Voorbeschouwing: Giro dell’Emilia 2021

Parijs-Roubaix staat voor de deur, maar ook het Italiaanse najaar dendert verder. Met de Ronde van Lombardije aan de horizon is het eerst de beurt aan de Giro dell’Emilia (UCI 1.Pro). Deze heuvelklassieker met aankomst in Bologna staat jaarlijks garant voor spektakel, met een vijfvoudige beklimming van de steile San Luca in de laatste 40 kilometer. Veel grote namen zakken af naar Emilia-Romagna om er de opvolger te worden van Aleksandr Vlasov. Wie grijpt de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In 1909 werd de eerste editie van de Ronde van Emilië verreden en ging Eberardo Pavesi met de zege naar huis. Pavesi was een groot Italiaans wielrenner in de jaren ’10 van de twintigste eeuw. Naast dat hij twee keer tweede werd in de Giro d’Italia, boekte hij vier ritzeges in die ronde en heeft Pavesi vergane koersen als Rome-Napels-Rome en Milaan-Bergamo-Como op zijn naam staan.

Tot en met 1971 ging de zege naar een Italiaan (thuisrijder Constante Girardengo is met vijf overwinningen tussen 1918 en 1925 de eenzame recordhouder), maar wie anders dan Eddy Merckx bracht daar in 1972 verandering in. Vier jaar later werd Roger De Vlaeminck de tweede buitenlander die in San Luca won. Jan Bakelants wist in 2015 te zorgen voor opvolging van zijn landgenoten.

Naast drie Belgen staan er ook twee Nederlandse winnaars op de erelijst. Twee Nederlanders, drie zeges. In 1999 was klassiekerspecialist Michael Boogerd de beste op de Italiaanse heuvels. De Hagenees werd opgevolgd door een Varssevelder: Robert Gesink was in 2009 én 2010 de sterkste. Het tekent de renners die naar voren komen in de zware Giro dell’Emilia. Het is vaak een duel tussen de explosieve heuvelspecialisten en de klimmers met een goed eindschot.

De laatste keer dat een aanvaller wist te zegevieren op de San Luca was in 2018, toen Alessandro De Marchi standhield na een aanval in de voorfinale. Mede door goed afstopwerk van zijn BMC-ploegmaat Dylan Teuns wist de rasaanvaller te winnen, acht seconden voor nummer twee Rigoberto Urán en nummer drie Teuns.

Laatste tien winnaars Giro dell’Emilia

2020: Aleksandr Vlasov

2019: Primož Roglič

2018: Alessandro De Marchi

2017: Giovanni Visconti

2016: Esteban Chaves

2015: Jan Bakelants

2014: Davide Rebellin

2013: Diego Ulissi

2012: Nairo Quintana

2011: Carlos Betancur

Vorig jaar

In 2020 werd de Giro dell’Emilia niet eind september of begin oktober verreden. Vanwege de coronacrisis werd alle creativiteit uit de kast gehaald om, in de zomermaanden, een wielerkalender in elkaar te steken. Er werd een heus Italiaans blok georganiseerd en de Giro dell’Emilia kreeg een plek toegewezen op 18 augustus, drie dagen na een zomerse Ronde van Lombardije.

Uit een vroege vlucht van acht renners hielden Andrea Garosio en Giovanni Visconti het langst stand. In de spectaculaire finale rond San Luca werden zij nog voor de slotklim gegrepen door João Almeida. De Portugees was weggereden uit een elitegroep en begon met een halve minuut voorsprong aan de laatste beklimming. Dat was niet genoeg, want Aleksandr Vlasov bleek de betere van zijn ploegmaat Jakob Fuglsang (die vlak daarvoor Lombardije had gewonnen) en de Rus van Astana overklaste Almeida.

Vlasov had aan de eindstreep, die na bijna 200 kilometer getrokken was, uiteindelijk negen seconden voorsprong op Almeida. De derde plaats was voor Diego Ulissi, die daarmee de Italiaanse eer hoog hield.

Uitslag Giro dell’Emilia 2020

1. Aleksandr Vlasov (Astana) op 4u59m41s

2. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 9s

3. Diego Ulissi (UAE Emirates) op 18s

4. Eddie Dunbar (Team INEOS) op 21s

5. Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step) op 24s

Wedstrijdverslag

Parcours

De renners krijgen in de Giro dell’Emilia ook dit jaar weer meerdere keren de beklimming van San Luca, naar de beroemde Madonna di San Luca op de Monte della Guardia, voor hun kiezen. In totaal wacht de renners een parcours van 195,3 kilometer. Daarmee is het de kortste editie sinds 2012, toen de wedstrijd ‘slechts’ 193 kilometer lang was. In 2017 was er nog een uitschieter naar 223 kilometer, maar sindsdien gaat er steeds een hapje van af.

