Voorbeschouwing: Gooikse Pijl 2021

Exact een week voor de wegwedstrijd op het wereldkampioenschap in Leuven vindt de Gooikse Pijl 2021 plaats. Met Fabio Jakobsen en Mathieu van der Poel aan de start heeft de organisatie niets te klagen. Stevent het peloton zoals zo vaak in de Gooikse Pijl af op een massasprint of zien we een verrassing? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Wielerclub Gooik Sportief was al lange tijd voor het oprichten van de Gooikse Pijl actief in het wielrennen. Alles begon met de organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen voor junioren in 1976, en later was Gooik ook vaste aankomstplaats van de Ronde van België voor elite zonder contract en het provinciaal kampioenschap in dezelfde categorie.

Hoewel Gooik dus geen onbekende naam in het wielrennen was, werd pas in 2004 voor het eerst de Gooikse Pijl georganiseerd. Renaux Boxus blijft eeuwig aan deze koers verbonden. Hij klopte Iljo Keisse en werd zo de eerste winnaar van de Gooikse Pijl. Van 2005 tot en met 2011 schakelde Gooik Sportief over naar een nationale interclubwedstrijd, om vanaf 2012 deel uit te maken van de UCI-kalender. Toen nog als 1.2-wedstrijd maar sinds 2018 staat de Gooikse Pijl te boek als een 1.1-wedstrijd.

De editie van 2021 kent echter een nieuwe startplaats. Het peloton vertrekt niet vanuit Gooik, maar vanuit Halle. Ondanks de nieuwe startplaats zal de naam van de wedstrijd niet veranderen. “Het is en blijft de Gooikse Pijl, met start in Halle”, aldus Danny Schets, voorzitter van het bestuur van Gooik Sportief.

Met renners als Oliver Naesen, Jordi Meeus, Pascal Ackermann en Danny van Poppel vinden we gearriveerde namen terug op de erelijst van deze nog jonge koers. De Gooikse Pijl vindt een week voor het WK op de weg plaats. Daardoor zal de interesse in deze koers toenemen.

Laatste tien winnaars Gooikse Pijl

2020: Danny van Poppel

2019: Pascal Ackermann

2018: Jordi Meeus

2017: Kenny Dehaes

2016: Aidis Kruopis

2015: Oliver Naesen

2014: Roy Jans

2013: Vegard Brugge

2012: Ken Hanson

2011: Benjamin Verraes

Vorig jaar

Door de coronapandemie was er vorig jaar een schaarste aan wedstrijden op de Belgische kalender. “Het was niet evident om in coronatijden alsnog te organiseren”, klonk het vanuit het bestuur van Gooik Sportief. “Gelukkig kregen we het financiële plaatje snel rond en kwam onze wedstrijd nooit echt in gevaar.” Zo kon de zeventiende editie van de Gooikse Pijl toch verreden worden.

De kopgroep werd gevormd door vijf renners: Piotr Havik, Jason van Dalen, Laurenz Rex, Thimo Willems en Mario Spengler. Zij kregen van het peloton, onder leiding van Alpecin-Fenix, maximaal drie minuten. Drie lokale rondes voor de finish in Gooik bedroeg de voorsprong nog twee minuten. Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step probeerden de koers vervolgens hard te maken waardoor het gat snel gedicht werd. Op ruim 50 kilometer van de streep kwam het pak weer bij elkaar.

Op twaalf kilometer van de finish leken Philippe Gilbert en Bert Van Lerberghe een beslissende aanval op touw te hebben gezet. De renners van Lotto Soudal en Deceuninck-Quick-Step sloegen een gat van twintig seconden. De twee Belgen begonnen met een halve minuut voorsprong aan de laatste vijf kilometer, maar door hun gepoker kon het peloton in de slotkilometer terugkeren.

Belgisch kampioen Tim Merlier ging de sprint te vroeg aan, waarna Danny van Poppel als een duveltje uit een doosje de overwinning opeiste. Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn volmaakten het podium.

