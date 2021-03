Voorbeschouwing: Healthy Ageing Tour 2021

Tijd voor de eerste Nederlandse wielerkoers van 2021. Tijd voor het vrouwenpeloton om de eerste etappekoers van het seizoen te rijden. En wat voor één. De Healthy Ageing Tour wordt dit jaar voor de tiende keer verreden. Zowel het Noord-Nederlandse publiek als het juniorenpeloton blijven dit jaar afwezig, terwijl de wedstrijd ook nog eens minder lang duurt dan gebruikelijk. Jammer, maar dat de organisatie een wedstrijd op poten heeft weten te zetten verdient lof. Het is dan ook de hoogste tijd voor een uitgebreide voorbeschouwing. Wie wordt de opvolgster van Lisa Klein?

Historie

Wreed, rauw, eerlijk, keihard en daardoor uiterst charmant. De Healthy Ageing Tour is misschien wel de koers op haar puurst. De wedstrijd speelt zich – op een paar uitstapjes naar Borkum na – volledig af in het noorden van Nederland. De provincies Groningen, Drenthe en Friesland vormen het decor voor een unieke wedstrijd op de wielerkalender. Misschien niet het eerste gebied waar je aan denkt om een koers te organiseren. Cynici zouden het misschien omschrijven als een koers tussen een keur aan nietszeggende gehuchten en negorijen. Wie beter kijkt, kan zomaar geïntrigeerd raken.

Als je de hoogteprofielen van de afgelopen jaren erbij pakt valt vooral het gebrek aan reliëf op. Vaak is een brug over een kanaal of een doorgaande weg het hoogste punt in het parcours. Wees echter niet bang voor een saaie wedstrijd: deze koers bewijst immers jaar na jaar dat hoogteverschil niet essentieel is voor een interessant koersverloop. De parcoursbouwers maken namelijk dankbaar gebruik van de vele open stukken. En daar regeert de wind, vaak met harde hand.

Alertheid en agressiviteit zijn enkele codewoorden die centraal staan in voorbesprekingen. De wedstrijd kabbelt doorgaans niet voort als een gemiddelde Touretappe tussen Amiens en Reims. Vaker niet dan wel is het met dank aan die verdomde wind de hele dag volle bak koers. Bij zware meerdaagses wordt vaak gedacht aan wedstrijden als de Giro Rosa, maar er zijn er een hoop die liever deze Italiaanse tiendaagse rijden dan de Healthy Ageing Tour.

In 2011 zag de wedstrijd het levenslicht als de Energiewacht Tour. Er stond direct een geweldig deelnemersveld aan de start. Adrie Visser was alle dagen bij de pinken. Ze zat altijd op de juiste momenten mee en greep de macht in de derde etappe van en naar Aduard. Langs het Aduarddiep zette ze de wedstrijd naar haar hand, om een dag later de eerste winnares op de erelijst te worden. Na Visser volgden enkel andere klasbakken uit Nederland en Duitsland. Ina-Yoko Teutenberg, Ellen van Dijk, Lisa Brennauer, Lucinda Brand, Lisa Klein, Amy Pieters. Kon minder, zouden ze in Groningen zeggen.

En laten we niet vergeten waar de Healthy Ageing Tour nog meer voor staat. Naast een hoogwaardige meerdaagse voor elites wordt er namelijk ook al heel wat jaren een etappewedstrijd voor junioren georganiseerd. Pionieren doet de organisatie nog op een andere manier. TV-aandacht staat al vanaf het begin hoog in het vaandel. Slechts enkele jaren geleden was dit één van de weinige vrouwenkoersen die live werden uitgezonden. In 2019 gingen ze nog een stap verder door ook de juniorenmeerdaagse uit te zenden. Een unicum.

Regionaal gezondheidsnetwerk Healthy Ageing Network Northern Netherlands heeft zich sinds 2017 aan de wedstrijd verboden. Het wil mensen in het noorden van het land gezonder en gelukkiger ouder laten worden. Wie bijvoorbeeld kijkt naar obesitaskaarten per gemeente zal zien hoe zeer dit nodig is. De wedstrijd is een inspirerende kapstok om allerhande activiteiten aan te hangen. In etappeplaatsen is er bijvoorbeeld ruimte voor jeugdinitiatie, met afwachtingskoersen en beweegpleinen.

