renners een pittig slot. De eerste fase door het bos lijkt minder zwaar dan het tweede gedeelte, maar schijn bedriegt. Hier krijgen de renners al enkele venijnige stukken van meer dan tien procent voor de wielen. Wanneer Chalet Reynard in zicht komt, betekent dit ook het einde van de boomgrens. Hier begint het kenmerkende maandlandschap met de bekende brede weg richting het weerstation. De wind heeft hier vrij spel.

De route voert de renners in deze wedstrijd niet helemaal tot de top. De finish ligt bij de Col des Tempêtes (‘Pas der Stormen’), in de voorlaatste bocht voor de top vlak na het monument van Simpson.

Start: 10:35

Finish: 15:41 – 16:10

Technische gids Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2020

Favorieten

Veel ploegen reizen direct na de Route d’Occitanie vanuit de Pyreneeën door naar de Provence. Team Ineos is de grote afwezige, maar de organisatie kan desalniettemin rekenen op een ijzersterk deelnemersveld.

Zo maakt Nairo Quintana donderdag zijn rentree. De Colombiaan staat te boek als een van de beste klimmers van zijn generatie. In dienst van Movistar kende hij de afgelopen jaren veel ups-and-downs, maar bij zijn nieuwe broodheer Arkéa-Samsic begon hij als herboren aan het nieuwe seizoen. Op Franse bodem won hij de ene na de andere koers, waaronder de etappe naar Chalet Reynard in de Tour de La Provence. Hoewel het gissen is naar zijn vorm, geldt Quintana hier als de te kloppen man. Landgenoot Egan Bernal bewees afgelopen week in ieder geval al dat de strenge Colombiaanse lockdown niet ten koste hoeft te gaan van resultaten.

Wanneer we die door Bernal gewonnen bergetappe in La Route d’Occitanie als referentiepunt nemen, moeten we concluderen dat Miguel Ángel López minder goed is teruggekeerd. De gevleugelde klimmer moest op Col de Beyrède vier minuten toegeven op de winnaar, maar mag hier gezien zijn intrinsieke kwaliteiten niet uitgevlakt worden. De Spaanse klimmer Óscar Rodríguez zou namens de Astana-ploeg kunnen verrassen. De naam van de Russische klimrevelatie Aleksandr Vlasov ontbreekt vooralsnog op de startlijst.

Bij Trek-Segafredo ontbreekt Bauke Mollema, maar is Richie Porte wel van de partij. Hij toonde in de rit naar Col de Beyrède met zevende plek dat hij goed uit de wedstrijdloze periode is gekomen. Naast Porte vindt ook ploeggenoot Kenny Elissonde hier een terrein waarop zijn kwaliteiten tot zijn recht komen. Hetzelfde kan gezegd worden van Giulio Ciccone, die (hoewel ook Milaan-San Remo op zijn programma staat) voor deze koers de oversteek maakt vanuit Italië.

Fabio Aru is een van de andere grote namen op de startlijst. De oud-winnaar van de Vuelta staat te boek als een uiterst wisselvallige renner en heeft zich dit jaar nog niet van dat beeld kunnen ontdoen. Een negende plek in het eindklassement van de Ronde van Burgos is weliswaar niet bijzonder indrukwekkend, maar het toont aan dat er nog steeds rekening mee gehouden dient te worden. Zijn jonge ploeggenoot Andrés Ardila (21) won vorig jaar de Giro U23, wat aantoont dat hij een aradig potje kan klimmen.

Bij het nalopen van de kanshebbers op de overwinning, kunnen we uiteraard niet om de Franse ploegen heen. AG2R La Mondiale komt op volle oorlogssterkte naar de Provence. Romain Bardet heeft de kwaliteiten om hier mee te spelen om de overwinning. De Franse klimmer kwam niet ongeschonden uit de Route d’Occitanie, maar een achtste plek in de rit naar Col de Beyrède toont aan dat er nog steeds rekening met hem moet worden gehouden. Bovendien zal hij zich sportief willen revancheren voor zijn tweede plek vorig jaar. Ploeggenoot Pierre Latour viel echter tegen. Een goede uitslag mag wellicht eerder verwacht worden van Alexis Vuillermoz of Tony Gallopin.

Cofidis heeft met Jesús Herrada de winnaar van vorig jaar in de gelederen. Met Guillaume Martin beschikt Cofidis over een tweede renner om rekening mee te houden. Beide renners kwamen sinds de coronapauze nog niet in actie, waardoor het afwachten is hoe het met hun vorm is gesteld. Hetzelfde kan gezegd worden van Rein Taaramäe. De Est (vorig jaar nog derde op de Mont Ventoux), reed zijn laatste wedstrijdkilometers vijf maanden geleden in de Tour de Rwanda.

Bij Groupama-FDJ ontbreekt Thibaut Pinot en speelt de ploeg Valentin Madouas uit als kopman. Nippo Delko One Provence zal zich als ploeg van de streek ongetwijfeld willen tonen. Mocht een lange vlucht het tot de finish uitzingen, dan komt routinier Julien El Fares in beeld. Met de talentvolle Rémy Rochas heeft de ploeg nog een outsider in de gelederen die voor een verrassing zou kunnen zorgen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Nairo Quintana

*** Romain Bardet, Miguel Ángel López

** Richie Porte, Jesús Herrada, Fabio Aru

* Giulio Ciccone, Guillaume Martin, Rein Taaramäe, Valentin Madouas

Deelnemerslijst Mont Ventoux Dénivelé Challenge 2020 (Pro Cycling Stats)

Website organisatie Mont Ventoux Dénivelé Challenge



Weer & TV

De renners kunnen zich volgens de weersverwachting donderdag opmaken voor een snikhete dag. Het kwik kan onderweg oplopen tot maar liefst 34 graden Celsius. De wind komt uit het zuidwesten en heeft windkracht 2.

Wielerliefhebbers hoeven niet te vrezen dat men de ontknoping van deze koers zal moeten missen. De wedstrijd wordt vanaf 14:00 live uitgezonden door Eurosport.