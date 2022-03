Voorbeschouwing: Milaan-Turijn 2022

Milaan-Turijn was de afgelopen jaren steevast een najaarskoers, maar een oude traditie wordt in ere hersteld: Milaan-Turijn is nu weer de laatste voorbereidingskoers op Milaan-San Remo. Het parcours van de oude klassieker, tussen twee van de grootste steden in Italië, gaat daarom ook op de schop. De opvolger van Primož Roglič wordt namelijk hoogstwaarschijnlijk een sprinter. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In 2019 werd de honderdste editie verreden van Milaan-Turijn. Dat betekent dat we anno 2022 toe zijn aan uitgave 103. Hebben andere koersen niet al meer edities gehad? Dat klopt. Milano-Torino is weliswaar erg vroeg opgericht, maar de koers kende doorheen de jaren vele onderbrekingen. Na de eerste editie, toen Paolo Magretti in 1876 naar de overwinning reed, was er al een pauze. De tweede uitgave van Milaan-Turijn volgde namelijk pas zeventien jaar later.

Traditioneel werd de koers verreden in de week voor Milaan-San Remo. In 1987 kwam daar verandering in. De wedstrijd werd verplaatst naar oktober om samen met de Ronde van Piemonte en de Ronde van Lombardije de Trittico di Autunno te vormen. In 2005 werd de koers weer teruggehaald naar het voorjaar. Een experiment dat slechts drie jaar duurde, want van 2008 tot en met 2011 ontbrak de wedstrijd op de koerskalender.

Tien jaar geleden, in 2012, keerde Milaan-Turijn terug op de tabellen, waarna met Alberto Contador direct een grote naam als winnaar uit de bus kwam. Die editie kende overigens een nieuwe aankomst op de Superga, die daarna steeds vaker gebruikt werd. Diego Ulissi, Giampaolo Caruso, Diego Rosa, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot, Michael Woods en afgelopen jaar Primož Roglič traden in de voetsporen van Contador.

In dat rijtje oud-winnaars missen we Arnaud Démare. Niet echt een naam die je verwacht tussen een resem klimmers. In 2020 ging door de coronapandemie de gehele wielerkalender op de schop en werd zelfs La Primavera verplaatst naar de zomer. Er werd een Italiaans blok ingericht met Milaan-Turijn drie dagen voor Milaan-San Remo. De organisatie maakte het een voor sprinters interessant parcours en kreeg met Arnaud Démare, Caleb Ewan en Wout van Aert (de latere winnaar in San Remo) een sprinterspodium.

Naast Contador wonnen andere grote namen als Roger De Vlaeminck, Giuseppe Saronni en Laurent Jalabert al eens Milaan-Turijn. De Italianen boekten, weinig verrassend, de meeste zeges in de semiklassieker. Maar liefst 75 keer was een thuisrijder de sterkste. Costante Girardengo is met vijf zeges de recordhouder. Nog nooit schreef een Nederlander de koers op zijn naam. Vier keer won een Belg; de laatste was Rik Van Linden in 1977.

Laatste tien winnaars Milaan-Turijn

2021: Primož Roglič

2020: Arnaud Démare

2019: Michael Woods

2018: Thibaut Pinot

2017: Rigoberto Urán

2016: Miguel Ángel López

2015: Diego Rosa

2014: Giampaolo Caruso

2013: Diego Ulissi

2012: Alberto Contador

Vorig jaar

Zes vroege vluchters haalden het niet in Milaan-Turijn 2021, mede doordat al vroeg in de wedstrijd waaiers de koers maakten. Julian Alaphilippe, João Almeida, Fausto Masnada, Dries Devenyns, Pieter Serry, Mauri Vansevenant, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Michael Woods, Alejandro Valverde, Marc Hirschi en Chris Froome hadden de eerste schifting overleefd. Concurrenten als Adam Yates, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali niet.

