Voorbeschouwing: Dorpenomloop Rucphen 2020

De Dorpenomloop Rucphen is de eerste wedstrijd uit de Holland Cup, die dit jaar uit vier wedstrijden bestaat. Op de Brabantse weggetjes is het altijd dringen geblazen, waardoor een massasprint zeker geen sinecure is. Mikkel Bjerg was in 2018 de laatste coureur die dat bewees. Wie wordt de opvolger van de Deen op de erelijst? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

“Luie coureurs hebben in Rucphen niets te zoeken”, zei Rini Wagtmans ooit. Het waren wijze woorden van Wagtmans, want in de vierenveertig edities van de Dorpenomloop Rucphen waren er vaak straffe stoten nodig om te zegevieren. De stoot van Mikkel Bjerg zal bij velen nog op het netvlies gebrand staan. Vanuit de vroege vlucht wist het tijdrittalent samen met compagnon Rune Herregodts een aanstormend peloton op afstand te houden. Het was voor de Nederlandse wielerwereld een aangename kennismaking met de destijds 19-jarige coureur, die nu prof is bij UAE Emirates.

Ook Dylan van Baarle maakte de overstap naar de profs, nadat hij uithaalde in de Dorpenomloop Rucphen. Na bijna 190 kilometer kwam Van Baarle solo aan in Rucphen, voor de aansprintende Dan McLay, Fábio Silvestre en… Dylan Groenewegen. Het bewijst nog maar eens dat renners die in Rucphen voor de overwinning meedoen in de toekomst uit kunnen groeien tot wereldtopper.

Naast Van Baarle en Berg zijn ook Jeroen Blijlevens, Barry Markus en Aidis Kruopis bekende profcoureurs op de erelijst. Het valt op dat de erelijst sinds tien jaar veel internationaler is geworden. Dat komt omdat de Dorpenomloop Rucphen sinds 2011 een 1.2-status op de UCI-kalender heeft.

Laatste tien winnaars Dorpenomloop Rucphen

2009: Johan Landstrom

2010: Barry Markus

2011: Barry Markus

2012: Giorgio Brambilla

2013: Dylan van Baarle

2014: Michael Svendgaard

2015: Floris Gerts

2016: Aidis Kruopis

2017: Maarten van Trijp

2018: Mikkel Bjerg

2019: afgelast

Vorig jaar

Rukwinden teisterden het tweede koersweekend van maart vorig jaar. Op zondag werd eerst de GP Monseré in België afgelast, waarna ook de Dorpenomloop Rucphen eraan moest geloven. Na vijftig kilometer werd de wedstrijd stilgelegd omdat het onverantwoord was om verder te koersen. Op dat moment waren er nog maar dertig renners in koers: de rest had er toen al de brui aan gegeven. In overleg met het peloton werd er vervolgens besloten om de Dorpenomloop Rucphen 2019 definitief te stoppen.

Parcours

De Dorpenomloop Rucphen ziet er in 2020 anders uit dan in voorgaande jaren, alhoewel nog steeds dezelfde Brabantse weggetjes worden aangedaan. De grote ronde was voorheen nog 56,7 kilometer, maar deze is ingekort tot 44,3 kilometer. Deze wordt in totaal drie keer verreden. De kleine ronde wordt tot slot drie keer afgelegd, in tegenstelling tot één keer de afgelopen jaren. De zes totale rondes zijn goed voor een totale afstand van 201 kilometer.

“Er is in principe niet heel veel aan het parcours veranderd”, vertelt Peter Korsmit, organisator van de Dorpenomloop Rucphen. “We hebben alleen dit jaar meer aan de veiligheid gedacht van de medewerkers en de renners. Het betekent dat we niet meer door de dorpen gaan, maar om de dorpen heen. Dat scheelt ons de nodige obstakels en kruisingen, waar we ook weer extra vrijwilligers voor nodig hebben.”

“Ik denk dat het parcours er wel selectiever door is geworden”, gaat hij verder. “Er zitten meer typisch Brabantse weggetjes in, die erg smal zijn, waardoor het al erg snel op een lint getrokken zal worden.”

Zondag 9 maart: Rucphen – Rucphen (201 km)

Start: 12.00 uur

Finish: 16.33 uur

Favorieten

Zien we aankomende zondag wederom een sterke coureur naar de overwinning soleren in Rucphen? De kans is goed mogelijk dat we na Dylan van Baarle en Mikkel Bjerg opnieuw een straffe stoot kunnen verwachten in de Dorpenomloop Rucphen. De kans is misschien nog wel groter dat we een klein groepje naar de meet zien rijden. Dat zal dan door één ploeg worden geïnitieerd, namelijk SEG Racing Academy. Zij herbergen de torenhoge topfavoriet voor deze editie van de Dorpenomloop Rucphen.

Die torenhoge topfavoriet is David Dekker. Hij was veruit de sterkste in de Craft Ster van Zwolle, waar hij met een lengte voorsprong Olav Kooij en Coen Vermeltfoort naar de andere podiumplaatsen verwees. De 22-jarige Nederlander kreeg na deze overwinning de loftrompet toegestoken, maar daar bleef het niet bij. Drie dagen later ging hij namelijk verder met waar hij was gebleven: indruk maken. Tussen een paar van de allerbeste klassiekerrenners in Le Samyn was Dekker een van de grote animators van de wedstrijd, hetgeen hij bekroonde met een derde plaats.

