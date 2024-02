Koen Middendorp • vrijdag 23 februari 2024 om 08:00 vrijdag 23 februari 2024 om 08:00

Voorbeschouwing: Drôme Classic 2024 – Wie fietst zich in het spoor van een Tourwinnaar?

In het weekend van 24 en 25 februari is de wielerwereld vooral in de ban van het Vlaamse Openingsweekend, maar ook in Frankrijk wordt er gekoerst. Zaterdag is er de Faun-Ardèche Classic, een dag later verschijnen de nodige toppers aan de start van de Drôme Classic. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste winnaars Drôme Classic

2023: Anthony Perez

2022: Jonas Vingegaard

2021: Andrea Bagioli

2020: Simon Clarke

2019: Alexis Vuillermoz

2018: Lilian Calmejane

2017: Sébastien Delfosse

2016: Petr Vakoč

2015: Samuel Dumoulin

2014: Romain Bardet

Laatste editie

Uitslag Drôme Classic 2023

1. Anthony Perez (Cofidis) in 4u57m26s

2. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) op 1m11s

3. Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step) z.t.

4. David Gaudu (Groupama-FDJ) op 1m13s

5. Quinn Simmons (Trek-Segafredo) z.t.

Parcours

Het parcours van de Faun Drôme Classic is nagenoeg een blauwdruk van de voorbije jaren. Opnieuw is Étoile-sur-Rhône start -en aankomstplaats en ook dit jaar krijgen de coureurs de nodige hellingen voor de kiezen. De wedstrijd bedraagt dit jaar wel geen 191 kilometer, maar ‘slechts’ 189 kilometer. Het zal voor het koersverloop echter niet veel uitmaken.

De eerste van die hellingen is de niet al te lastige Mur d’Eurre, na zo’n twintig kilometer. Daarna volgen de Mur d’Allex (0,7 km aan 6%), de Plateau de Soulier en voor een eerste maal de Côte Chaude. Deze lus met vier hellingen wordt tweeëneenhalve keer gereden. Nadat de Mur d’Eurre en de Mur d’Allex voor een derde keer beklommen zijn, staan er 130 kilometer op de teller en kan de finale beginnen.

Deze finale wordt ingeluid door de Col du Devès (4,2 km aan 4,5%). Vervolgens wacht het dak van de wedstrijd: de 515 meter hoge Col de la Grande Limite (3,9 km aan 6,6%). Hierna volgt een serie heuvels met Côte des Roberts (1,6 km aan 8%), de Côte de Grane (1,7 km aan 5,5%) en voor een laatste keer de combinatie Mur d’Allex–Plateau de Soulier.

Na de top van deze laatste heuvel is het nog minder dan tien kilometer tot de finish in Étoile-sur-Rhône. In dat historische, Provençaalse stadje ligt de streep in de Rue de la Côte Chaude. De laatste tweehonderd meter zijn nagenoeg vlak, maar daarvoor is het een kilometer klimmen aan een kleine vijf procent. Vorig jaar kwam Anthony Perez er als eerste over de streep, na het succesvol afronden van een solo.

Zondag 25 februari, Étoile-sur-Rhône›Étoile-sur-Rhône (189 km)

Start: 11.41 uur

Finish: tussen 16.10 en 16.40 uur

Favorieten

Ondanks de concurrentie van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne, kan de organisatie van de Drôme Classic uitpakken met een fraai deelnemersveld. Negen WorldTeams (waaronder UAE Emirates, Soudal-Quick-Step en Lidl-Trek), zes ProTeams en drie continentale Franse ploegen nemen het aankomende zondag tegen elkaar op, op een parcours waar het kaf van het koren zal worden gescheiden.

Een sterke ploeg in de breedte, het zal u niet verrassen, is UAE Emirates. Met een beetje goede wil kunnen we liefst vijf (van de zeven) UAE-renners naar voren schuiven in de strijd om de zege, maar we geloven nog nét iets meer in de winstkansen van Marc Hirschi. De Zwitser mogen we langzamerhand wel een specialist noemen in dit soort heuvelachtige wedstrijden van een – met alle respect – iets lager niveau. Vorig jaar was hij goed voor maar liefst zeven overwinningen, dit seizoen staat de teller nog op nul.

Hirschi zal er kortom op gebrand zijn om de nul van de tabellen te vegen, maar binnen zijn eigen ploeg kijken we ook reikhalzend uit naar het rijden van Diego Ulissi. Dat de ervaren Italiaan over de kwaliteiten beschikt om te zegevieren in een koers als de Drôme Classic staat buiten kijf, en bovendien is hij goed op dreef. De juniorenwereldkampioen van Francorchamps en Aguascalientes was eerder deze maand nog vierde in de Tour of Oman. UAE Emirates heeft met Juan Ayuso, Marc Soler en Igor Arrieta nog drie sterke Spaanse ijzers in het vuur.

Wie er zondag allemaal in aanmerking komen voor de overwinning? Als we de top-10 van vorig jaar er eens bijnemen, dan valt ons de naam van Mattias Skjelmose meteen op. De Deense kampioen van Lidl-Trek eindigde vorig jaar als zesde in de Drôme Classic, maar zal daar dit jaar ongetwijfeld geen genoegen meer mee nemen. Zeker niet nadat hij vorig jaar wist door te breken, met onder meer de eindzege in de Ronde van Zwitserland. Skjelmose vormt met zijn Lidl-Trek-ploeggenoot Bauke Mollema en Quinn Simmons een zeer gevaarlijke tridente.

