Voorbeschouwing: Eurométropole Tour 2021

Pal tussen het WK op de weg en Parijs-Roubaix in, kunnen de sprinters nog eens hun hartje ophalen in de Eurométropole Tour (1.Pro). Althans, sprinters die ook een lastige aanloop kunnen overleven, want de weersvoorspellingen zijn vooralsnog niet al te gunstig. Krijgen we na Piet Allegaert weer een verrassende winnaar, of tonen gevestigde namen als Alexander Kristoff of Mark Cavendish zich op het voorplan? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Eurométropole Tour is dit seizoen aan zijn tachtigste editie toe. Maar dat wil niet zeggen dat deze semiklassieker nog maar tachtig jaar bestaat. Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog een tijdje vooraleer de wedstrijd weer op de kalender stond, maar in feite bestaat de Eurométropole Tour al sinds 1924. Echter betrof het toen nog het Circuit Franco-Belge.

De Franco-Belge kan u nog kennen als de laatste rittenkoers van het seizoen op Belgisch-Franse bodem. Want ja, in de beginjaren werden de landsgrenzen regelmatig overschreden. Vaak ging het om een viertal etappes, met ook nog een afsluitende tijdrit. Men zocht ook regelmatig de Vlaamse Ardennen en zelfs de kasseien van Roubaix op.

Toch moeten we toegeven dat het palmares van de beginjaren niet héél indrukwekkend is. Lokale renners als Julien Vervaecke, Cyriel Van Overberghe en Alfons Ghesquière zetten zich tweemaal op de erelijst, net als de Zwitser Benno Wis. De vier, waarvan Vervaecke dankzij zijn zeges in Parijs-Roubaix en Parijs-Brussel allicht de meest tot de verbeelding sprekende naam is, delen dat record tot op de dag van vandaag met de Australische spurtbom Robbie McEwen.

Vanaf de eeuwwisseling groeide het Circuit Franco-Belge dan ook meer en meer uit tot een sprinterskoers, met vooral passages in de provincies Henegouwen en West-Vlaanderen. Tijd voor een facelift, moet de organisatie gedacht hebben. Sinds 2012 spreken we over de Eurométropole Tour, en sinds 2016 zijn de verschillende etappes ingewisseld voor een eendagskoers.

Die eerste editie kennen we van de memorabele sprint tussen Dylan Groenewegen en Oliver Naesen. Groenewegen week in volle sprint wel héél ver van zijn lijn af, waardoor Naesen – die duidelijk meer snelheid had – bijna in de dranghekken belandde. Achteraf zou de renner van IAM Cycling voor de microfoon van Sporza de legendarische woorden “ik vond hem al achterlijk, maar nu is het helemaal een deb” uitspreken. Een jeugdzonde van de 26-jarige Oost-Vlaming allicht, maar wel eentje die nog lang zal bijblijven in de hoofden van de wielerfans.

Laatste tien winnaars Eurométropole Tour

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Piet Allegaert

2018: Mads Pedersen

2017: Daniel McLay

2016: Dylan Groenewegen

2015: Alexis Gougeard

2014: Arnaud Démare

2013: Jens Debusschere

2012: Jürgen Roelandts

2011: Robbie McEwen

Vorige editie

Voor de vorige editie van de Eurométropole Tour moeten we terug naar 2019. Vorig jaar verhinderde de coronapandemie de organisatoren om deze wedstrijd in veilige omstandigheden te organiseren.

In 2019 was het Deceuninck-Quick-Step dat vroeg de koers in handen nam. Op zeventig kilometer van de meet was The Wolfpack de aanstichter van een splitsing die ervoor zorgde dat ruim dertig renners zich afzonderden. Met Alvaro José Hodeg, Florian Sénéchal, Oliver Naesen, Jasper Stuyven en Edward Theuns zaten de meeste favorieten mee.

Vervolgens hield het Belgische WorldTeam de kopgroep vakkundig bij elkaar, omdat ze met Hodeg een razendsnelle man in hun gelederen hadden. Enkele pogingen tot aanvallen werden de kop ingedrukt, waarna een compacte kopgroep aan de laatste kilometer begon.

Daarin deed Steimle nog een alles-of-nietspoging om naar een nieuwe overwinning te rijden, maar de Duitser kreeg geen ruimte. Het gat werd gedicht en het peloton ging de laatste bocht door. Hodeg nam die bocht met iets te veel snelheid, en belandde in de dranghekken. De Colombiaan moest met de ambulance worden afgevoerd.

Deceuninck-Quick-Step moest snel schakelen, en rekende nu op Sénéchal. Ook Stuyven wilde graag nog eens winnen, maar in de laatste meters kwam Allegaert verrassend genoeg opzetten. Met een wiellengte bleef de coureur van Sport Vlaanderen-Baloise de rest van het pak voor, om zo de Eurométropole Tour op zijn naam te schrijven.

