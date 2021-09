Voorbeschouwing: Dorpenomloop Rucphen 2021

De Dorpenomloop Rucphen was vorig jaar een van de laatste wedstrijden voordat het coronavirus zijn intrede deed. Hosanna bleef destijds uit, aangezien het virus in Noord-Brabant al even op de loer lag. Anderhalf jaar later is er meer reden tot vreugde. De anderhalvemeterregel is afgeschaft en misschien zien we zondag al weer wat van de Brabantse gezelligheid terug. Wie volgt David Dekker op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De geschiedenis van de Dorpenomloop Rucphen gaat terug naar de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de plaatselijke wielervereniging Willebrord Wil Vooruit een klassieker voor junioren organiseerde in de buurt van het eigen clubhuis te Sint Willebrord. Michel Jacobs werd in 1974 de eerste winnaar van de U19-categorie. De eerste edities smaakten naar meer, want in 1981 konden ook de nieuwelingen (U17) de Dorpenomloop Rucphen rijden, met Frank Pirard als winnaar. Later zou de organisatie uitbreiden met een amateurs-A- en amateurs-B-koers. Bij de amateurs-A zien we al bekende namen als Patrick Tolhoek, Jeroen Blijlevens en Roy Curvers terug op de erelijst.

In 2010 trad de Dorpenomloop Rucphen toe tot de Europe Tour en kreeg het een UCI 1.2-status. De startvelden werden nog een beetje internationaler en nog een beetje sterker, resulterend in winnaars als Barry Markus, Dylan van Baarle, Aidis Kruopis en Floris Gerts. Drie jaar geleden maakten we in de Dorpenomloop Rucphen voor het eerst kennis met een groot talent uit Denemarken: Mikkel Bjerg. De renner van Hagens Berman Axeon was op dat moment al wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en demonstreerde dat gegeven nog maar eens in Rucphen door bijna de gehele dag in de aanval te rijden. Op het moment dat hij teruggepakt leek te worden, kreeg hij gezelschap van de Belg Rune Herregodts. De twee reden weer wat verder weg en haalden het wonder boven wonder tot de meet, waar Bjerg met de zege aan de haal ging.

In 2019 kende de Dorpenomloop Rucphen geen winnaar. Noodweer teisterde Nederland dat weekend, waardoor de wedstrijd na iets meer dan een uur werd afgelast. Een dag eerder kende de Ronde van Zuid-Holland hetzelfde lot.

Laatste tien winnaars Dorpenomloop Rucphen

2020: David Dekker

2019: Afgelast i.v.m. noodweer

2018: Mikkel Bjerg

2017: Maarten van Trijp

2016: Aidis Kruopis

2015: Floris Gerts

2014: Michael Svendgaard

2013: Dylan van Baarle

2012: Giorgio Brambilla

2011: Barry Markus

Vorig jaar



De Dorpenomloop Rucphen was in 2020 de laatste wedstrijd voor de definitieve intrede van het coronavirus in Nederland. Bij de start- en finishlocatie was er wel een aantal maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan, zoals het advies om geen handen te schudden en de handen goed te blijven wassen, maar met de kennis van nu was dat te weinig.

David Dekker was vooraf de grote favoriet. Na zijn zege in de Ster van Zwolle en derde plaats in Le Samyn verwachtte niemand dat hij de Dorpenomloop Rucphen niet ging winnen. En daar hadden zij ook gelijk in. Vakkundig hield SEG Racing Academy het peloton bij elkaar gedurende de wedstrijd, waarna Dekker het afmaakte in de sprint voor Brenton Jones en Matthew Bostock. Van harte ging dat overigens niet: Dekker moest al gauw na het inzetten van zijn spurt weer gaan zitten. Desalniettemin ging hij nog hard genoeg vooruit om de twee Britten van zich af te houden.

Uitslag Dorpenomloop Rucphen

1. David Dekker (SEG Racing Academy) in 4u36m30s

2. Brenton Jones (Canyon DHB) in z.t.

3. Matthew Bostock (Canyon DHB) in z.t.

4. Maxime De Poorter (Tarteletto-Isorex) in z.t.

5. Bas van der Kooij (BEAT) in z.t.

Parcours

Het parcours van de Dorpenomloop Rucphen is niet de selectiefste van alle Nederlandse 1.2- en TC-wedstrijden. Waar een portie gravel- en/of kasseistroken tegenwoordig de norm lijkt in Nederland, kiest de organisatie van deze Noord-Brabantse wielerkoers ervoor om vast te houden aan het vertrouwde recept: om en langs de dorpen die samen tot de gemeente Rucphen behoren en om de Rucphense Heide.

Om 12.00 uur wordt het startschot gelost vanaf het stadhuis in Rucphen voor een wedstrijd over 193 kilometer. Daarin rijdt het peloton eerst vijf grote rondes van ongeveer 33 kilometer, die ze langs alle dorpjes in de gemeente voert. Van Sint-Willebrord naar Sprundel en zelfs het verder gelegen Schijf. Voordat het peloton om de Rucphense Heide weer koers zet naar de finish in Rucphen en ze nog twee finalerondes van 14,2 kilometer rijden.

In de twee finishlussen koersen de renners nog een keer door Sint-Willebrord en Sprundel en koersen ze in de eerste twaalf kilometer over dezelfde route als in de vier eerste rondes. Op de Commandoweg slaat het echter rechtsaf voor de laatste twee kilometer, waarna ze finishen op de Industriestraat ongeveer een kwartiertje na vier.