Na een eerste beklimming van de Superga konden Yates, Quintana, Pavel Sivakov, David Gaudu, Matteo Fabbro, Aleksandr Vlasov en Diego Ulissi weer aansluiten vooraan. Een late aanval van Vansevenant in aanloop naar de slotklim van de Superga (4,3 km aan 9%) werd gecounterd door Yates. Roglič, Pogačar, Woods, Almeida en Valverde gingen mee in zijn spoor, maar voor Alaphilippe ging het dan weer te snel.

Yates bepaalde het tempo en wist zijn concurrenten op de pijnbank te leggen. Valverde en Woods waren de volgende renners die overboord moesten en ook Pogačar en Almeida hadden het lastig. Alleen Roglič zat nog aan het wiel van de beresterke Yates, maar leek met nog minder dan drie kilometer te klimmen het volgende slachtoffer.

De Brit reed meter voor meter weg bij de rest, maar Roglič bleek toch vooral de tegenstand te monsteren. Na een uitgebreide studieronde rook hij zijn kans en de renner van Jumbo-Visma reed vervolgens in een ruk naar Yates. Yates en Roglič begonnen niet veel later gezamenlijk aan de laatste stijgende kilometer. Yates probeerde in de laatste honderden meters tot twee keer toe te versnellen, maar raakte niet van de Sloveen af.

Het bleek de laatste stuiptrekking van Yates, want hij was vervolgens niet meer in staat om de sprint van Roglič te beantwoorden. Die reed in de laatste meters nog weg van Yates en kwam als eerste over de streep in Milaan-Turijn.

Uitslag Milaan-Turijn 2021

1. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in 4u17m41s

2. Adam Yates (INEOS Grenadiers) op 12s

3. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 35s

4. Tadej Pogačar (UAE Emirates) op 35s

5. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) op 48s

Parcours

Milaan-Turijn wordt dit jaar weer een koers met kansen voor sprinters. Voor de 103e editie van de Italiaanse klassieker is door organisator RCS Sport namelijk een overwegend vlak parcours uitgetekend. Bovendien is door de verschuiving van Tirreno-Adriatico (twee dagen naar voren) ruimte gemaakt op de kalender. Milaan-Turijn is nu dé generale repetitie voor Milaan-San Remo, die drie dagen later op zaterdag 19 maart gepland staat.

“Dit zal bijdragen aan een verdere versterking van deze koers, die tussen Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo op de kalender komt. De klassieker zal zo zijn oorspronkelijke identiteit terugkrijgen”, kondigde Mauro Vegni aan bij de parcourspresentatie. De kleine grote baas van RCS hoopt zo een traditie van weleer in ere te herstellen. Milano-Torino en Milaan-San Remo zijn in de historie namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vroeger was Milaan-Turijn jarenlang de laatste voorbereidingskoers op San Remo.

Maar de voorbije edities lag de finish meermaals op de klim naar Superga; een kolfje naar de hand voor de rasklimmers. Dat veranderde twee jaar geleden. In het gekke coronajaar 2020 werd Milaan-San Remo verreden in de zomer. Het inspireerde de parcoursbouwer om met een strijkijzer over de slotfase van de route te gaan. De Superga werd geschrapt, zodat de eendaagse zich weer kon manifesteren als voorbereiding op La Primavera.

Vorig jaar finishte Milaan-Turijn (een editie in oktober) weer op de Superga, maar nu keert de klassieker terug naar zijn roots. De koers vindt drie dagen voor Milaan-San Remo plaats op een voor sprinters geschikt parcours. Gestart wordt in Magenta bij Milaan en de finish ligt 199 kilometer verder in Rivoli, ten westen van Turijn.

De snelste route van A naar B kan, als je de snelwegen mijdt, in 143 kilometer, maar de organisatie kiest voor een iets meer toeristische route. De wedstrijd volgt een overwegend vlak parcours, onder meer langs steden als Novara en Vercelli, behalve wanneer de route door de Canavese trekt. Daar gaat het op en af, maar deze beklimmingen zijn echter niet lang of steil.