De Italiaanse eendagskoers wordt verreden in de omgeving van Bologna, in de gelijknamige regio Emilia-Romagna. De route van de heuvelklassieker voert net als in 2020 van Casalecchio di Reno naar Bologna. Onderweg staan er al twee beklimmingen op het menu, met de Passo Brasa en de Valico di Monte Luminasio, maar de beslissing zal waarschijnlijk weer vallen op de lokale ronde. Deze omloop net buiten het drukke centrum van Bologna is 9,3 kilometer lang.

Op 37,2 kilometer van de finish bereiken de renners voor het eerst de voet van de San Luca (2,1 km aan 10%). De eerste honderden meters zijn al loodzwaar aan bijna 14%. Hierna ‘vlakt’ de beklimming wat af, al is tien procent nog altijd zeer pittig. Als de renners de vod van de laatste kilometer passeren, volgt een bocht naar links onder de middeleeuwse poort. Na een flauwe bochtencombinatie begint de ellende, met goed 400 meter aan ruim 12%, met een uitschieter tot 16%. Na deze steile passage vlakt het wegdek weer af, aangezien de laatste 500 meter stijgen aan goed 6%.

Na de eerste passage volgen nog vier rondes van 9,3 kilometer en dus ook vier beklimmingen van de San Luca. Na de top volgt een korte afdaling en nog een kort oplopend stuk, gevolgd door een afdaling van bijna vijf kilometer richting de voet van de klim. De eindstreep is getrokken na ruim 195 kilometer, op de top van de vijfde keer San Luca.

Zaterdag 2 oktober: Casalecchio di Reno – Bologna (195,3 km)

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.40 uur

Favorieten

De Giro dell’Emilia wordt exact één week voor de Ronde van Lombardije georganiseerd en is voor veel renners een belangrijke testcase richting de ‘Koers van de Vallende Bladeren’. Veertien WorldTour-ploegen zijn van de partij en zij krijgen tegenstand van zeven ProTeams en een viertal continentale teams.

De titelverdediger tekent zaterdag opnieuw de startlijst van de Giro dell’Emilia: Aleksandr Vlasov is de grote man bij Astana-Premier Tech. De Russische klimmer is bezig aan zijn laatste maanden in Kazachse dienst, want volgend jaar koerst hij rond in het truitje van BORA-hansgrohe. Over de vorm van Vlasov is weinig te zeggen. Zijn laatste wedstrijdkilometers reed hij in de Vuelta a España, maar daar moest hij vlak voor Santiago de Compostela opgeven vanwege de gevolgen van een valpartij. In Emilia-Romagna maakt hij zijn rentree in het peloton.

Deceuninck-Quick-Step heeft meerdere kanshebbers aan het vertrek staan. Remco Evenepoel is daarvan wellicht de grootste kanshebber. De jonge Belg liet afgelopen zondag op het WK wielrennen een hoogvorm zien. Hij kleurde de koers, reed aanvallend en offerde zijn eigen kansen op in dienst van Wout van Aert. Evenepoel is niet de man van de steile klimmetjes, maar we weten dat hij het ook op een andere manier kan afronden. Met oog op de Ronde van Lombardije van volgende week, zal Evenepoel maar wat graag zijn neus aan het venster steken.

Maar REV is niet de enige favoriet in dienst van Deceuninck-Quick-Step. Het Belgische team stuurt ook de nummers twee en vijf van vorig jaar. Dat zijn João Almeida en Andrea Bagioli. De Portugees won begin september nog de Ronde van Luxemburg, maar hij miste de slag op het WK en strandde daar op de 47ste plaats. Zijn ploeggenoot Bagioli zat wel mee in de finale van het wereldkampioenschap, al reed hij in dienst van de Italiaanse kopmannen. Beiden weten wat het is om een heuvelachtige koers af te maken, beiden durven aanvallend te koersen, en met Evenepoel hebben ze ook nog een bliksemafleider.

Ook UAE Emirates kan op meerdere paarden wedden. Wat te denken van Tadej Pogačar, die aan het opbouwen is richting de Ronde van Lombardije? Op het WK reed de Tourwinnaar redelijk anoniem rond, maar met de ‘Koers van de Vallende Bladeren’ in aantocht zal hij een goede vorm moeten laten zien. Mits hij zijn Tourvorm te pakken heeft, is hij nagenoeg onklopbaar op klimmetjes als de San Luca. Maar de afgelopen weken lieten zien dat Pogačar nog duidelijk aan het toewerken is naar die hoogvorm.

