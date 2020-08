Voorbeschouwing: Milaan-Turijn 2020

Milaan-Turijn kent dit jaar een ander karakter dan voorgaande jaren. De organisatie van de Italiaanse semi-klassieker heeft ervoor gekozen om de beklimming van de Superga uit het parcours te laten, waardoor ineens ruimte is ontstaan voor sprinters. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Aan het eind van de negentiende eeuw kende het wielrennen in Noord-Italië een bloeiperiode. Bijna elke grote stad had wel zijn eigen fietsenmaker, die meende dat hij de allerbeste fietsen kon bouwen. Denk bijvoorbeeld aan Edoardo Bianchi, de Milanees die in 1885 aan de wieg stond van de Bianchi-fietsen. Maar zo waren er nog veel meer fietsenmakers, die een decor nodig hadden om aan te tonen dat zij de beste fietsen konden maken. Gesponsord door Italiaanse kranten werden zo de eerste wielerkoersen georganiseerd. La Gazzetta dello Sport is daar een uitmuntend voorbeeld van. Sinds 1909 is de Italiaanse krant onlosmakelijk verbonden aan de Giro d’Italia.

Maar er zijn nog oudere wedstrijden, die op ongeveer dezelfde wijze het levenslicht zagen. Zo ook Milaan-Turijn. In 1876 werd de wedstrijd voor het eerst georganiseerd. Paolo Magretti – in het dagelijks leven entomoloog – werd de eerste winnaar van Milaan-Turijn. De uit Milaan afkomstige wielrenner bleef na 150 kilometer koers Carlo Ricci Gariboldi en Bartolomeo Baldiani voor.

Dit jaar is de wedstrijd alweer toe aan haar 101ste editie en gaat de race back to the roots. Milaan-Turijn is dit jaar door omstandigheden namelijk weer een voorbereidingswedstrijd op Milaan-San Remo. Dat was het tot 1987 ook, maar door het onvoorspelbare Italiaanse weer in maart werd destijds besloten om de wedstrijd voortaan te verplaatsen naar het najaar. Milaan-Turijn werd zo onderdeel van de Trittico di Autunno, samen met de Gran Piemonte en ook de Ronde van Lombardije.

Op de erelijst grossiert Milaan-Turijn in grote winnaars. Costante Girardengo, Roger De Vlaeminck (2x), Francesco Moser, Danilo Di Luca en Alberto Contador mochten ooit het zegegebaar maken in Turijn. Namen als Michael Woods, Thibaut Pinot, Rigoberto Úran en Miguel Ángel López kwamen daar in de afgelopen jaren bij.

Laatste tien winnaars Milaan-Turijn

2019: Michael Woods

2018: Thibaut Pinot

2017: Rigoberto Úran

2016: Miguel Ángel López

2015: Diego Rosa

2014: Giampaolo Caruso

2013: Diego Ulissi

2012: Alberto Contador

2007: Danilo Di Luca

2006: Igor Astarloa

Vorig jaar

Vorig jaar wist Michael Woods Milaan-Turijn op zijn naam te schrijven. De Canadees bleek op de laatste beklimming van de Basilica di Superga nog over de beste benen te beschikken. Op de steile slotbeklimming (4,9 kilometer aan 9,2 procent) was het Jakob Fuglsang die de debatten had geopend, waarna Woods in de tegenaanval ging. De renner van EF Education First zag Jack Haig en Gorka Izagirre de aansluiting maken, maar zij moesten niet veel later passen. Alejandro Valverde, Egan Bernal, Adam Yates, David Gaudu en Bauke Mollema wisten in de slotkilometer wel weer terug te keren bij de Canadees. Maar het eindschot van Woods bleek uiteindelijk te machtig te zijn, ook voor de in bloedvorm verkerende Valverde.