De finale, die deels door het Susadal loopt, is zo goed als vlak. De renners rijden aan de westkant richting Turijn, maar het peloton trekt nooit echt de stad in. De organisatie waarschuwt in de aanloop naar de slotfase voor rotondes, verkeerseilanden en -drempels. De wegen zijn wel breed, evenals de rotondes die op de route liggen. In de laatste kilometer liggen nog twee bochten. Op 700 meter van de meet is een bocht naar rechts, waarna 400 meter voor de finish de laatste rechterbocht ligt. De laatste rechte lijn is ruim acht meter breed; ruim baan dus voor de rappe mannen op de Corso Francia.

Woensdag 16 maart, Milaan-Turijn: Magenta – Rivoli (199 km)

Start: 11.45 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.45 uur

Favorieten

Quick-Step-Alpha Vinyl speelt in Milaan-Turijn de kaart Mark Cavendish. De Brit debuteert in deze eendagskoers en krijgt met Rémi Cavagna en Michael Mørkøv een stevige leadout mee. De zegeteller van Cavendish staat dit seizoen op twee, na ritoverwinningen in de Tour of Oman en de UAE Tour. Tirreno-Adriatico reed Cav uit, maar daar kon hij zich geen enkele keer mengen in de massasprints. Als het een koninklijke massasprint wordt in Rivoli, moet op Cavendish gelet worden.

Geen Tim Merlier of Jasper Philipsen bij Alpecin-Fenix, maar wel Jakub Mareczko. De rappe Italiaan is voor wedstrijden als deze aangetrokken door het Belgische ProTeam. Een eendagswedstrijd met weinig tot geen hoogtemeters, dat is op het lijf van Mareczko geschreven. Hij jaagt op zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij in de Tour of Antalya de slotrit wist te winnen. Als het peloton compact naar de finish rijdt, kan Mareczko als een duveltje uit een doosje komen. Hij zal worden omringd door onder meer Kristian Sbaragli en Lionel Taminiaux.

Kaden Groves zal worden uitgespeeld door BikeExchange-Jayco. De jonge Australiër zal met vertrouwen naar Milaan-Turijn trekken, want in Tirreno-Adriatico liet hij zich nadrukkelijk gelden met twee derde plaatsen. Eerder dit jaar was hij al drie keer dicht bij winst in de Tour of Oman, maar toen stuitte hij op Mark Cavendish en Fernando Gaviria. Kan Groves in de omgeving van Turijn zijn eerste overwinning van 2022 behalen? Amund Grøndahl Jansen is een van zijn helpers.

Arkéa-Samsic heeft met Nacer Bouhanni een andere potentiële winnaar in de gelederen. De Franse sprintbom begon goed aan zijn seizoen met twee podiumplaatsen en in Tirreno-Adriatico was hij ook dichtbij met een vierde plaats. Zijn werkgever haalde hem daarna uit voorzorg – en met Milaan-San Remo in het achterhoofd – uit koers, omdat hij een lichte verkoudheid had. Wordt het voor Bouhanni een goede generale in aanloop naar La Primavera?

Het sterrenensemble van UAE Emirates heeft twee snelle mannen opgesteld voor Milaan-Turijn. De rapste van de twee is Juan Sebastián Molano, die dit seizoen al zes top 10-plaatsen bij elkaar sprintte. In de Trofeo Palma en de Ronde van Valencia eindigde de Colombiaan het kortst met twee tweede plaatsen. Met Ryan Gibbons heeft het team nog een renner mee die kan sprinten. Onder meer Diego Ulissi, Rui Costa en Alessandro Covi zijn er in steun.