Uitslag Eurométropole Tour 2019

1. Piet Allegaert (Sport Vlaanderen-Baloise)

2. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step)

3. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

4. Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy)

5. Julien Duval (AG2R La Mondiale)

Parcours

La Louvière-Doornik is nu al sinds 2017 het vaste traject van de Eurométropole Tour. De renners die hier al eens hebben meegereden zullen dan ook weinig verrassingen tegenkomen onderweg. Na de start in La Louvière, pal tussen Bergen en Charleroi in, gaat het naar goede gewoonte in noordwestelijke richting.

De eerste vijftig kilometer over Henegouwse wegen zijn niet meer dan een aanloop richting de allereerste heuvelzone van de dag. Het drietal La Folie (1,8 kilometer aan 2,8 %)-Hameau des Papins (900 meter aan 7,2 %)-Le Semenil (700 meter aan 7 %) brengt meteen wat steile percentages met zich mee, vijf kilometer later is het op Le Bourliquet (1,2 kilometer aan 6,5 %) en de met kasseien betegelde Mont Saint Laurent (1,1 kilometer aan 7,7 %) nog een pak lastiger.

Bij de daaropvolgende passage nabij Ronse en Kluisbergen is het een gemiste kans om geen deel van de Vlaamse Ardennen aan te doen. De organisatie kiest er echter voor om een zuidwestelijke koers richting Doornik te zetten. De finale speelt zich af in deze tweede oudste stad van België.

Ook de plaatselijke rondes in en rond Doornik van 14,5 kilometer zullen veel renners bekend voorkomen. Scherprechter is al enige tijd de Col de la Croix Jubaru (1,5 kilometer aan 5%), telkens op tien kilometer van de streep. Zelden valt hier echter de beslissing. Als er ploegen zijn die de sprinters overboord willen kieperen, dan zullen ze er al eerder aan moeten beginnen.

Datum: woensdag 29 september

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.07 en 17.31 uur

Afstand: 177 kilometer

Favorieten

De organisatoren hebben twaalf WorldTeams uit de hoed getoverd. Voor een 1.Pro-wedstrijd is dat verre van slecht, zeker als je weet dat bij de meest recente editie van de Eurométropole Tour slechts de helft present was. Allicht pikken ze hun graantje mee van de WK-gekte in België en de nakende Parijs-Roubaix, al moeten we toegeven dat er weinig klassieke coureurs op de startlijst staan.

De meeste ploegen lijken in te zetten op hun snelle mannen, en dat is gezien de aard van het parcours niet eens onlogisch. UAE-Emirates heeft er zelfs twee in zijn gelederen. Alexander Kristoff is een sterke beer, die dus ook de regenachtige omstandigheden zou moeten aankunnen. Meer nog, de Noor heeft baat bij een harde koers. Wie er aan twijfelt of Kristoff op zijn 34e nog over voldoende sprintcapaciteiten beschikt, check vooral zijn recente uitslagen eens. Een dubbele ritwinst in Duitsland voor onder anderen Ackermann en Bauhaus doen het beste verhopen, en ook de derde plek in Eschborn-Frankfurt is veelbelovend.

Vergeet niet dat Kristoff vanaf volgend seizoen thuis zal zijn in deze regio. Met Intermarché-Wanty-Gobert zal hij ongetwijfeld meer wedstrijden op Waalse bodem afwerken, dus wat dat betreft kent hij een ideale generale repetitie. De enige spelbreker kan Fernando Gaviria zijn. De Colombiaan beschikt misschien wel over meer pure snelheid, maar zal onderweg allicht meer afzien. Gaviria lijkt een betrouwbare tweede kaart.

Traditioneel meerdere kaarten in de hand: de formatie van Deceuninck-Quick-Step. Ook de blauwe brigade heeft haar klassieke renners thuisgelaten, en kan volop inzetten op de snelheid van Alvaro José Hodeg en Mark Cavendish. Hodeg was er hier twee jaar geleden al eens dichtbij, maar ging toen onderuit in de laatste bocht. Nu krijgt hij een nieuwe kans, want Hodeg benadert na een moeilijke eerste seizoenshelft weer zijn hoogvorm. Het beste bewijs: zijn sprintzege tegen Tim Merlier in de GP Marcel Kint, maar ook Sagan in zijn thuisland naar huis sprinten was een straffe stoot.