Speciaal kunnen we de Healthy Ageing Tour noemen om de hiervoor genoemde redenen. Wat er koerstechnisch het meest interessant is aan de Healthy Ageing Tour? Zet de eerste letters van de alinea’s in dit historie-blokje achter elkaar en je weet het…

Laatste negen winnaressen Healthy Ageing Tour

2019: Lisa Klein

2018: Amy Pieters

2017: Ellen van Dijk

2016: Ellen van Dijk

2015: Lisa Brennauer

2014: Lucinda Brand

2013: Ellen van Dijk

2012: Ina-Yoko Teutenberg

2011: Adrie Visser

Vorige editie

Voor de laatste editie van de Healthy Ageing Tour moeten we terug tot het jaar 2019. In 2020 ging de wedstrijd vanwege de coronacrisis immers niet door. Het was een klassieke uitgave van de meerdaagse wedstrijd. Het was een brute koers, met spanning van begin tot het einde en heel, heel erg veel wind.

De nervositeit was op weg naar het Duitse eiland Borkum al voelbaar. De vlaggen staan op een Waddeneiland doorgaans al wat strakker, maar op de openingsdag was het meer dan een harde wind die over het eiland joeg. Op de boot op weg naar het eiland was de spanning al voelbaar en niet ten onrechte. Toen er met de vlag werd gezwaaid ging het vrijwel direct los. Veertien rensters konden na dag een nog dromen van een goed eindklassement. Toen de boot weer aanmeerde in de Eemshaven waren er al 24 rensters uit koers.

De dagen erna werd het niet veel beter met de weersomstandigheden. Tempobeul Mieke Kröger won knap de tweede etappe met aankomst in het wielerminnende Surhuisterveen, door het peloton vanuit een ontsnapping nipt voor te blijven. In en om Musselkanaal werd het peloton een dag later opnieuw flink door elkaar geschud. De voorste groep, waarin Kirsten Wild zich de snelste toonde, reed bijna meer dan de helft van het nog overgebleven peloton naar huis.

Op de vierde dag van de Healthy Ageing Tour werd de karavaan getrakteerd op sneeuw. Heel wat rensters werkten hun chronoproef af in barre omstandigheden. In het knusse Winsum won Ellen van Dijk de korte test tegen de klok, maar Lisa Klein veroverde de macht. De Duitse werd nog flink onder druk gezet tijdens de middagetappe naar Heerenveen en de slotrit om het Oldambtmeer, maar Lisa bleek geen maatje te Klein voor Van Dijk en co.

Eindklassement Healthy Ageing Tour 2019

1. Lisa Klein (Canyon-SRAM) in 14u16m52s

2. Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) op 08s

3. Kirsten Wild (WNT-Rotor) op 31s

4. Amy Pieters (Boels-Dolmans) op 57s

5. Alice Barnes (Canyon-SRAM) op 1m01s

Parcours

Dit jaar geen beweegpleinen en juniorenkoersen. Het wordt een Healthy Ageing Tour in afzondering. Afgesloten parcoursen, niet toegankelijk voor publiek. Jammer, want dit draagt bij aan het charmante karakter van de wedstrijd, maar het is niet anders.

Voor de Veendamse Lonneke Uneken is de Healthy Ageing Tour haar thuiswedstrijd. In het verleden vierde ze al successen in de juniorenwedstrijd. Zij kent als regiofavoriet de wedstrijd dan ook op haar duimpje. “Het zijn drie totaal verschillende etappes. Er zitten geen gemakkelijke ritten bij”, zegt ze. “De wind zal alle dagen een rol spelen. Het zal weer laten zien dat je geen bergen nodig hebt om een enorm zware koers te krijgen.”

“We hebben aan de schaatsbubbel in Thialf gezien dat het mogelijk is een wedstrijd coronaproof te organiseren. Ik vind het fantastisch dat de organisatie deze fantastische koers als driedaagse op de kalender heeft weten te houden.”

