Voorbeschouwing: La Route d’Occitanie 2021

La Route d’Occitanie is een van de laatste voorbereidingskoersen op de Tour de France. Wie hier goed presteert, gaan we doorgaans ook in de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar van voren zien. Wat kunnen we verwachten? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Dit jaar zijn we alweer toe aan de 45ste editie van La Route d’Occitanie. Toch zal de naam van de wielerwedstrijd bij veel wielerliefhebbers nieuw in de oren klinken. Dat komt door drie naamwisselingen in de laatste decennia. Tussen 1977 en 1981 ging de wielerkoers in het zuiden van Frankrijk door het leven als de Tour du Tarn, waarna in 1982 de naam werd veranderd in de Tour Midi-Pyrénées. Deze naam behield het tot 1987.

Daarna kreeg de wedstrijd een naam die het tot en met 2017 zou dragen: La Route du Sud. Onder deze naam zagen we de wedstrijd groeien tot de voorbereidingskoers die het nu is. Met het jaar besloten steeds meer Tourtoppers af te reizen naar het zuiden van Frankrijk om de laatste puntjes op de i te zetten. Op de erelijst zien we dan ook veel renners terug die een goede Tour de France zouden rijden na hun overwinning in La Route du Sud.

Sinds 2018 heet de wedstrijd pas La Route d’Occitanie. Reden van deze voorlopig laatste naamswijziging is het samenvoegen van de regio’s Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées in 2016. Om de nieuw ontstane regio wat meer naamsbekendheid te geven werd besloten om in 2018 de naam van de grootste wielerwedstrijd in de omgeving te veranderen naar La Route d’Occitanie. Egan Bernal en Alejandro Valverde (2x) zijn voorlopig de enige winnaars van de wedstrijd door de nieuwe regio.

Groot Nederlands en Belgisch wielersucces blijft voorlopig uit in La Route d’Occitanie. Dat komt omdat de wedstrijd lange tijd een 2.1-status op de UCI-kalender had. Daardoor stonden er nooit veel Belgische of Nederlandse wielrenners aan de start in het zuiden van Frankrijk.

Laatste tien winnaars La Route d’Occitanie

2020: Egan Bernal

2019: Alejandro Valverde

2018: Alejandro Valverde

2017: Silvan Dillier

2016: Nairo Quintana

2015: Alberto Contador

2014: Nicolas Roche

2013: Thomas Voeckler

2012: Nairo Quintana

2011: Vasil Kiryienka

Vorig jaar

In het coronajaar was de Route d’Occitanie de eerste voorbereidingswedstrijd op de Tour de France in een Franse serie van drie. Later volgden ook nog de Tour de l’Ain en Critérium du Dauphiné. Die laatste twee wedstrijden werden gedomineerd door Jumbo-Visma, maar in de Route d’Occitanie zagen we een machtsontplooiing van INEOS Grenadiers.

Althans, in het eindklassement. De eerste ritten waren nog vlak en dat betekende dat we sprinters als Bryan Coquard en Sonny Colbrelli de zege zagen grijpen. Pas in de koninginnenrit naar de Col de Beyrède liet de Britse miljoenenploeg zien dat het met het vormpeil wel goed zat.

Dankzij een een-tweetje van de ontketende Egan Bernal en Pavel Sivakov namen de INEOS Grenadiers de controle over de wedstrijd, die zij in de slotetappe niet meer uit handen gaven. Met aankomst op een steile muur in Rocadamour hadden Bernal en Sivakov genoeg aan een vierde en zevende plaats om de eindzege veilig te stellen. De ritzege ging naar Benoît Cosnefroy, die Bauke Mollema en Thibaut Pinot knap voorbleef.

Eindklassement La Route d’Occitanie 2020

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

2. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers)

3. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech)

4. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

5. Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

Parcours

La Route d’Occitanie kent ook in 2021 weer vier etappes. De verschillen zullen aankomende week gemaakt worden in het zuiden van de regio, waar de Pyreneeën zich bevinden. Over deze bergketen staan de laatste twee ritten gepland. Daarvoor blijft het peloton in de vlakkere departementen Gers, Tarn en Aveyron, waar de (klim-)sprinters aan zet zullen zijn.