Datum: zondag 26 september

Start: 12.00 uur

Finish: 16.20 uur

Afstand: 193 kilometer

Favorieten

De organisatie van de Dorpenomloop Rucphen kan tevreden zijn met de deelnemerslijst voor hun wedstrijd. Niet alleen hebben ze met Sport Vlaanderen-Baloise een ProTeam weten te strikken, ook staan er met Lotto-Kern Haus, Canyon-dhb, Tarteletto-Isorex, EvoPro Racing een aantal mooie buitenlandse continental-teams aan het vertrek. We vergeten dan nog de aanwezigheid van BEAT, Metec-Solarwatt, VolkerWessels, SEG Racing Academy en ABLOC om het af te maken…

Het uitreiken van de sterren was dan ook niet evident. Krijgen we in Rucphen weer een massasprint? Of wordt het peloton uit elkaar gerammeld door een van de teams zonder sprinter? We gokken op het eerste scenario, omdat er zondag nauwelijks wind staat in Rucphen en omstreken, en het zonnetje zelfs doorbreekt in de middag. Zoekend naar sprinters op de lijst komen we als eerste uit bij de Nederlandse sprintveteraan Coen Vermeltfoort. Vorig jaar kwam Vermeltfoort materiaalpech halverwege de wedstrijd niet meer te boven, waardoor hij in Rucphen niet meesprintte voor de overwinning. Dit jaar doet hij zonder pech normaal gesproken mee voor de zege; de Nederlander is namelijk in vorm. Deze week won hij de Textielprijs Vichte voor Iljo Keisse en Floris De Tier. Met Bas van der Kooij en Daan van Sintmaartensdijk kan VolkerWessels ook naar een korte ereplaats fietsen.

De grootste concurrentie komt uit de hoek van Canyon-dhb. Liefst drie (!) van hun renners vallen bij ons in de sterren. Een van hen eindigde hier vorig jaar al als derde: Matthew Bostock. De 24-jarige Brit is geen veelwinnaar, maar rijdt op hoog niveau zijn ereplaatsen wel bij elkaar. Dit jaar eindigde hij als negende in de slotrit van de Tour of Britain, zesde in de Heistse Pijl en zevende in de Cholet-Pays de la Loire. Een niveautje lager kan hij, een jaartje ouder dan vorig jaar, hier zijn eerste overwinning op UCI-niveau gaan boeken. Of moet hij twee ploeggenoten voor zich dulden?

Rory Townsend en Ryan Christensen staan wellicht iets hoger in de pikorde bij de Britse ploeg. Beide renners zijn al talloze keren naar voren geschoven in onze voorbeschouwingen op Nederlandse 1.2-wedstrijden, maar tot dusver wonnen zij nog nooit. Toch is er reden om aan te nemen dat het dit jaar wel gaat lukken. Townsend won namelijk al een rit in de Tour de la Mirabelle en reed liefst drie keer bij de eerste zes in de Tour of Britain. Met de vorm zit het dus wel snor. Zelfde kan gezegd worden over Christensen. Hij eindigde vorige maand als derde in de Ronde van de Achterhoek.

Van hetzelfde laken een pak, maar dan uitkomend voor een Duitse ploeg: Joshua Huppertz. Sinds zijn overwinning in de Arno Wallaard Memorial in 2018 voor Cees Bol wordt hij niet meer onderschat in Nederland. Het is alweer van 2019 geleden dat de 26-jarige Duitser een koers reed in Nederland, maar in de afgelopen jaren is hij niet minder sterk geworden. Huppertz won dit jaar de openingsrit in de Sazka Tour, om maar aan te geven dat het echt een goede coureur is.

De Nederlanders hebben ook nog wel wat sprintgeweld in huis. Niet alleen VolkerWessels dan, maar ook SEG Racing Academy. Wessel Krul gaat het vermoedelijk doen voor de ploeg van Pim Ligthart. In de Flanders Tomorrow Tour won Krul een massasprint voor Riley Pickrell en de gebroeders Van Dijke, dus een koers afmaken, dat kan hij wel. Ook Maikel Zijlaard is erg snel. Het gaat interessant worden om te zien welke kaart de ploeg gaat trekken.

ABLOC, BEAT en Metec-Solarwatt hebben geen pure sprinters meegenomen naar Rucphen. Die ploegen zijn er dan ook bij gebaat om de beuk er flink in te gooien. Met Piotr Havik, Sven Burger, Luuc Bugter en Martijn Budding bij BEAT moet dat geen probleem zijn. Laatste renner heeft na een zware koers nog de snelste sprint in huis. Bij Meter-Solarwatt is het toch vooral letten op Rick Ottema. De 29-jarige renner gaat zondag geheid iets proberen. Onder meer Victor Broex, Huub Artz, Thomas Mijnsbergen en Lars Hohmann zullen met hem meedoen…

Tot slot: wat kan Sport Vlaanderen-Baloise? Alhoewel de Belgische ploeg de enige in Rucphen is met een ProTeam-status, herbergen ze niet de topfavoriet. Met Arne Marit kunnen ze echter wel een heel eind komen. De 22-jarige coureur heeft rappe benen en eindigde recentelijk als vierde in de Gooikse Pijl. Bij een sprint heeft Marit dan ook uitstekende papieren om de koers achter zijn naam te zetten. Tarteletto-Isorex brengt dan weer Enzo Wouters en Alfdan De Decker met zich mee.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Rory Townsend, Joshua Huppertz

** Arne Marit, Wessel Krul, Ryan Christensen

* Matthew Bostock, Maikel Zijlaard, Martijn Budding, Rick Ottema

Website organisatie

Weer en TV

Zondag is het aangenaam koersweer in Rucphen. Een beetje zon, geen regen en nauwelijks wind gaat voor een lekkere koersdag, maar ook tot een voorspelbaarder koersverloop. Is een massasprint te ontlopen? De wedstrijd is live te volgen op social media en later wordt op Eurosport een uitgebreide samenvatting uitgezonden.