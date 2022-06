Voorbeschouwing: Midden-Brabant Poort Omloop 2022

Arvid de Kleijn heeft drie jaar moeten wachten op een opvolger in de Midden-Brabant Poort Omloop. Zaterdag gaat de sprinter er dan toch nog een krijgen: na twee moeilijke jaren door het coronavirus gaat de koers eindelijk weer een keer door. Wie grijpt de zege in hartje Gilze? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Midden-Brabant Poort Omloop is een van de nieuwere UCI-wedstrijden op de Nederlandse wielerkalender. Van de Brabantse eendagswedstrijd zijn nog maar negen edities verreden, waarvan slechts drie op UCI-niveau. De eerste jaren was de Midden-Brabant Poort Omloop namelijk nog een koers in de Clubcompetitie. Op verzoek van de KNWU in 2010 besloot de organisatie van het Wielerweekend Gilze een eigen nieuwe wielerkoers in het leven blazen, die in 2011 voor het eerst werd georganiseerd: de Midden-Brabant Poort Omloop.

Grote namen zien we dan ook niet terug op de erelijst in de eerste jaren. Alhoewel, de naam van Erik Jan Kooiman, winnaar van de eerste twee edities, moet bekend in de oren klinken. Kooiman is namelijk een begenadigd langebaanschaatser. Onder meer een zilveren medaille en bronzen medaille op de tien kilometer op de WK-afstanden staan op zijn palmares. Ook won hij in 2018 de Alternatieve Elfstedentocht. Dat hij ook een stukje kan fietsen, bewees hij dus in 2011 en 2012 al in de Midden-Brabant Poort Omloop, waar hij namens zijn club WC de Waardrenner reed.

In 2017 maakte de koers een stap hogerop en werd het een UCI-wedstrijd. Sindsdien vullen grote namen de erelijst op. Jaap Kooijman won in 2017 nog verrassend als clubrenner van De Jonge Renner, Julius van den Berg en Arvid de Kleijn zijn inmiddels gerespecteerde wielerprofs met een aantal profzeges achter hun naam.

Laatste tien winnaars Midden-Brabant Poort Omloop

2021: Afgelast i.v.m. het coronavirus

2020: Afgelast i.v.m. het coronavirus

2019: Arvid de Kleijn

2018: Julius van den Berg

2017: Jaap Kooijman

2016: Rens Te Stroet

2015: Twan Brusselman

2014: Tom Vermeer

2013: Sander Oostlander

2012: Erik Jan Kooiman

Vorige editie

Arvid de Kleijn werd drie jaar geleden de laatste winnaar van de Midden-Brabant Poort Omloop. De Nederlandse sprinter van Metec-TKH was na bijna 200 kilometer de snelste in een massasprint. Zijn zoveelste overwinning in een wonderseizoen waarin hij een profcontract versierde bij Rally Cycling.

De kopgroep die dag telde zes renners. Met Martijn Budding (BEAT Cycling Club), Stijn de Bock (Canyon-dhb), Lars van den Berg (Metec-TKH), Chiel Breukelman (Monkey Town-à Bloc), Australisch kampioen Michael Freiberg (Pro Racing Sunshine Coast) en Melvin van Zijl (Vlasman) in de vlucht leek de kopgroep kansrijk voor de overwinning, maar uiteindelijk waren er nog te veel ploegen in het peloton die aasden op een spurt.

En dus werd er gespurt. In Gilze werd De Kleijn uitstekend afgezet door zijn ploeg, waarna hij het eenvoudig kon afmaken. Alexander Krieger en Yoeri Havik werden naar de plekken twee en drie verwezen.

Uitslag Midden-Brabant Poort Omloop 2019

1. Arvid de Kleijn (Metec-TKH) in 4u29m55s

2. Alexander Krieger (Leopard) in z.t.

3. Yoeri Havik (Vlasman) in z.t.

4. Nick van der Meer in z.t.

5. Bjorn Bakker in z.t.

Parcours

De Midden-Brabant Poort Omloop is het summum van het Wielerweekend Gilze, dat verder nog bestaat uit het bekende criterium het Hart van Gilze en een ploegentijdrit. De start van de bijna 200 kilometer lange wedstrijd is net zoals andere jaren op het Bisschop de Vetplein in Gilze.

Voor de rest is het parcours flink op de schop gegooid. Waar er in de afgelopen jaren een parcours rondom Gilze werd afgezet en er iedere 37 kilometer een passage door Gilze was, kiest de organisatie er nu voor om drie lange omlopen langs de Belgische grensstreek te doen. “Een parcours dat doet denken aan de Vlaamse klassiekers”, zo schrijft de organisatie zelf op de website.

De drie lange omlopen hebben een afstand van 55 kilometer en voeren het peloton onder meer langs Chaam, Ulicoten, Baarle-Nassau en Alphen. Op enkele van deze onbeschutte wegen wil het nog wel eens waaien, en dus is het helemaal nog niet zeker dat er weer gesprint gaat worden.

Toch hebben de ploegen in het laatste half uur nog genoeg tijd om te reorganiseren. Als er na 165 kilometer weer wordt aangekomen in Gilze, moeten er nog drie lokale rondes van zeven kilometer worden afgewerkt.