Woensdag 10 maart, etappe 1: TT Circuit Assen (126 km)

Blijkbaar minder geschikt voor de Formule 1 dan het circuit van Zandvoort, maar wel al jaren een van de populairste MotoGP-omlopen. En ook de wielrennerij is bekend met het TT-circuit. Denk maar aan de start van de Vuelta a España in 2009.

In totaal rijden de rensters maar liefst 28 rondjes in de ‘Kathedraal van de Snelheid’. Goed voor een afstand van 126 kilometer. Koersen op een circuit valt overigens nog niet meteen mee, weet ook Uneken. “We hebben tijdens de Jeugdtour Assen een keer koers gehad op het TT Circuit. Het asfalt is daar een stuk zwaarder dan je gewend bent. Het is ook super open. Als er wind gaat staan wordt dat gewoon een heel zware koers.”

Het peloton werkt de 28 rondes af net zoals dat in de MotoGP gebeurt, zij het op iets minder hoge snelheid. Na het rechte stuk bij start en finish is het eerst deel van het parcours het meest bochtige deel. De eerste bocht is de Haarbocht. Motorsportfans weten dat de Madijk, de Ossenbroeken en De Strubben elkaar dan in rap tempo opvolgen. Het peloton zal vermoedelijk weinig problemen kennen met de bochten die daarna komen, op de vermaarde Geert Timmer-bocht na dan. Deze spectaculaire chicane ligt op slechts een goede 200 meter van de finish.

Belangrijk voor de het eindklassement zijn de drie bonificatiesprints aan het einde van de zesde, tiende en achttiende ronde. De puntensprints vinden plaats na de rondes 4, 8, 12, 16, 20 en 24. Bij de veertiende passage over de streep wordt zelfs een eerste keer de bergtrui uitgereikt. Geen zorgen: de klimbenen hoeven nog niet worden ondergeschroefd. Het circuit is immers nagenoeg biljartvlak.

Start: 10.00 uur

Finish: tussen 13.00 en 13.09 uur

Donderdag 11 maart, etappe 2: Militair Oefenterrein Marnewaard (14,4 km)

Op de eerste editie na, zat er in elke uitgave van de Healthy Ageing Tour een tijdrit en/of ploegentijdrit. De individuele chronoproef ontbreekt dit jaar niet. Deze vindt plaats aan de kust bij Lauwersoog, het vertrekpunt van de boot naar Schiermonnikoog, ook een belangrijke plaats voor wadlopers.

De rensters zullen het plaatsje echter niet goed kunnen bestuderen tijdens de tijdrit. Het Militair Oefenterrein Marnewaard is het decor voor de proef tegen de klok. Het maakt dat het tijdritparcours goed voor publiek is af te sluiten.

Het startpodium staat op de Kustweg, aan de kant van Midhuizen. Van hieruit is het 7,2 kilometer rijden langs de dijk naar het keerpunt. En keerpunt kunnen we letterlijk nemen, want het gaat over dezelfde Kustweg weer terug.

In het Hogeland waait het altijd, maar tijdens de tijdrit belooft het zelfs zeer hard te gaan waaien. De snelheidsverschillen op de heen- en terugweg zullen dan ook groot zijn! Uneken zegt er alvast naar uit te kijken: “In de tijdrit heb ik zelf geen grote ambities, maar ze past helemaal bij het karakter van de de Healthy Ageing Tour.”

Start: 11.00 uur (eerste renster)

Finish: rond 13.00 uur (laatste renster)

Vrijdag 12 maart, etappe 3: VAM-berg (115,1 km)

Een interessant idee: tel het aantal hoogtemeters van alle voorgaande edities van de Healthy Ageing Tour bij elkaar op en kijk of dat minder is dan wat de rensters op de derde en laatste dag voor de kiezen krijgen. Op en rond de mythische VAM-berg wordt bepaald wie de etappekoers wint. Het is een mooi voorproefje op het NK op de weg, dat later dit jaar op ongeveer hetzelfde parcours plaats zal vinden. Maar we hebben vorig jaar met het NK ook al kunnen zien hoe zwaar dit parcours is.