Uitslag Milaan-Turijn 2019

1. Michael Woods (EF Education First)

2. Alejandro Valverde (Movistar) in z.t.

3. Adam Yates (Mitchelton-Scott) op 5s

4. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) op 10s

5. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 10s

Parcours

De beklimming van de Basilica di Superga is dit jaar uit het parcours van Milaan-Turijn gelaten, zodat de wedstrijd zich weer kan manifesteren als voorbereidingswedstrijd op Milaan-San Remo. Op deze manier kunnen de sprinters nog een keer de benen kunnen testen, voordat zij op zaterdag aan de start staan in La Classicissima.

Woensdag wordt het startschot gelost in Mesero, een klein dorpje ten westen van Milaan. Vervolgens wordt er in zuidwestelijke richting naar finishplaats Turingi gereden, dat zich ook weer ten zuidwesten van Turijn bevindt. Deze route moet via het zuiden worden verreden, omdat de Alpen zich ten noorden van Milaan en Turijn bevinden.

Na de start rijden de renners door de Po-vallei over brede en rechte wegen. Ongeveer halverwege zijn er enkele korte klimmen rond Monferrato, maar die zullen de renner niet in al te veel moeilijkheden brengen. De laatste zeventig kilometer naar de finish zijn zo goed als vlak. En dat dat zal de aanwezige sprinters kunnen bekoren.

Woensdag 5 augustus: Mesero – Stupingi (198 km)

Start: 13.45 uur

Finish: 18.13-18.37 uur

Favorieten

De strijd om de overwinning gaat dit jaar in Milaan-Turijn hoogstwaarschijnlijk tussen de sprinters. Dat zien we ook terug op de deelnemerslijst. De namen van renners als Alexey Lutsenko en Vincenzo Nibali staan dan wel op de deelnemerslijst van de 1.Pro-wedstrijd. Normaal gesproken zouden zij ook behoren tot de favorieten, maar woensdag is het écht uitkijken naar de rappe mannen.

De topfavoriet voor Milaan-Turijn maakt woensdag pas weer zijn rentree in het peloton. Er zullen enkele vraagtekens achter zijn naam staan, maar Caleb Ewan heeft al vaak bewezen er direct te staan. De Australiër degradeerde aan het begin van het seizoen herhaaldelijk de concurrentie in de Santos Tour Down Under, waardoor de Pocket Rocket ook vertrouwen mag hebben in zijn tweede begin van het wielerseizoen. Ewan weet daarnaast dat hij kan bouwen op de sprinttrein van Lotto Soudal.

Sam Bennett zal vermoedelijk de grootste concurrent van Ewan zijn. De Ier maakte zijn herstart van het wielerseizoen al in de Ronde van Burgos, waar hij ook direct een etappe wist te winnen. Nadat Bennett in de tweede rit nog naast de zege had gegrepen, was het in de vierde etappe dan raak. Een machtige versnelling in de oplopende slotkilometer bracht hem de zege. Met de conditie zit het dus wel snor. Bennett heeft met Deceuninck-Quick-Step bij uitstek de ploeg om zich heen om het Lotto Soudal lastig te maken.

De andere kanshebbers hebben ook al de nodige koerskilometers in de benen. Fernando Gaviria heeft zelfs al een overwinning binnen. De Colombiaan, die tijdens de UAE Tour positief werd getest op het coronavirus, is volledig hersteld en won overtuigend tweede etappe in de Ronde van Burgos voor Arnaud Démare en Sam Bennett. Die Démare maakt woensdag ook grote kans op de overwinning. In de Ronde van Burgos liet de Fransman zien dat zijn treintje dik in orde en dat zijn eigen conditie weer van een hoog niveau was. Alleen het geluk ontbrak aan de zijde van Démare, die twee keer tweede werd.

Sommige favorieten hebben zich dus al bewezen, maar dat geldt nog niet voor een aantal andere topsprinters. De een heeft wel alweer koerskilometers in de benen, de ander nog niet. Alexander Kristoff kwam nog niet in actie, maar de Noor mag vertrouwen hebben in een goed resultaat. De ijzersterke Kritstoff begon namelijk uitstekend aan 2020. Een overwinning ontbreekt nog, maar met zes top-4-noteringen in zijn eerste dertien koersdagen mag Kristoff zeker een kans worden toegedicht.

