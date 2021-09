Voorbeschouwing: Eurode Omloop 2021

Normaliter is de HLB Van Daal Eurode Omloop de laatste wedstrijd van de Schwalbe Topcompetitie, maar dit jaar niet. Het betekent dat er nog veel op het spel staat. Voor de renners die al wat verder in het klassement staan, wordt het nu echt tijd om punten te gaan sprokkelen. Bij afwezigheid van Coen Vermeltfoort kunnen andere renners zich bombarderen tot topfavoriet voor eindwinst in de Topcompetitie. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De HLB Van Daal Eurode Omloop is een Nederlandse klimomloop die sinds 1992 wordt georganiseerd ter ere van de Eurode, een samenwerking tussen de stad Kerkrade en Hertogenrath. Op de erelijst kan men namen terugvinden als Danny Nelissen, Jetse Bol, Brian Bulgac en Floris Gerts, die allen in Kerkrade het zegegebaar mochten maken.

Zij wonnen allemaal toen de Eurode Omloop nog geen deel uitmaakte van de Topcompetitie. Sinds 2015 is de Eurode Omloop de laatste wedstrijd van de Topcompetitie. Maar wie denkt dat de flanken van het Duivels Bosch en de Mont Chevre voor zinderende ontknopingen in het regelmatigheidsklassement heeft gezorgd, heeft het mis. Slechts een keer verloor de huidige leider zijn oranje leiderstrui in de Eurode Omloop. Dat was Bas van der Kooij in 2019, die hem moest afstaan aan Dylan Bouwmans.

Twan Castelijns en Rick Ottema wisten in 2015 en in 2018 bijvoorbeeld al dat zij de Topcompetitie hadden gewonnen, terwijl ook wijlen Robbert de Greef in 2017 niet meer in de problemen kwam. Alleen Coen Vermeltfoort kwam in 2016 nog even in de problemen. Vermeltfoort had voorafgaand aan de Eurode Omloop een veilige marge op Hartthijs de Vries, maar de Nederlander moest na afloop concluderen dat er ‘slechts’ acht punten van zijn voorsprong overbleven.

Vermeltfoort kraakte op de flanken van het Duivels Bosch: uitgeblust kwam de coureur van De Rijke als 31ste over de streep, op meer dan acht minuten van winnaar Jeroen Meijers. De Nederlander had het geluk dat zijn concurrent De Vries ‘pas’ op de elfde plaats in de daguitslag was terug te vinden, waardoor hij net genoeg punten overhield om de eindzege naar zich toe te trekken.

Een herhaling van 2016 gaan we dit jaar niet krijgen, maar mogelijk krijgen we wel (weer) een nieuwe leider. Leider Vermeltfoort staat namelijk aan de start van de Antwerp Port Epic in België en niet in Kerkrade. Dat biedt kansen voor de concurrentie om wat terug te doen in het klassement. Het betekent dat we in oktober tijdens de Omloop van de Braakman een zinderende ontknoping tegemoet gaan.

Laatste tien winnaars

2020: Afgelast i.v.m. het coronavirus

2019: Sjoerd Bax

2018: Peter Schulting

2017: Sjoerd Bax

2016: Jeroen Meijers

2015: Jeroen Meijers

2014: Floris Gerts

2013: Sjors Roosen

2012: Huub Duyn

2011: Jetse Bol

Vorige editie



De laatste editie van de Eurode Omloop vond niet een jaar, maar twee jaar geleden plaats omdat het coronavirus in 2020 net als bij veel andere koersen boosdoener bleek. In 2019 werd de toeschouwer getrakteerd op een demonstratie van Metec-TKH, dat in de finale met vier uit eigen ploeg vooruit kwam te zitten. Dat waren Stef Krul, Dylan Bouwmans, Sjoerd Bax en Thijs de Lange. Met Hartthijs de Vries (Vlasman) en Adne Koster (Alecto) waren er nog twee renners mee, die vandaag de dag ook uitkomen voor de ploeg van Michel Megens.