Donderdag 10 juni, etappe 1: Cazouls-lès-Béziers – Lacaune les Bains (156,5 km)

De eerste rit voert de renners door het noordwesten van de regio. Met 2.800 hoogtemeters in 156,5 kilometer is het een verraderlijke etappe, maar vermoedelijk gaan we de klassementsrenners hier nog niet van voren zien. Halverwege de etappe is de Col de Fontfroide (11,8 km aan 6,6%) de grootste hindernis van dag. Als sprinters hier kunnen overleven, dan maken ze kans op de ritzege. Ook in de laatste 15 kilometer loopt de weg omhoog, maar het stijgingspercentage van 2 of 3% gemiddeld is niet onoverbrugbaar.

Start: 12.05 uur

Finish: 15.48-16.12 uur

Vrijdag 11 juni, etappe 2: Villefranche-de-Rouergue – Auch (198,7 km)

De langste etappe in La Route d’Occitanie is ook de etappe met de minste hoogtemeters: 2.250. Die hoogtemeters worden vooral in het eerste gedeelte van de etappe gemaakt, als er drie gecategoriseerde beklimmingen op het menu staan. Het zal niet genoeg zijn om de sprinters te lossen. Voor hen is dit de enige 100%-kans deze ronde. Tussen Villefranche-de-Rouergue en Auch hebben de renners 198,7 kilometer af te leggen.

Start: 11.10 uur

Finish: 15.40-16.08 uur

Zaterdag 12 juni, etappe 3: Pierrefitte-Nestalas – Le Mourtis (191,8 km)

De derde etappe in La Route d’Occitanie is de koninginnenrit. Met 4.600 hoogtemeters gaan hier grote verschillen ontstaan tussen de klassementsrenners. In de Hautes-Pyrénées is de beruchte Col du Tourmalet (19 km aan 7,4%) de eerste hindernis van de dag. Hier zullen de favorieten nog de kaarten tegen de borst houden, maar op de slotklim kan dat niet meer. Naar Le Mourtis klimmen de renners nog eens 800 meter (12,6 km aan 6,5%).

Start: 10.55 uur

Finish: 15.42-16.14 uur

Vrijdag 13 juni, etappe 4: Lavelanet-Pays d’Olmes – Duilhac-Sous-Peyrepertuse (151,2 km)

In de slotrit ligt de meet weer getrokken op een beklimming van eerste categorie, maar ziet het profiel er onderweg heel anders uit. Geen hoge toppen, wel een paar beklimmingen, die samen goed zijn voor 2.450 hoogtemeters. Renners die in de koninginnenrit veel tijd hebben verloren krijgen in de laatste tien kilometer twee beklimmingen om nog wat van de achterstand weg te werken: Grau de Maury Sous Queribus (4,2 km aan 5,8%) en Duilhac-Sous-Peyrepertuse (4,4 km aan 8,5%).

Start: 11.43 uur

Finish: 15.19-15.41 uur

Favorieten

De startlijst in La Route d’Occitanie is dit jaar een stuk minder sterk dan vorig jaar. Dat komt natuurlijk omdat er nu, in tegenstelling tot in 2020, genoeg andere voorbereidingskoersen op de Tour de France zijn. Denk aan het Critérium du Dauphiné, Ronde van Zwitserland of zelfs de Ronde van Slovenië. Toch staan er acht WorldTour-teams aan de start, maar die nemen niet hun sterkste selectie mee naar het zuiden van Frankrijk.

Alhoewel Movistar en INEOS Grenadiers qua status de grootste ploegen hier zijn, is het Trek-Segafredo dat de sterkste renners heeft meegenomen. Met Giulio Ciccone hebben zij dan ook de absolute topfavoriet in huis. De Italiaan reed een uitmuntende Giro d’Italia, maar moest na een valpartij naar huis en verspeelde zijn goede klassement. De komende dagen gaan we weer, mits de conditie het toelaat, veel plezier beleven aan de altijd aanvallende Ciccone.

Met Gianluca Brambilla en Michel Ries aan zijn zijde heeft Ciccone ook nog eens twee luxeknechten die hier zomaar zelf kunnen winnen. Brambilla zagen we dit jaar al vanaf zijn beste kant in de Tour des Alpes Maritimes et Var, waar hij het eindklassement won, terwijl Ries afgelopen week zevende werd in de eendaagse wedstrijd op de Mont Ventoux.