Het zal lastig worden om de attent rijdende Dekker zondag te verrassen, laat staan te lossen. Mochten de andere teams daarin slagen, dan kan de Brabander altijd nog vertrouwen op zijn ploeg SEG Racing Academy, dat op volle oorlogssterkte aantreedt in Rucphen. Naast Dekker heeft het team van Aike Visbeek nog meer coureurs die grote kans op de overwinning maken. Wat te denken van Jordi Meeus, winnaar van Wanzeel Koerse, en Maikel Zijlaard, die vorig jaar indruk maakte in Le Triptyque des Monts et Châteaux. En dan hebben we de namen van Daan Hoole en Stan Van Tricht nog niet genoemd…

Het is duidelijk dat SEG Racing Academy de topfavoriet is, maar dat was het vorig jaar wel vaker – en toen ging het regelmatig mis. Axeon Hagens Berman zal naast SEG Racing Academy de wedstrijd proberen te dragen. En daar heeft het ook alle reden toe, als Jarrad Drizners in jouw kleuren uitkomt. De 20-jarige coureur is een van de revelaties van het voorseizoen, dat hij bekroonde met de Australische titel bij de beloften. De renner heeft dan ook al veel wedstrijdkilometers in de benen als grote pluspunt. Bij Nederlanders zal Drizners niet direct een belletje gaan rinkelen, maar de coureur kan vergeleken worden met Kaden Groves, die vorig jaar bij SEG Racing Academy reed: een pijlsnelle heuvelrenner.

Drizzners is niet de enige coureur die het kan doen voor Axeon Hagens Berman. Jakob Egholm, ooit wereldkampioen bij de junioren, Nieuw Zeelands kampioen bij de beloften James Fouché en vooral Jens Reynders zouden dit moeten kunnen. De 21-jarige Belg heeft een goede sprint in de benen, maar als Reynders de Dorpenomloop op zijn naam wil schrijven, zal hij solo moeten gaan. Daar zou hij prima toe in staat moeten zijn: vorig jaar bewees Reynders met een derde plaats in Parijs-Roubaix voor beloften over de nodige koershardheid te beschikken.

Nu Axeon Hagens Berman en SEG Racing Academy onder de loep zijn genomen, is het tijd om aandacht te besteden aan Riwal Readynez, het enige ProTeam aan de start in Rucphen. Als enige ProTeam aan de start zullen de ogen natuurlijk op hen gericht zijn, maar de ploeg mist een afmaker pur sang. Arvid de Kleijn zou normaal gesproken de vooruitgeschoven pion zijn bij de Denen, maar hij zit nog steeds geblesseerd thuis. En dus moet Riwal Readynez vertrouwen op de kracht van het team. Elmar Reinders moet dan de grote man worden, of Emil Vinjebo.

Op de startlijst is het verder uitkijken naar snelle mannen. Een naam pronkt dan prominent in beeld, die van Coen Vermeltfoort. Vermeltfoort was vorig jaar de man van het voorseizoen, maar moet dit jaar deze eer voorlopig laten aan Dekker. Desalniettemin zal Vermeltfoort zinspelen op revanche. En terecht. Als Vermeltfoort in de Dorpenomloop Rucphen iets zuiniger met zijn krachten omgaat dan in de Craft Ster van Zwolle, zal Dekker het in een sprint een stuk zwaarder krijgen.

Op goede dagen zijn Arne Marit en Bas van der Kooij van het kaliber Dekker en Vermeltfoort. Vorig jaar klopten Marit (Lotto Soudal U23) en Van der Kooij (BEAT) regelmatig deze sprinters, dus is het uitkijken of ze dat ook weer dit jaar kunnen doen. Het is nog gissen naar de vorm van deze mannen, aangezien ze allebei pas een wedstrijddag in de benen hebben. Van der Kooij miste in de Craft Ster van Zwolle de slag, terwijl Marit op de twintigste plaats eindigde in Brussel-Opwijk.

Tot slot: de overige Nederlandse Continental-teams hopen eveneens hun vinger in de pap te hebben, maar missen misschien nog de kracht om de sterkste sprinters te kloppen. Bij Metec-TKH is het vooral uitkijken naar Ramon van Bokhoven, die zich bij de junioren nog regelmatig kon meten met David Dekker, maar ook naar Rick Ottema. Vlasman vertrouwt op een aantal hardrijders, waaronder Remco Schouten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** David Dekker

*** Coen Vermeltfoort, Jarrad Drizners

** Bas van der Kooij, Elmar Reinders, Jordi Meeus

* Jens Reynders, Emil Vinjebo, Maikel Zijlaard, Arne Marit

Website organisatie

Website Holland Cup

Deelnemerslijst

Weer en TV

Goed nieuws voor het startende peloton in de Dorpenomloop Rucphen! De weersvoorspelling ziet er namelijk een stuk beter uit dan vorig jaar – en ook dan vorige week. Af en toe zal de zon schijnen, af en toe zal het regenen. De temperatuur ligt rond de tien graden en de wind komt met windkracht vier uit het westen.

De Dorpenomloop Rucphen is via het internet te volgen. De Eurosport Player, WielerFlits, Holland Cup Facebook, Rucphen RTV en Podium TV zorgen ervoor dat de wedstrijd vanaf 15.00 uur te zien is.