Team DSM neemt als sprinter Alberto Dainese mee. De 23-jarige Italiaan is bezig aan zijn derde seizoen in de WorldTour en op zijn palmares staan twee profzeges. Winnen in eigen land deed Dainese nog niet. Dit seizoen wil het nog niet lukken voor de kleine spurter. In de Saudi Tour, de UAE Tour en Tirreno-Adriatico wist hij wel top 10-noteringen te behalen, maar dicht bij de winst was hij niet. Heeft hij in Milaan-Turijn meer succes? Trek-Segafredo heeft een andere talentvolle sprinter uit Italië in de ploeg; Matteo Moschetti. Inmiddels wel al 25 jaar en bezig aan zijn vierde profjaar. In de Ronde van Valencia sprintte hij nog naar ritwinst, maar in Tirreno-Adriatico kwam hij er niet aan te pas.

De ontwikkeling van Intermarché-Wanty-Gobert begint steeds meer op te vallen. Het WorldTeam doet almaar vaker mee om de overwinning en zal in Milaan-Turijn mikken op Alexander Kristoff. De 34-jarige Noor won al de Clásica de Almería en staat garant voor ereplaatsen. In deze eendagskoers heeft hij met Andrea Pasqualon en Biniam Girmay twee zeer sterke collega-sprinters mee. Het talent uit Eritrea was op Mallorca al zegezeker in een sprintkoers, terwijl Pasqualon zich meer lijkt te focussen op de klassiekers; hij werd achtste in de Omloop en elfde in Le Samyn.

In diezelfde categorie scharen we Iván García van Movistar, dat ook nog Max Kanter heeft. In Parijs-Nice behaalde García twee zevende plaatsen in lastige etappes, dus zijn vorm is wel in orde. Bij Peter Sagan is dat nog maar de vraag. De Slowaak van TotalEnergies is al enige tijd op de sukkel. In Tirreno-Adriatico liet hij zich weer zien met een vierde plaats in een massasprint, maar een dag later moest hij opgeven met koorts en maagproblemen. Gebruikt hij Milaan-Turijn om weer in de schwung te komen, of durft hij zich meteen te gooien in de sprint? Als Sagan niet gaat sprinten, kan Niccolò Bonifazio die taak op zich nemen.

BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers sturen teams zonder pure sprinters. Als we toch naar snelle mannen zoeken, komen we uit bij Marco Haller en Ben Swift, maar van hen verwachten we geen wonderen in een typische sprintkoers. AG2R Citroën heeft met Andrea Vendrame dan weer een snelle man voor een mooie ereplaats.

Bij de Italiaanse ProTeams is het vooral uitkijken naar Giovanni Lonardi van EOLO-Kometa. Eind januari wist de sprinter al te winnen in de Europese seizoensopener in Valencia. Ook in de Tour of Antalya en Gran Camiño was de Italiaan dicht bij, maar winnen deed hij niet meer. Bij Bardiani-CSF-Faizanè rekenen ze op Filippo Fiorelli en de ervaren Sacha Modolo.

De startlijst is op het moment van publiceren nog niet compleet. Diverse ploegen hebben hun selecties nog niet gepresenteerd. Het kan dus zijn dat er later nog aanpassingen gedaan worden in de voorbeschouwing.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mark Cavendish

*** Alexander Kristoff, Kaden Groves

** Nacer Bouhanni, Jakub Mareczko, Matteo Moschetti

* Alberto Dainese, Juan Sebastián Molano, Giovanni Lonardi, Niccolò Bonifazio

Weer en TV

Heel warm is het woensdag niet in startplaats Magenta. De temperatuur schommelt rond de 15 graden Celsius, onder een licht wolkendek. In finishplaats Rivoli ligt de temperatuur iets hoger, zo rond de 17 graden. De zon schijnt bij tijd en wijlen en wind staat er nauwelijks. Typisch weer voor een Italiaanse voorjaarskoers dus.

Discovery heeft de alleenrechten op de beelden van Milaan-Turijn, dus om de koers te zien moet je bij sportzender Eurosport 1, de Eurosport Player of GCN zijn. De live-uitzendingen beginnen om 14.50 uur, waardoor we ruim anderhalf à twee uur koers kunnen kijken.