Over een tridente gesproken: Groupama-FDJ heeft met Romain Grégoire, Valentin Madouas en Kevin Geniets ook drie kandidaat-winnaars in de gelederen. De 21-jarige Grégoire was vorig jaar als neoprof al goed voor enkele mooie overwinningen en zal de goede lijn van 2023 willen doortrekken. Zijn zes jaar oudere landgenoot Madouas zal ook opvallen, niet in het minst omdat hij de huidige Franse kampioen op de weg is. Luxemburger Geniets begon het seizoen al zegevierend, in de GP La Marseillaise, en kan wellicht profiteren van zijn status als schaduwfavoriet.

Als we kijken naar de nog niet zo lange erelijst van de Drôme Classic, dan zien we dat de zege vijf keer (op tien edities) ging naar een thuisfavoriet. We hebben het dan over Romain Bardet (2014), Samuel Dumoulin (2015), Lilian Calmejane (2018), Alexis Vuillermoz (2019) en Anthony Perez (2023). We doen er dus goed aan om de Franse kanshebbers met stip te noteren.

Een van deze thuisrijders is Benoît Cosnefroy, die twee jaar geleden al eens op het podium stond. De kopman van Decathlon-AG2R La Mondiale zal met heel wat vertrouwen aan de start verschijnen, na zijn dubbelslag in de slotrit van de Tour des Alpes-Maritimes. Let ook op zijn ploeggenoten Dorian Godon en Bastien Tronchon. Die laatste is onze ultieme dark horse voor het podium, na zijn knalprestaties in de Clásica Jaén (2e), Classic Var (7e) en de Tour des Alpes-Maritimes (5e).

Een andere ploeg die iets kan bewerkstellingen in de finale, is Lotto Dstny. De Belgische brigade neemt deze koers duidelijk serieus en hoeft – met Maxim Van Gils en Sylvain Moniquet als speerpunten – geen schrik te hebben van de concurrentie. Van Gils heeft zich dit seizoen al getoond, en hoe. De jonge Belg schreef de ingekorte editie van de Ruta del Sol op zijn naam. Akkoord, de Spaanse ronde bestond dit jaar slechts uit een tijdrit van vijf kilometer, maar Van Gils was er wel duidelijk sterker dan mannen als Juan Ayuso en Tim Wellens.

Een renner die dit seizoen ook al succesvol was, maar dan in het tenue van Israel-Premier Tech: Stephen Williams. De Brit won in januari met de Tour Down Under met verve de eerste WorldTour-koers van 2024. Na een maand koersen op Australische bodem, begint Williams dit weekend aan zijn Europese wegcampagne, in twee wedstrijden die op zijn lijf zijn geschreven. Over de sterkte van zijn ploeg hoeft hij zich geen zorgen te maken, met onder meer Corbin Strong, Simon Clarke en Hugo Houle, renners die misschien zelf ook wel kunnen verrassen.

De grootste kanshebbers zijn inmiddels de revue gepasseerd, maar wellicht krijgen we zondag wel een ‘verrassende’ winnaar. Neem nu de editie van vorig jaar: wie had nu gedacht dat Anthony Perez na een indrukwekkende solo de zege zou grijpen? De Franse rasaanvaller staat ook dit jaar weer op de deelnemerslijst, misschien wel in de overtuiging om zijn titel te prolongeren. Dat hij in een goede vorm steekt, bewees hij met een vierde plek in de slotrit van de Tour des Alpes-Maritimes.

Cofidis, de ploeg van Perez, rekent zondag ook op Guillaume Martin, Ion Izagirre en Jesús Herrada. Soudal-Quick-Step heeft niet meteen een topfavoriet in de rangen, maar kan het met James Knox en Fausto Masnada wel over een aanvallende boeg gooien. Die andere Belgische equipe, Intermarché-Wanty, hoopt op een uitschieter van Lorenzo Rota, Georg Zimmermann of de Italiaanse neoprof Francesco Busatto.

De in een goede vorm verkerende Romain Bardet en Warren Barguil zijn dan weer de twee speerpunten van dsm-firmenich PostNL. Verder noteren we de namen van Yannis Voisard (Tudor), Vincenzo Albanese (Arkéa-B&B Hotels) en Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

Het definitieve deelnemersveld voor de Drôme Classic is nog niet bekend. Er kunnen eventueel dus nog laatste wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Marc Hirschi

*** Romain Grégoire, Mattias Skjelmose

** Maxim Van Gils, Stephen Williams, Benoît Cosnefroy

* Valentin Madouas, Diego Ulissi, Bastien Tronchon, Juan Ayuso

Weer en TV

De renners kunnen zich zondag opmaken voor een droge koersmiddag. De zon krijgt af en toe de gelegenheid om door te breken. Het is wel vrij fris: de gemiddelde temperatuur ligt tussen de 8 en 12 graden. Er staat verder een matige wind vanuit het zuiden.

De Franse eendagskoers is ook dit jaar weer live te volgen, en wel via Eurosport. Niet op een van de hoofdkanalen – de voorkeur gaat uit naar Kuurne-Brussel-Kuurne – maar wel via de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Bekijk de precieze uitzendtijden in onze tv-gids Wielrennen op TV.