Sparkassen Münsterland Giro laatste koers van André Greipel

Dat André Greipel na dit seizoen een punt zal zetten achter zijn carrière, was al een tijdje bekend. De 39-jarige Duitser weet nu echter ook wanneer hij voor het laatst een rugnummer zal opspelden. Na de Sparkassen Münsterland Giro (3 oktober) mag de fiets definitief aan de wilgen.

De renner van Israel Start-Up Nation blikt in een interview op de website van Factor Bikes vooruit op zijn laatste wedstrijd. “Het is mooi om in eigen land af te sluiten. Als vrienden, familieleden en supporters mijn laatste wedstrijd willen zien, dan kan dat. Er zal zeker een keer een afscheidsfeestje plaatsvinden, al is het in coronatijd lastig om het te plannen. Maar we zullen zeker iets organiseren.”

Greipel zal zijn loopbaan dus niet afsluiten in Parijs-Roubaix. “En daar ben ik stiekem wel blij om. Ik heb overigens geen ambities voor mijn laatste koers. Natuurlijk, ik zal meedoen mocht de wedstrijd uitdraaien op een sprint. Dan ga ik het nog een keer proberen, maar ik voel geen druk meer. Ik wil gewoon genieten van mijn laatste wedstrijd als professional.”

Greipel, die in 2006 zijn profcarrière begon bij T-Mobile, wist uit te groeien tot een van de succesvolste sprinters van zijn generatie. In zowel de Giro d’Italia (zeven keer), de Tour de France (elf keer) als de Vuelta a España (vier keer) maakte hij meermaals het zegegebaar. Op zijn palmares prijken meer dan honderd overwinningen. Dit seizoen kwam hij nog twee keer als winnaar over de streep.