Uitslag Gooikse Pijl 2020

1. Danny van Poppel (Intermarché-Wanty Gobert)

2. Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

3. Arvid de Kleijn (Riwal-Securitas)

4. Jordi Meeus (SEG Racing Academy)

5. Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise)

Parcours

Door de nieuwe startplaats van de Gooikse Pijl zal het parcours er ook anders uit zien. Het peloton zal nu vanuit Halle eerst een route rijden, om dan in Gooik acht plaatselijke ronden af te werken van 21,8 kilometer. Organisator Danny Schets wil de wedstrijd met de verhuis van de startlocatie naar Halle meer uitstraling geven. “We hebben de ambitie om verder door te groeien met onze koers. Beetje bij beetje, zonder ons te vergalopperen”, zegt hij.

In de lokale ronde door het Vlaams-Brabantse land komt het peloton langs Leerbeek, Oetingen, Vollezele, Denderwindeke – een gemeente die we nog kennen uit de oude Ronde van Vlaanderen – om vervolgens weer terug te keren richting Gooik. Na 199 kilometer vindt de finish in de Strijlandstraat plaats. De laatste bocht is op 900 meter voor de aankomst. Op 400 meter buigt de weg nog wat af naar links, dus positionering gaat belangrijk zijn.

Start: 12.00 uur

Finish: tussen 16.25 en 16.59 uur

Technische gids

Favorieten

De afzegging van Jumbo-Visma was een bittere pil voor de organisatie van de Gooikse Pijl. Toch heeft de Belgische 1.1-koers dit jaar vijf WorldTour-teams weten te strikken. Ook reizen drie ProTeams en vier Continentale formaties af naar Halle voor de start van deze eendagswedstrijd.

Met drie overwinningen én de groene trui in de Vuelta a España komt Fabio Jakobsen als absolute topfavoriet naar de Gooikse Pijl. Het is de eerste keer dat de sprinter aan de start staat in de Belgische 1.1-koers. Op vrijdag rijdt Jakobsen het Kampioenschap van Vlaanderen en hij hoopt dus twee dagen later de Gooikse Pijl op zijn naam te zetten. Deze koers eindigt vaak in een sprint, en laat Jakobsen daar nu net tot de wereldtop behoren.

Een dag na zijn deelname aan de Primus Classic staat Mathieu van der Poel aan de start van de Gooikse Pijl. De Nederlander heeft na zijn val in de Olympische mountainbike enkel de Antwerp Port Epic in de benen en sukkelt met zijn rug. MVDP grijpt deze twee koersen aan om zijn vorm te vinden richting het WK in Leuven. Waar deze koers vrijwel altijd in een sprint eindigt, is het Van der Poel die deze traditie kan verbreken met een ontsnapping. Maar ook in de sprint staat Van der Poel zijn mannetje.

Jordi Meeus weet hoe het is om de Gooikse Pijl op zijn naam te schrijven. In 2018 wist de toen 20-jarige Belg in dienst van SEG Racing Academy de sprint te winnen van Amund Grøndahl Jansen. Meeus staat na een sterke Vuelta a España met vertrouwen aan de start in Halle, dit keer in het tenue van BORA-hansgrohe.

Mocht de jonge Belg om wat voor reden ook niet aan sprinten toekomen, dan heeft de Duitse ploeg nog een troefkaart om uit te spelen. Ze brengen namelijk ook Martin Laas aan het vertrek. De sprinter uit Estland was woensdag nog derde in het Kampioenschap van Vlaanderen, na Jasper Philipsen en Dylan Groenewegen.

Ook Danny van Poppel kent het podium van de Gooikse Pijl. De Nederlander wist vorig jaar de sprint te winnen van Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn. De sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert steekt momenteel ook in een goede vorm. Hij werd afgelopen zondag vierde in de Antwerp Port Epic en wist daarvoor nog de puntentrui in de Benelux Tour te winnen.