In de slotfase slaagde de Tielse ploeg erin om het overtal aan het front uit te spelen. Een aanval van Bax bleek uiteindelijk beslissend te zijn. Na meer dan vier uur koersen kwam hij alleen over de finish, zijn tweede overwinning in de Eurode Omloop. Enkele tellen later eindigden Koster en Krul op de plaatsen twee en drie. Een groot feest barstte daarna los bij die ploeg, want naast de zege van Bax won de ploeg met Dylan Bouwmans het algemeen klassement, met Thijs de Lange het bergklassement en als kers op de taart ook nog eens het ploegenklassement in de Topcompetitie.

Uitslag Eurode Omloop 2019

1. Sjoerd Bax (Metec-TKH)

2. Adne Koster (Alecto)

3. Stef Krul (Metec-TKH)

4. Jarno Gmelich Meijling (UWTC De Volharding)

5. Hartthijs de Vries (Alecto)

Parcours

De Eurode Omloop is héél zwaar. Wie herinnert zich nog het NK van 2012, waarin Niki Terpstra zich tot Nederlands kampioen kroonde en er slechts zestien coureurs de finish in Kerkrade haalde? De scherprechter van dit parcours was het Duivels Bosch, dat ook is opgenomen in de Eurode Omloop.

Deze beklimming is met zijn lengte van bijna 1000 meter en gemiddelde stijgingspercentage van 5% misschien niet heel lang en ook niet heel steil, maar heeft een maximaal stijgingspercentage van meer dan 14%. En dat gaat na een aantal herhalingen voor verschillen zorgen. Toch is de Eurode Omloop dit jaar minder zwaar dan vroeger. De Mont Chèvre (900 meter aan 10%) is namelijk niet in het parcours opgenomen. In plaats daarvan rijden de renners over de Brugmolenweg (900 meter aan 3,1%)

Deze twee kuitenbijters moeten in de veertien rondes van 10,34 kilometer het verschil gaan maken. Reken er maar op dat de winnaar van de Eurode Omloop het lactaat overal in de benen zal voelen als hij rond 17.00 uur voor de veertiende keer de Markt in Kerkrade oprijdt…

Start: 13.00 uur

Finish: 17.00 uur

Afstand: 152,8 kilometer

Favorieten

Een absolute topfavoriet ontbreekt aanstaande zondag tijdens de Eurode Omloop. Alhoewel er veel renners zijn die dit op papier zouden moeten kunnen, is er niemand die er met kop en schouders bovenuit steekt. Om maar zo te zeggen: een outsider als Lars Quaedvlieg, die in de heuvels van de Tour of Malopolska veel indruk maakte tussen de renners van de Jumbo-Visma Academy en de Oost-Europese continentalploegen, valt buiten de sterren, maar zou deze wedstrijd zomaar kunnen winnen. Dat ligt trouwens ook een beetje aan het parcours: op een omloop als deze kan er veel gebeuren en is de wedstrijd controleren erg lastig.

Een ploeg die deze koers nog het beste zou kunnen controleren, is Metec-Solarwatt. Ze lieten het in 2019 al zien, maar destijds was hun selectie iets sterker. Als Hartthijs de Vries was gestart, had hij de vier sterren van ons gekregen, maar de Fries ligt eruit met een hersenschudding. En dus is het kijken naar de andere renners binnen het team. Onze eerste blik richt zich dan op Jens van den Dool. De Hoogbloklander is vaak goed op omlopen met een klimmetje erin en heeft de capaciteiten om een aanval geruime tijd vol te houden. Hij liet het al zien tijdens het NK op de VAM-berg vorig jaar (vierde), maar deed ook iets soortgelijks in de Eurode Omloop twee jaar terug, toen hij net buiten de top-10 eindigde. De vraag is hoeveel motivatie Van den Dool nog heeft: na dit seizoen zwaait hij af als renner bij Metec-Solarwatt.

Het team van Michel Megens kan echter rekenen op meerdere troeven. Huub Artz, Lars Hohmann, Thijs de Lange: op een goede dag moeten ze dit allemaal kunnen. Als laatste noemen we Rick Ottema, die momenteel in goede vorm verkeert. Laatst won hij de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier en eindigde hij als zesde in de Ronde van de Achterhoek. Stef Krul willen we ook nog even noemen bij zijn oud-ploeggenoten. Alhoewel de Tjalleberder bij Metec wegging om zich te storten in het Rotterdamse studentenleven, is er nog niks te merken van de studentenkilo’s. Sterker nog, Krul lijkt nog heel fit te zijn. In de Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier werd hij zelfs tweede in een rit. Toch maar een ster voor hem, want in de afgelopen jaren was hij een van de beste continentalrenners.