Dan naar de twee veldrijders, om wie het deze weken allemaal is te doen. Wout van Aert triomfeerde zaterdag in een stoffige editie van Strade Bianche. Niemand zal dus aan het vormpeil van de Vlaming twijfelen. Maar is het parcours in Milaan-Turijn niet te makkelijk voor WVA? Natuurlijk, de renner van Jumbo-Visma beschikt over een mooie sprint. De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat we deze sprint al meer dan een jaar niet meer hebben gezien. Maar geen reden om te twijfelen aan Van Aert, zeker niet na zaterdag. Hij is een dikke kanshebber.

Zijn rivaal Mathieu van der Poel is ook van de partij. Van der Poel ging het in de Strade Bianche een stuk minder goed af. De Nederlander reed lek op een ongunstig moment, waarna hij zich op de weg terug naar het peloton opblies. Het kan de beste overkomen. Van der Poel kennende zal hij erop gebrand zijn om zichzelf te laten zien in Milaan-Turijn, om op deze manier vertrouwen te kweken voor Milaan-San Remo. Gaat MVDP met een machtige spurt in Milaan-Turijn alvast een waarschuwingsschot lossen voor zaterdag?

Peter Sagan hervatte zijn seizoen in de Strade Bianche. De 30-jarige Slowaak van BORA-hansgrohe – die recent terugkeerde van een hoogtestage – wist zich niet in de strijd om de zege te mengen en reed de wedstrijd niet uit. De vraag is dus hoe het met zijn conditie is gesteld. Eerder in het seizoen verzamelde de coureur nog een handvol ereplaatsen in onder meer Parijs-Nice. Dat de Slowaak het woensdag moet kunnen, staat buiten kijf.

Tot slot blijft er nog een blik outsiders over. Wat dacht men van Nacer Bouhanni? De 30-jarige Fransman lijkt bij Arkéa-Samsic weer te ontbolsteren. Hij won dit jaar al een rit in de Saudi Tour en de Tour de La Provence. De vraag blijft of hij het ook tegen de allerbesten kan. Die vraag geldt trouwens ook voor Astana-renner Alex Aranburu, die maandag in de regen nog tweede werd in Gran Trittico Lombardo. Circus-Wanty Gobert heeft met Timothy Dupont en Danny van Poppel meerdere troeven achter de hand.

Daarnaast valt een Italiaanse overwinning niet uit te sluiten. Sonny Colbrelli is woensdag de hoop van de Italianen. De heuvelsprinter van Bahrain-McLaren sloeg zondag nog toe in de Route d’Occitanie en is dus in blakende vorm. Side note: Milaan-Turijn staat een dag na de Route d’Occitanie op het programma. Colbrelli heeft dus nog een pittige reisdag voor de boeg, na de laatste etappe. Ook Matteo Moschetti van Trek-Segafredo is een renner om in de gaten te houden. Hij klopte begin dit jaar op Mallorca nog tweemaal de Duitse topspurter Pascal Ackermann. Anders zullen de Italianen hun blik werpen op outsiders Davide Cimolai, Jakub Mareczko, Manuel Belletti, Sacha Modolo of Matteo Pelucchi.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Sam Bennett, Fernando Gaviria

** Arnaud Démare, Wout van Aert, Mathieu van der Poel

* Alexander Kristoff, Nacer Bouhanni, Sonny Colbrelli, Alex Aranburu

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersomstandigheden zijn woensdag in Milaan-Turijn minder extreem dan in de Strade Bianche vijf dagen eerder. De temperatuur van 27 graden Celcius is aangenaam te noemen en er wordt geen wind of neerslag voorspeld. Een massasprint kan op deze manier bijna niet uitblijven. Eurosport 1 zendt Milaan-Turijn vanaf 17.00 uur uit.