Israel Start-Up Nation neemt Hugo Hofstetter mee naar de Gooikse Pijl. De Franse sprinter wist dit jaar al vele ereplaatsen bij elkaar te sprinten, maar wacht nog op zijn eerste overwinning. Normaal gesproken moet hij sprinters als Jakobsen voor zich laten, maar mocht alles meezitten is ook Hofstetter een kanshebber.

Een andere renner die in dit soort koersen steevast op de afspraak is, is Jens Reynders. De 23-jarige Belg van Sport Vlaanderen-Baloise werd vorige maand achtereenvolgens negende in de GP Jef Scherens, vijfde in de Egmont Cycling Race en eveneens vijfde in de GP Marcel Kint. Zijn ploeg zal zich ongetwijfeld roeren.

Er staan ook een aantal Continental-teams aan het vertrek. Team Coop uit Noorwegen brengt drie snelle mannen aan het vertrek. Jonge talenten Olav Hjemsæter (21) en Noors beloftenkampioen Tord Gudmestad zijn mannen voor de toekomst. Hun 26-jarige landgenoot Kristian Aasvold is hier de man die moet scoren. Vorige maand grossierde hij met ereplaatsen in eigen land.

Ook het Poolse Voster-ATS mogen de profs niet onderschatten. Naast de ervaren Maciej Paterski, hebben ze een renner die dit seizoen al zes UCI-koersen wist te winnen. Patryk Stosz is namelijk zeer rap en gebruikt die kwaliteit al doorheen het jaar om zeges te boeken. Onlangs won de 27-jarige Poolse ex-prof nog twee ritten in de Ronde van Roemenië.

SEG Racing Academy is bezig aan de laatste wedstrijden in het bestaan van de U23-opleidingsploeg. Ze komen hier met een zeer getalenteerde selectie aan het vertrek, met onder meer man in vorm Stan Van Tricht, het Nieuw-Zeelandse toptalent Corbin Strong, klassiekerspecialist Maikel Zijlaard én Wessel Krul. Hij volgt het pad van Marcel Kittel en vormt zich de laatste wedstrijden om van tijdrijder tot goede sprinter.

Hoewel de kans klein is dat een van de topfavorieten het hier laat afweten, moeten we ook nog rekening houden met een aantal outsiders. Denk bijvoorbeeld aan Timothy Dupont bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Maar ook Sam Bennett staat hier aan het vertrek. De Ierse topsprinter behoort normaal tot de topfavorieten, maar hij start hier louter wegens een geschil met Patrick Lefevere.

Andere snelle mannen van het tweede plan zoeken we in de personen van Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation), Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise), Alfdan De Decker (Tarteletto-Isorex), Michael Van Staeyen (EvoPro), Victor Broex (Metec-Solarwatt), Bas van der Kooij (VolkerWessels), Rory Townsend (Canyon-DHB-SunGod), Luke Lamperti en Blake Quick (beiden Trinity).

Mocht het al niet uitdraaien op een massasprint en aanvallers krijgen hun kans, dan zullen vooral Nederlanders hun kans grijpen. Denk aan rasaanvallers Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert) en Piotr Havik (BEAT), maar ook aan de minder bekende Timo de Jong (VolkerWessels). En neem er dan maar vergif op in dat ook de grootste dark horse in die situatie meezit: Sep Vanmarcke start namelijk ook voor Israel Start-Up Nation.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Fabio Jakobsen

*** Mathieu van der Poel, Danny van Poppel

** Jordi Meeus, Martin Laas, Hugo Hofstetter

* Jens Reynders, Kristiaan Aasvold, Patryk Stosz, Wessel Krul

Weer en TV

We hebben zondag te maken met prettige koersomstandigheden. De temperatuur ligt rond de 18 graden Celsius en er is geen kans op neerslag. Ook de windkracht is te verwaarlozen.

De Gooikse Pijl wordt niet live uitgezonden op televisie. WielerFlits komt uiteraard wel met een Volg Hier.