De rensters rijden in totaal 17,5 ronde over de omloop. Goed voor een koers over 115,1 kilometer, met daarin 36 venijnige klimmetjes. De VAM-berg kan op vier manieren worden beklommen. Je hebt de variant die al heel wat jaren voor de aanleg van het fietstracé werd gebruikt voor passages in de Ronde van Drenthe, maar deze weg fungeert nu als de afdaling direct na het voltooien van een ronde. De finish voorbijrijden betekent vrijwel direct een bocht naar links en snelheid maken.

Onderaan is het een krappe bocht naar rechts om zeer spoedig aan de tweede helling te beginnen. Dit is de steilste variant van de VAM-berg, een mooie gelegenheid voor de rensters met macht om de duimschroeven nog eens aan te draaien. Samen met de finishklim is het een mooie tweetrapsraket. Na de passage langs de verzorgers komen we aan bij de afdaling waar ook alle recreatieve fietsers zich op normale dagen naar beneden storten.

Dan is het tijd voor het vlakke deel van het parcours. Waar je je op de steile flanken soms even stiekem op de Koppenberg of de Redoute waant, hier weet je weer dat je op Drentse grond rijdt. Het vaak smalle biljartlaken voert de rensters eerst kort richting het zuiden, maar al snel wordt koers gezet richting Drijber. In plaats van door het dorpje heen te rijden, wordt er direct weer koers gezet richting de klim. De vlakke stukken zijn dus nog wat korter in vergelijking met het Nederlands wegkampioenschap.

Gesprint voor het puntenklassement wordt er aan het einde van de eerste, zesde en twaalfde volledige ronde. Bergpunten worden verdeeld na ronde twee, vier, acht, tien, veertien en vijftien. Bonusseconden (10, 6 en 4) zijn voor de nummers een, twee en drie in de daguitslag. Het is een etappe waar heel veel scenario’s op los kunnen worden gelaten. Zeker is dat het pittig wordt. “Ik denk dat we vorig jaar tijdens het NK wel hebben kunnen zien hoe zwaar”, lacht Uneken.

Start: 09.45 uur

Finish: rond 13.00 uur

Favorieten

Het zal u niet verbazen dat SD Worx met een sterke ploeg aan de start komt. En dat terwijl Chantal van den Broek-Blaak en Anna van der Breggen ontbreken op de deelnemerslijst. Met Amy Pieters heeft de formatie echter alsnog de topfavoriete in huis. Als oud-winnares hoef je haar niet uit te leggen hoe je deze koers moet rijden. Ze kan de openingsetappe zomaar winnen, waarna ze het verschil kan beperken in de tijdrit. Daarnaast bewees ze vorig jaar op het NK dat ze niet bang hoeft te zijn voor de venijnige VAM-berg. Kortom: Pieters heeft alles in huis om de Healthy Ageing Tour te winnen.

Binnen haar ploeg zijn echter meerdere kandidaten voor eindwinst. We denken een klein beetje aan Lonneke Uneken in haar thuiskoers. Toch denken we vooral aan Christine Majerus en Karol-Ann Canuel. Twee gewaardeerde krachten die fenomenaal knechtenwerk kunnen verrichten, maar die ook als bliksemafleider kunnen fungeren. Daarnaast zijn ze sterk genoeg om eventueel als vooruitgeschoven post in de slotrit succes te boeken. Het tactisch plan van SD Worx kan zomaar eens in hun voordeel uitvallen.

Ellen van Dijk is met drie eindzeges de onbetwiste koningin van de Healthy Ageing Tour. Er zitten minder gegarandeerde waaierritten in het parcours. Desondanks moeten we haar gewoon opschrijven voor eindwinst. Van Dijk zou in de tijdrit best eens een leuke voorgift op kunnen bouwen. Of ze die vervolgens in de slotrit kan verdedigen? De loeisterke Woerdense reed afgelopen weekend in ieder geval een ijzersterke Strade Bianche, een teken dat ze in orde is. We houden dan ook maar beter rekening met haar.