Diego Ulissi moet dit ook als de beste kunnen. De winnaar van 2013 eindigde vorig jaar nog als derde. Dit keer zal hij echter rekening moeten houden met zijn ploegbelangen, want ook Marc Hirschi (ritwinnaar in de Ronde van Luxemburg en tweede in het eindklassement) en Davide Formolo (tiende in Luxemburg) doen mee. Dat UAE Emirates een kwartet aan toppers kan uitspelen, biedt kansen voor alle vier de renners. Wie grijpt zijn kans?

Veel ploegen grijpen de Italiaanse najaarsperiode aan om hun klimmers nog een keer uit te spelen. Zo ook Jumbo-Visma, dat met een ijzersterk team aan de start verschijnt in de Giro dell’Emilia. Primož Roglič is de grote man in de Nederlandse formatie. De Sloveen liet zich, na een lange rustperiode sinds zijn Vueltazege, even zien op het WK, maar speelde uiteindelijk geen rol van betekenis. Hij weet hoe het is om op de San Luca te winnen, want dat deed hij al in 2019. Het is een klim die Roglič als gegoten ligt.

Maar ook Jumbo-Visma kan meerdere renners uitspelen. Jonas Vingegaard, Sepp Kuss en George Bennett bijvoorbeeld. De Deen, de Amerikaan en de afscheidnemende Nieuw-Zeelander hebben de laatste weken echter geen bijzondere resultaten op de mat gelegd. Wel kunnen zij een belangrijke rol spelen in de ploegtactiek voor Roglič, en wie weet kunnen zij het op de verrassing spelen.

Een gevaarlijke outsider, zo kan je Benoît Cosnefroy wel noemen voor deze Ronde van Emilië. De Fransman van AG2R Citroën speelde een belangrijke rol in de wereldtitel van Julian Alaphilippe en werd zelf negentiende in Leuven, maar krijgt nu weer zijn eigen kans. De heuvelspecialist liet dit najaar al goede dingen zien in lastige wedstrijden. Zo klopte hij Alaphilippe in de Bretagne Classic en won hij daarna ook de Tour du Jura. Daar voegde hij een derde plek op het EK wielrennen aan toe en twee ereplaatsen in de Ronde van Luxemburg.

INEOS Grenadiers heeft enkele schaduwfavorieten in het team. Adam Yates, vierde in de voorbije Vuelta, doet voor de derde keer mee aan de Giro dell’Emilia. Op een goede dag kan hij een rol van betekenis spelen. Datzelfde geldt voor Pavel Sivakov (negende op het zware EK in Trentino) en Tao Geoghegan Hart (negende in de Memorial Marco Pantani), die de laatste weken iets onder de radar opereren. Thibaut Pinot niet. De Franse kopman van Groupama-FDJ lijkt zichzelf opnieuw gevonden te hebben, met ereplaatsen in de Classic Grand Besançon Doubs en de Ronde van Luxemburg tot gevolg. Trekt hij die lijn door?

Zijn er ook nog Belgische kanshebbers? Ja zeker, bij Israel Start-Up Nation mag het een en ander verwacht worden van Ben Hermans. De 35-jarige klimmer verlengde onlangs zijn contract en werd de afgelopen weken onder meer achtste op het EK. Ook won hij een tijdrit in de Tour Poitou-Charentes. Een grote favoriet is Hermans echter niet, net als zijn ploeggenoot en oud-winnaar Alessandro De Marchi. Ook durven we Tim Wellens naar voren te schuiven. De kopman van Lotto Soudal, begin september nog vierde in de Benelux Tour, werd buiten de WK-selectie gelaten en zal willen aantonen dat er dit najaar rekening gehouden moet worden met hem.

Een vaste klant op het podium in Bologna is Rigoberto Urán. De Colombiaan van EF Education-Nippo werd in 2011, 2016 en 2017 derde en eindigde in 2018 als tweede. Winnen deed hij nog nooit en gezien zijn recente uitslagen lijkt het er ook dit jaar niet van te komen voor Urán. Zijn ploeg heeft ook nog Ruben Guerreiro in de gelederen. Andere interessante namen die de koers kunnen kleuren zijn Ben O’Connor (AG2R Citroën), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) en Pierre Latour (TotalEnergies).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Primož Roglič, Tadej Pogačar

** Benoît Cosnefroy, João Almeida, Diego Ulissi

* Andrea Bagioli, Aleksandr Vlasov, Thibaut Pinot, Ben Hermans

Weer en TV

In de omgeving van Bologna is het zaterdag prima koersweer. De zon schijnt achter enkele wolken en de hele dag schommelt de temperatuur tussen de 20 en 23 graden Celsius. Door de zwakke wind (windkracht 1 uit het zuidwesten) kan het in het binnenland warmer aanvoelen.

De Giro dell’Emilia is niet te zien in Nederland en België. De RAI is de enige zendgemachtigde en Eurosport heeft de rechten niet, ook niet voor een online uitzending.