Als we verder kijken, komen we renners van Belgische ploegen, ABLOC, SEG Racing Academy, VolkerWessels en de Amerikaanse selectie tegen. Tomas Kopecky won de Ronde van Vlaams-Brabant en heeft een snelle sprint in huis, dus kan met de juiste omstandigheden zeker een rol van betekenis gaan spelen. Nils Sinschek heeft deze wedstrijd als Limburger met potlood aangevinkt. In theorie zou deze wedstrijd de 23-jarige Sinschek heel goed moeten liggen met zijn klim- en capaciteiten. Het probleem: Sinschek wint bijna nooit. Gaat het hem dan zondag eens lukken? Hetzelfde geldt voor ploeggenoot Meindert Weulink.

Meer kansen dichten we dan toe aan Wessel Krul. Als we dan toch een topfavoriet moeten aanwijzen, is het de renner van SEG Racing Academy. Met zijn 75 kilo is hij een van de zwaarste renners in het rijtje, maar Krul kan desalniettemin prima een heuvel omhoog komen. Anders was hij niet twee keer tweede geworden in de Vredeskoers U23, toch een wedstrijd in de Nations Cup. Vorige week zette hij ook een rit in de Flanders Tomorrow Tour achter zijn naam.

Twee oud-winnaars van de Eurode Omloop moeten ook in de gaten gehouden worden. Peter Schulting van VolkerWessels won deze koers in 2018, het beste jaar uit zijn carrière. Na een machtige solo kwam hij met grote voorsprong over de meet. Schulting is inmiddels 34 jaar oud, maar pakt zo nu en dan nog eens goed uit. Zo werd hij tiende op het NK voor profs afgelopen seizoen. Jeroen Meijers is de andere oud-winnaar die we in de gaten houden. Meijers, die zondag uitkomt voor WV De Jonge Renner uit Oosterhout, won de Eurode Omloop in 2015 en ook in 2016. Hoe het met zijn vorm staat, weten we niet, maar twee maanden geleden werd hij wel nog tweede in een Turkse 1.2-wedstrijd.

Twee renners van de Amerikaanse selectie moeten dan nog worden genoemd. De 23-jarige Gage Hecht en Tyler Stites mogen in deze lijst absoluut niet ontbreken. De twee Amerikanen staan bergop goed hun mannetje, zo bewezen beide coureurs in de Joe Martin Stage Race. Stites won er zelfs een aankomst bergop, voor good old Oscar Sevilla en ploegmaat Hecht. Hecht heeft ons op echter een streepje voor, omdat hij in 2018 al eens een 2.HC-wedstrijd won: de eerste etappe in de Colorado Classic. Maar kunnen ze het ook zondag op een explosieve omloop?

Op het lijstje met outsiders komen we verder nog Axel van der Tuuk (NWVG), Hidde van Veenendaal (WV De Jonge Renner), Jasper de Laat (Tempo-Hoppenbrouwers) en Robin Lowik (WV De IJsselstreek) tegen. Laatstgenoemde is de Nederlands kampioen op de weg voor eliterenners zonder contract en werd hier al eens negende. De grootste dark horse? Bart Lemmen. De coureur van WV West-Frisia werd in Valkenswaard al vierde en kan bij een goed resultaat in de Eurode Omloop zomaar eens de Topcompetitie gaan winnen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wessel Krul

*** Gage Hecht, Jeroen Meijers

** Tyler Stites, Nils Sinschek, Jens van den Dool

* Tomas Kopecky, Stef Krul, Peter Schulting, Rick Ottema

Website organisatie

Weer en tv

Het blijft vermoedelijk droog in Kerkrade aanstaande zondag. Met een temperatuur van 20 graden Celsius en ook nog eens een doorbrekend zonnetje is het aangenaam koersweer in Limburg. De wind (windkracht 2) gaat geen rol van betekenis spelen. De Eurode Omloop wordt niet live op tv uitgezonden, maar Eurosport komt later met een samenvatting.