Dan toch naar Movistar. Geen Alejandro Valverde, geen Enric Mas en geen Miguel Ángel López in Occitanie: winnen is dan lastig, zo is gebleken in de laatste anderhalf jaar. Maar met Antonio Pedrero en Gregor Mühlberger als kopmannen zal de Spaanse telefoniersploeg geen modderfiguur slaan. Zeker in wedstrijden als deze maken de Spanjaard en Oostenrijker kans om nog eens een overwinning mee te grijpen. Vooral van Pedrero mag het een en ander worden verwacht, na een goed optreden in de Vuelta a Asturias en de Giro d’Italia.

Twee losse uitdagers die de naam Rodríguez dragen worden geacht om deze twee blokken het vuur aan de schenen te leggen. De ene rijdt voor Total Direct Energie, de andere voor Astana-Premier Tech. Beiden lieten zich dinsdag ook goed zien op de Mont Ventoux, dus over hun vorm bestaat geen twijfel meer. Óscar Rodríguez werd er tweede, Cristián Rodríguez vijfde. Beide renners zijn geen veelwinnaars, maar in La Route d’Occitanie maken ze toch behoorlijk kans.

De grootste kandidaten hebben we nu wel gehad. Opvallend genoeg komt INEOS Grenadiers zonder klassementsrenner naartoe. Brandon Rivera zou dit wel moeten kunnen, maar hij heeft het op profniveau nog niet vaak laten zien. En dus kijken we voor de overige sterren toch naar andere renners. Clément Champoussin, bijvoorbeeld. Hij is de nummer vier van de Tour de l’Avenir in 2019 en rijdt bij de profs steeds vaker korte uitslagen. In de tweede etappe van de Ronde van Romandie (vierde) liet hij voor het laatst nog iets van zich horen.

Élie Gesbert verdient op basis van zijn prestaties in de Ronde van de Algarve (vijfde) en Ronde van Valencia (vijfde) ook een ster, maar de Fransman zien we niet zo snel meedoen in de strijd om de eindzege. Hetzelfde geldt voor Merhawi Kudus, die bij Astana-Premier Tech ook nog eens een kopman voor zich moet dulden in de pikorde. Maar zeg nooit nooit. Als bovenstaande renners geklopt kunnen worden, dan wel door hen. Grootste dark horse: Jesús Herrada.

Sprinters

De sprinters in La Route d’Occitannie tellen maar een echte kans in de komende vier dagen. Het betekent dat ze niet en masse naar het zuiden van Frankrijk zijn afgereisd om hier aan het vertrek te staan. Toch staan er enkele sterke Franse sprinters aan het vertrek, die we waarschijnlijk ook in de Tour de France gaan zien.

De bekendste is de Frans kampioen, Arnaud Démare. Zoveel overwinningen als vorig seizoen heeft de kopman van Groupama-FDJ nog niet, maar sinds zijn drie ritzeges en eindwinst in Boucles de la Mayenne loopt het aantal al hard op. De Fransman staat nu op zes zeges. Aankomende dagen krijgt hij onder meer concurrentie van Nacer Bouhanni.

Een aantal andere teams neemt een sprinter mee die in de vlakkere tweede etappe misschien niet zo snel kan opboksen tegen Démare of Bouhanni, maar in de heuvelachtige eerste rit toch hoopt op dagsucces. Magnus Cort van EF Education-Nippo, bijvoorbeeld. Of Stan Dewulf en Andrea Vendrame van AG2R Citroën.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Giulio Ciccone

*** Óscar Rodríguez, Antonio Pedrero

** Gianluca Brambilla, Cristián Rodríguez, Gregor Mühlberger

* Clément Champoussin, Élie Gesbert, Michiel Ries, Merhawi Kudus

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersvoorspellingen zien er goed uit voor La Route d’Occitanie. Naar verwachting ligt de temperatuur net iets boven 30 graden Celsius en blijft het droog. Op de Col du Tourmalet, het hoogste punt in de ronde, wordt dan wel weer regen voorspeld en een temperatuur van 15 graden Celsius. De wedstrijd is niet live te volgen op Nederlandse of Belgische televisie.