Dan vergaat het Mark Cavendish momenteel een pak minder. We durven de viervoudige ritwinnaar in de Tour van dit jaar nooit uitvlakken, want qua pure snelheid is hij allicht de beste in dit hele startveld. Echter liet hij sinds die bewuste Tour, waarin hij het etappezegerecord van Eddy Merckx evenaarde, niet zo veel meer zien. Zelfs in de ronde van zijn thuisland kwam hij niet verder dan een derde en een vijfde plaats. Hodeg de voorkeur geven zou dus niet onlogisch zijn.

Elia Viviani kwam net als Hodeg aanvankelijk weinig aan winnen toe, maar is de laatste weken aardig op dreef. De transfer naar Cofidis als een groot succes bestempelen kunnen we nog niet, maar twee ritzeges in de Adriatica Ionica Race en de Tour du Poitou Charentes doen in combinatie met gejuich in de grote prijzen van Fourmies en Isbergues beterschap vermoeden richting volgend jaar. Dan zou de sympathieke Italiaan weer met een échte grote zege moeten aanknopen. Alleen weten we nog niet in welk tenue hij dat zal doen, want hij zoekt nog een team.

Er dan niet meer bij: André Greipel. De Duitse sprintgrootheid is aan zijn laatste maanden als profwielrenner bezig, en hij lijkt dat op zijn 39e op een waardige manier te kunnen doen. Oké, het is niet de Greipel van de hoogdagen, met name zijn plaatsing laat vaak te wensen over. Maar in een uitgedund peloton als dat van de Eurométropole Tour weet je maar nooit met de Gorilla. In de slotrit van de Tour of Britain was het dankzij Wout van Aert nog net niet, maar schenkt Greipel zich hier dan toch nog een mooi afscheidscadeau?

Laat Wout van Aert en Jasper Philipsen – die hier trouwens afwezig is, net als alle grootheden van Alpecin-Fenix – buiten beschouwing, en Danny van Poppel is misschien wel de meest constante renner van het najaar tot nu toe. Van Poppel heeft zich dit jaar bij Intermarché-Wanty-Gobert weer volledig herontdekt als sprinter, maar zal de formatie van Hilaire Van der Schueren aan het einde van het jaar wel verlaten voor BORA-hansgrohe. In de thuisregio van de Waalse ploeg moet de Nederlander er nog één keer alles uitpersen. Ook hij is trouwens niet bang voor de regen, bewees hij door een kletsnatte Egmont Cycling Race naar zijn hand te zetten.

Giacomo Nizzolo mist na zijn beste voorseizoen ooit nog een uitschieter in het najaar. Op het WK op de weg ging hij tot in de diepe finale mee om Sonny Colbrelli naar een ereplaats te piloteren, maar het mag voor de kopman van Qhubeka-ASSOS ook nog eens voor zichzelf zijn. Hetzelfde geldt voor Jordi Meeus, die dit seizoen vaak werd ingezet in dienst van Pascal Ackermann of Peter Sagan, maar eigenlijk ook toonde dat hij over voldoende snelheid beschikt om het af te maken. Benieuwd of de Limburger van BORA-hansgrohe dat op dit niveau al kan.

Verder is het bij een eventuele sprint opletten voor titelverdediger Piet Allegaert (Cofidis), Owain Doull (INEOS-Grenadiers), Emils Liepins (Trek-Segafredo), Jens Debusschere (B&B Hotels), Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), Niccolo Bonifazio (Totalenergies), Arvid de Kleijn (Rally Cycling), Jordi Warlop (Sport Vlaanderen-Baloise) en Emiel Vermeulen (Xelliss-Roubaix Lille Métropole).

Anderzijds is ook een late aanval niet uit te sluiten. In die categorie zijn er ook nog een aantal specialisten te noteren. Denk maar aan Michael Valgren (EF Pro Cycling), het Lotto Soudal-duo Philippe Gilbert-Tosh Van der Sande, Jannik Steimle (Deceuninck-Quick-Step), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Victor Campenaerts (Qhubeka-ASSOS) en Michal Kwiatkowski (INEOS-Grenadiers).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Alexander Kristoff

*** Alvaro Hodeg, Elia Viviani

** Danny van Poppel, André Greipel, Giacomo Nizzolo

* Jordi Meeus, Mark Cavendish, Nacer Bouhanni, Tosh Van der Sande

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersvoorspellingen voor Doornik zijn woensdag niet heel gunstig. Volgens Meteovista kan er tot 1,7 mm neerslag vallen, bij temperaturen tot maximaal 16 graden Celsius. Bovendien kan ook de wind een prominente rol spelen, met een bries uit het westen met een kracht tot vijf Beaufort.

De RTBF, de Waalse publieke omroep, en Eurosport 1 brengen deze eendagswedstrijd vanaf 13.00 uur op de buis. De televisiekijkers zullen de Eurométropole Tour dus van start tot finish kunnen volgen.