Zondag 19 juni, Gilze – Gilze (189,9 km)

Start: 13.00 uur

Finish: 17.13 uur

Favorieten

De organisatie van de Midden-Brabant Poort Omloop zal waarschijnlijk niet helemaal tevreden zijn met de startlijst van deze jubileumeditie. Slechts vier van de zeven Nederlandse continentalteams zijn er zondag bij in Gilze: Allinq, ABLOC, Metec-Solarwatt en VolkerWessels. Dat betekent dat BEAT en de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en DSM hebben besloten om niet van start te gaan in deze 1.2-koers. Een flinke aderlating, zeker omdat de overige buitenlandse continentalploegen niet je van het zijn. Leopard Cycling, Tarteletto-Isorex en Minerva zijn van hen de sterkste.

Op het vlakke parcours rondom Gilze ligt een massasprint voor de hand. Alhoewel er in het verleden uitzonderingen op de regel zijn geweest, zijn er voor zondag nauwelijks redenen om te bedenken dat het geen massasprint gaat worden. En dus zijn de topfavorieten de beste sprinters. Ongetwijfeld zullen ABLOC en Leopard de ploegen dan gaan zijn die het heft in handen zullen nemen.

ABLOC omdat het de Nederlandse Tsjech Tomas Kopecky binnen de gelederen heeft. Kopecky rendeert in zijn eerste seizoen bij het continentalteam al aardig, door onder meer vijfde te worden in een rit in de ZLM Tour achter Olav Kooij, Elia Viviani, Aaron Van Poucke en Arvid de Kleijn. Op continentalniveau werd hij al tweede in de PWZ Zuidenveld Tour. Op papier is hij de te kloppen man.

Leopard Cycling heeft met Tim Torn Teutenberg de grote concurrent voor Kopecky in huis. De pas 19-jarige Duitser heeft als tweedejaars belofte al flink wat mooie dingen laten zien. Teutenberg is een garantie op korte ereplaatsen, zo bewees hij dit jaar al in de Oberosterreich Rundfahrt, de Fleche du Sud, de Ronde van Overijssel, Olympia’s Tour en zelfs de Tour of Antalya, waar hij zesde werd in de tweede rit. Aan een grote overwinning schort het nog, maar als je er zo vaak zo dichtbij zit is het slechts een kwestie van tijd voor die gaat komen.

Zowel Leopard als ABLOC heeft het voordeel dat het naast Kopecky en Teutenberg nog een rappe man kan – en misschien ook wel gaat – uitspelen. Bij ABLOC is dat, zoals wel vaker dit seizoen, Joren Bloem. Bij Leopard is dat Justin Wolf. Wolf is op papier de snellere man, maar bij hem ontbreekt hem dit jaar nog aan vorm. De 29-jarige Duitser is de enige renner in dit deelnemersveld met een profzege op zak: vorig jaar won hij een rit in Belgrade Banjaluka voor Patryk Stosz. Bloem daarentegen is dit jaar de man in vorm. De 22-jarige coureur is bijna altijd een zekerheidje in de top-5 en in dit deelnemersveld moet Bloem zelfs nog een beetje beter kunnen doen.

Tegenover de snelle renners van Leopard en ABLOC staat het sloop- en beukwerk van Metec-Solarwatt. Want dat de mannen van Michel Megens er aanstaande zondag een slopende koers van willen maken, staat vast. Met Hartthijs de Vries, Tim Marsman en Rick Ottema heeft de ploeg ook de renners in huis omdat te doen. Alle drie de renners staan op dezelfde hoogte, gezien hun tot dusver succesvolle seizoenen. Als we zondag eenzelfde scenario krijgen als de door Julius van den Berg gewonnen editie in 2018, dan gaat De Vries, Marsman of Ottema aan het langste eind trekken. Plus: Metec-Solarwatt zal zondag geïnspireerd door een ploeggenoot aan de start staan. Hoe Jaap Roelen de Ronde van Limburg won vorige week na een late uitval, zo wil Metec-Solarwatt dat zondag weer doen.

Voor de laatste drie sterren komt een hele ris renners in aanmerking. We denken aan Brent Clé en Mark Prinsen, die met het nieuw opgerichte Scorpions Racing Team hier aan de start staan, maar ook zeker aan Bert-Jan Lindeman, Joshua Huppertz en Oliver Wood.

We kiezen in de eerste plaats echter voor Roy Eefting. We weten dat de inmiddels 32-jarige baanrenner hard kan sprinten. Zijn resultaten zijn er alleen nog niet naar dit seizoen. Zijn zege vorig jaar in de Simac Omloop der Kempen zijn we nog niet vergeten, en daarom krijgt hij een ster van ons. Ploeggenoot Jelle Bootsveld is ons eveneens opgevallen. In de ZLM Tour deed de Nederlander een ultieme poging om een spurtend peloton, maar daar slaagde hij net niet in. Twee niveautjes lager moet het misschien wel lukken.

Tot slot: Marcel Meisen. De 33-jarige Duitser heeft sinds een maand een contract bij Team Lotto-Kern Haus, nadat hij vijf jaar voor Alpecin-Fenix en voorgangers heeft gereden. Hoe het met zijn conditie is gesteld, is niet bekend. Maar nog geen twee jaar geleden klopte hij Pascal Ackermann om Duits kampioen te worden. En dus denken we dat Meisen het nog altijd in zich heeft om koersen te winnen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tomas Kopecky

*** Tim Torn Teutenberg, Joren Bloem

** Hartthijs de Vries, Rick Ottema, Tim Marsman

* Roy Eefting, Justin Wolf, Marcel Meisen, Jelle Bootsveld

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt zondag wisselvallig weer in Brabant. Na een paar tropische dagen daalt de temperatuur weer tot twintig graden, en er wordt halverwege de middag een buitje verwacht. De wind komt met windkracht drie uit het noordoosten. De wedstrijd wordt niet live uitgezonden.