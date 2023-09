donderdag 7 september 2023 om 20:33

Voorbeschouwing: Eurode Omloop 2023 – Wie volgt Rick Pluimers op in finale Topcompetitie?

Het is weer tijd voor de Eurode Omloop, de traditionele afsluiter van de Schwalbe Topcompetitie. Op de heuvelachtige omloop in Kerkrade komen de sterksten vanzelf bovendrijven. Vorig jaar ging de dagzege naar Rick Pluimers, terwijl Roel van Sintmaartensdijk het regelmatigheidsklassement op zijn naam schreef. Welk talent gaat er nu met de bloemen lopen? WielerFlits blikt vooruit!

Historie en parcours

De eerste editie van de Eurode Omloop vond plaats in 1992 en kwam op naam van Berry Thoolen. Tot en met 2002 stond de wedstrijd jaarlijks op het programma, waarna de koers voor zes jaar van de kalender verdween. In 2009 werd de draad weer opgepakt. We kregen sindsdien winnaars als Jetse Bol (2011), Floris Gerts (2014), Sjoerd Bax (2017 en 2019) en Bart Lemmen (2021). Samen met Jeroen Meijers (2015 en 2016) is Bax de enige die tweemaal wist te triomferen in de Eurode Omloop.

Vorig jaar ging de zege in de Eurode Omloop naar Rick Pluimers van Jumbo-Visma Development. Pluimers, inmiddels prof bij het Zwitserse Tudor, was na 173,5 heuvelachtige kilometers de snelste van een kopgroep van vier. Peter Schulting (VolkerWessels) werd tweede, Jordy Bouts (BEAT Cycling) derde en Frank van den Broek (JEGG DJR-Academy) vierde.

De HLB Witlox Van den Boomen Eurode Omloop, zoals de koers tegenwoordig heeft, kent dit jaar hetzelfde parcours als in 2022. We rijden dus opnieuw 173,5 kilometer. Dat gebeurt op een lokaal, ruim tien kilometer lang circuit in Kerkrade. Het rondje is behoorlijk technisch en kenmerkt zich verder door de nodige hoogtemeters. Het heeft wel iets weg van het WK parcours in Glasgow. Mathieu van der Poel zou zich ook hier als een vis in het water voelen.

Er zijn twee officiële hellingen. Kort na de passage door het centrum, waar ook de streep is getrokken, is er eerst de Brugmolenweg (900 meter aan 3,1%) Later in de ronde volgt het Duivelsbos, de ultieme scherprechter. Met zijn zeshonderd meter aan 5,1% lijkt de helling geen benenbreker, maar schijn bedriegt. Het smalle pad bevat namelijk tweehonderd meter aan 10 à 14%. Na de uitloper, kom je op brede wegen. Dat duurt totdat je in de slotkilometer linksaf slaat, het centrum in. Daar ligt zoals gezegd de finish.

HLB Witlox Van den Boomen Eurode Omloop

Datum: zondag 10 september 2023

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 17.00 en 17.30 uur

Afstand: 173,5 kilometer

Deelnemers

Het is zondag een belangrijke dag voor Stijn Daemen. De 24-jarige renner van BEAT Cycling behoort tot de kanshebbers voor de dagzege in de HLB Witlox Van den Boomen Eurode Omloop, maar staat ook vooral in polepositie om de Schwalbe Topcompetitie op zijn naam te schrijven. De Limburger heeft 197 punten in het regelmatigheidsklassement en begint zo met een ruime voorsprong aan de slotmanche. Bovendien kan hij goed uit de voeten op de omloop in Kerkrade: vorig jaar werd hij nog zesde in de Eurode Omloop.

Sprinter Coen Vermeltfoort, de nummer twee van de rangschikking (154 punten), is niet gemaakt voor het klimwerk en zijn naam vinden we dan ook niet terug op de voorlopige startlijst. Wel van de partij voor VolkerWessels: Peter Schulting. Laatstgenoemde kwakkelde in de eerste maanden van 2023 met zijn gezondheid, maar is inmiddels weer goed op dreef. Zo werd de winnaar van de Eurode Omloop 2018 en nummer twee van vorig jaar onlangs nog derde in de Muur Classic Geraardsbergen (1.2).

In die Muur Classic Geraardsbergen kwam ook Meindert Weulink (ABLOC CT) sterk voor de dag met een zesde plaats. Bij ABLOC CT ontbreekt Jelle Johannink, die vierde staat in de algemene rangschikking van de Topcompetitie. De Achterhoeker, in 2024 prof bij Tour de Tietema-Unibet, zit momenteel in China voor de Tour of Poyang Lake. Met een totaal van 140 punten vormde hij nog een potentieel gevaar voor Daemen, want de winnaar van de Eurode Omloop verdient 100 punten. Van de wel aanwezige renners kunnen Rick Ottema (146 punten), Tim Marsman (139 punten), Casper van der Woude (104 punten) en Daemens ploeggenoot Gil D’heygere (100 punten) het eindklassement in theorie nog winnen.

Metec-SOLARWATT – de ploeg van Marsman en Van der Woude – komt dus met een sterk blok naar Kerkrade. Dé te kloppen ploeg is echter Jumbo-Visma Development. Vorig jaar won het opleidingsteam de wedstrijd met Rick Pluimers en eindigden ze met vijf van hun zes renners bij de eerste zestien. Nu brengen ze met onder anderen Owen Geleijn (deze maand nog derde in een 2.2-koers in Italië), Tijmen Graat (dertiende in de Tour de l’Avenir) en Archie Ryan weer de nodige kleppers aan het vertrek. De deelname van Ryan, onlangs ritwinnaar in de Tour de l’Avenir, is nog wel onder voorbehoud.

Hou voor de rest ook Jasper Ockeloen (WPGA – Team Noord-Holland), Wessel Mouris (Scorpions Racing), Sjors Dekker (NWVG), Jens van den Dool (GRC Jan van Arckel), Tjalle de Bruin (Jegg-DJR Academy), Jeroen van Krimpen (Dutch Vood Valley Cycling) en toekomstig WorldTour-prof Jardi van der Lee (Willebrord Wil Vooruit) in de gaten. Laatstgenoemde won dit jaar al de loodzware Bergomloop Simpelveld in de Clubcompetitie.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Peter Schulting

** Archie Ryan, Tijmen Graat

* Jardi van der Lee, Stijn Daemen, Meindert Weulink

Deelnemerslijst (link)