Met Lisa Klein en Lisa Brennauer staan er nog twee oud-winnaressen aan de start van de Healthy Ageing Tour. Beide rensters zijn op een goede dag in staat de tijdrit te winnen, Brennauer kan in principe ook de eerste rit meepakken. Ook met de lastige slotetappe in het achterhoofd geven we het voordeel aan Brennauer geven. Zij kan op lastige parcoursen immers toch vrij behoorlijk uit de voeten. Daarnaast is het nog wat gissen naar de precieze vorm van haar jongere landgenote. Wellicht dat Elise Chabbey bij Canyon-SRAM als reservekopvrouw zou kunnen fungeren.

De Healthy Ageing Tour wordt de eerste keer dat we de veelbesproken vrouwenploeg van Jumbo-Visma op Nederlandse bodem aan het werk gaan zien. De formatie stuurt een interessante, talentvolle selectie naar de wedstrijd. Voor een goed eindklassement kunnen we bijvoorbeeld kijken naar de meer dan degelijke Duitse Romy Kasper. Ook de sterke Riejanne Markus mogen we opschrijven. Het zal voor hen niet eenvoudig worden om de Healthy Ageing Tour te winnen, maar een mooi eindresultaat zit er zonder twijfel in.

Voor sommigen komen de prestaties van Emma Norsgaard de afgelopen weken misschien wat uit de lucht vallen, maar insiders kennen haar kwaliteiten echter al wat langer. De Deense had zeker niet altijd het geluk aan haar zijde, maar na een tweede plaats in de Omloop Het Nieuwsblad en Le Samyn mogen we haar seizoensstart in ieder geval erg goed noemen. Dankzij een behoorlijke tijdrit kan ze met een behoorlijke uitgangspositie aan de slotrit beginnen. Als ze daarin haar krachten goed verdeelt, zit een mooi klassement er zonder twijfel in.

De laatste renster in het favorietenlijstje rijdt bij Team DSM. De resultaten van deze ploeg geven voorlopig nog niet veel reden tot juichen, maar we willen ze nog niet bij voorbaat afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan de razendsnelle sprintbenen van Lorena Wiebes voor de openingsetappe. Voor het eindklassement lijkt Leah Kirchmann de meest geschikte renster, al is het gezien haar uitslagen dit seizoen een beetje een shot in the dark. Een voorzichtig sterretje dan maar.

Sprinters

Sprintkanonnen lijken zich op te kunnen maken voor een majesteuze sprint op het heilige asfalt van het TT Circuit. Wie we daarvoor kunnen opschrijven? Denk bijvoorbeeld aan Kirsten Wild, die in het verleden van de etappekoers al dertien keer mocht juichen. Daarmee is ze wat ritzeges betreft veruit de meest succesvolle renster ooit in de Healthy Ageing Tour.

Ook zeker opschrijven: Chloe Hosking, Amalie Dideriksen, Charlotte Kool, Lorena Wiebes, Jolien D’hoore, Roxane Fournier, Alexis Ryan, Amber van der Hulst en Barbara Guarischi. Er staan genoeg snelle namen aan de start, dus dat kan een van de mooiste sprints van het jaar worden!

Favorieten volgens WielerFlits

**** Amy Pieters

*** Ellen van Dijk, Lisa Brennauer

** Christine Majerus, Emma Norsgaard, Riejanne Markus

* Karol-Ann Canuel, Lisa Klein, Romy Kasper, Leah Kirchmann

Weer en TV

Een Healthy Ageing Tour zonder wind is geen volwaardige Healthy Ageing Tour. Gelukkig belooft het flink te waaien tijdens de meerdaagse. Weeronline spreekt van ten minste windkracht 5 tijdens alle etappes, terwijl het ook nog eens op alle dagen kan gaan regenen. Voor de individuele tijdrit wordt zelfs windkracht 7 voorspeld! De temperatuur zal vermoedelijk niet hoger liggen dan 12 graden. Kortom: smullen geblazen.

De Healthy Ageing Tour is dagelijks live te zien via de Eurosport Player en GCN+. Ook wordt elke dag uitgesteld live het laatste uur van de wedstrijd getoond op Eurosport, aansluitend op de live-uitzending van Tirreno-Adriatico. Ook op de sites van Podium TV en Dagblad van het Noorden zijn de livebeelden te zien.