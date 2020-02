Voorbeschouwing: Craft Ster van Zwolle 2020 donderdag 27 februari 2020 om 08:00

De Ster is niet meer ver! Na dagen aftellen gaat het Nederlandse wielerseizoen zaterdag dan eindelijk van start met de Craft Ster van Zwolle, die dit jaar voor de zestigste keer op de kalender staat. Wie treedt op de Ceintuurbaan in Zwolle in de voetsporen van Fabio Jakobsen, Maarten van Trijp en Coen Vermeltfoort? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

‘De Ster is niet ver’, is een bekende uitspraak in het Nederlandse wielerjargon. Tegenwoordig strooien wielerploegen en wielrenners in de weken voorafgaand aan de Craft Ster van Zwolle met deze kreet om aan te geven dat zij klaar zijn voor de opening van het Nederlandse wielerseizoen. De afgelopen weken en dagen zagen we op social media Metec-TKH – en in het bijzonder Rick Ottema – al aftellen tot de Ster van Zwolle, terwijl ook Vlasman niet zuinig was met het aftellen.

Maar waar komt het gezegde vandaan? Aangezien de zestigste Craft Ster van Zwolle nu voor de 55e keer het wielerseizoen aftrapt (alleen in de eerste vijf jaar stond een andere Nederlandse wielerwedstrijd eerder op de kalender), is het logisch om aan te nemen dat ‘de Ster is niet ver’ sinds jaar en dag onderdeel uitmaakt van de Nederlandse wielerjargon. Dat blijkt dus niet te zijn, zo blijkt uit de woorden van organisator Jan van Ommen. “Nee, ik zou echt niet weten waar het vandaan komt”, vertelt hij.

“Ik kan me wel herinneren dat het echt iets van de laatste twee decennia is. In de jaren tachtig zei niemand nog dat ‘de Ster niet ver meer was’. Het is wel logisch dat de wedstrijd zo gehypet wordt”, lacht Van Ommen. “Het is natuurlijk dé opener van het Nederlandse wielerseizoen, waarin iedereen direct wil laten zien hoe goed hij is. Het is dus niet gek dat een kreet als ‘de Ster is niet ver’ dan snel genoeg bedacht wordt.”

Overigens: van de tien laatste winnaars van de Craft Ster van Zwolle zijn er in totaal negen coureurs prof geworden of geweest. Het is dus niet gek dat elk jaar met ‘de Ster is niet ver’ weer een nieuwe hype wordt veroorzaakt. Want wie goed is in februari, kan écht hard fietsen.

Laatste tien winnaars Craft Ster van Zwolle

2019: Coen Vermeltfoort

2018: Maarten van Trijp

2017: Fabio Jakobsen

2016: Jeff Vermeulen

2015: Elmar Reinders

2014: Bert-Jan Lindeman

2013: Dylan van Baarle

2012: Robin Chaigneau

2011: Barry Markus

2010: Bert-Jan Lindeman

Vorig jaar

Beau Duvigneau was vorig jaar op weg naar een grote stunt in de Craft Ster van Zwolle. De coureur van Vlasman was in de laatste 25 kilometer van de wedstrijd weggereden en had op weg naar de Ceintuurbaan in Zwolle een maximale voorsprong van twee minuten. De Nederlander stortte in de slotkilometers volledig in, waarna een massasprint onontkoombaar was. Een ultieme aanval van Timo de Jong bracht daar geen verandering in.

In de sprint leek clubploeg HSK Trias-Mooi Jong uit Den Haag over de beste papieren te beschikken, aangezien zij met Raymond Kreder en Andre Looij over twee gerenommeerde sprinters beschikten. Echter, zij moesten in Zwolle een sprinter van Alecto voor laten gaan, die een uitmuntende lead-out van René Hooghiemster kreeg. Zijn naam? Coen Vermeltfoort. Hij schreef de 59ste editie van de Craft Ster van Zwolle op zijn naam.

Craft Ster van Zwolle 2019

1. Coen Vermeltfoort (Alecto) in 3u59m25s

2. Raymond Kreder (HSK Trias-Mooi Jong) in z.t.

3. Andre Looij (HSK Trias-Mooi Jong) in z.t.

4. Arvid de Kleijn (Metec-TKH) in z.t.

5. Arne Marit (Lotto Soudal U23) in z.t.

Parcours

Het parcours in de Craft Ster van Zwolle is dit jaar ongewijzigd gebleven. Het betekent dat de start weer om 12.00 uur op het Grote Kerkplein in de binnenstad van Zwolle is, terwijl de winnaar zich vier uur later aankondigt op de Ceintuurbaan. In de vier uur tussen start en finish wordt er eerst ten oosten van Zwolle gekoerst, om vervolgens via het westen terug te keren naar het centrum.

De Craft van Zwolle zal in deze eerste 114 oostelijke kilometers tot Nieuwleusen nog niet beslist worden, alhoewel er op de Lemelerberg ongetwijfeld koers gemaakt zal worden om de eerste bergtrui in de Topcompetitie op te eisen. Na Hasselt zal het wél echt dringen geblazen worden. Op dat moment is er nog 46 kilometer te rijden en naderen de Kampense dijken in rap tempo. “Daar zal het gebeuren”, voorspelde Jesper Asselman eerder.

Maar gaat de wind op de dijken voldoende zijn om een massasprint te voorkomen? In de laatste twintig kilometer richting de Ceintuurbaan geniet het peloton namelijk meewind. En dus blijft het giswerk.

Zaterdag 29 februari, Zwolle – Zwolle (179,1 km)

Start: 12.00 uur

Finish: 16.13 uur

Favorieten

Een massasprint of geen massasprint? Dat is de vraag die de gemoederen bezig zal houden de komende dagen. Maar aangezien de Craft Ster van Zwolle de afgelopen jaren steevast uitdraaide op een massasprint, het aankomende zaterdag droog blijft én de wind de laatste twintig kilometer in de rug van het peloton staat, gaan we ervan uit dat de zestigste uitgave in een massasprint zal eindigen. Tenzij een aantal teams de handen ineenslaat om de koers hard te maken.

Als het een massasprint wordt, zullen de ogen net als vorig jaar gericht zijn op een coureur die thuishoort op het professionele niveau, maar ook dit jaar weer voor een continentale formatie uitkomt. Zijn naam is Coen Vermeltfoort. Met vier flinke halen op de pedalen schreef hij vorig jaar de 59e Craft Ster van Zwolle op zijn naam. “Ik sta er goed voor”, appte hij deze week naar WielerFlits. De overige gewaarschuwde sprinters tellen dus voor twee.

Trouwe lezers van onze rubriek WielerFlits Nationaal zal niet ontgaan zijn dat BEAT bezig is met een ambitieus sprintplan om van Bas van der Kooij een topsprinter te maken. BEAT vertoefde halverwege januari in Monaco om daar het sprintplan vorm te geven. Kan de 24-jarige renner in de Craft Ster van Zwolle al meteen laten zien dat zijn trainingen hun vruchten afwerpen? Als het aan Theo Bos ligt wel. “Hij heeft de potentie om het in de grootste wedstrijden af te maken”, waren zijn woorden onlangs. Mocht de wedstrijd niet uitdraaien op een massasprint, zijn mannen als Luuc Bugter en Marten Kooistra gevaarlijke klanten voor de zege.

De grotere continentale formaties hebben hun weg naar Zwolle gevonden, nu de wedstrijd eenmalig een 1.2-status op de UCI-kalender heeft. De grootste is misschien wel Groupama-FDJ U23, dat met Lars van den Berg een Nederlander in de selectie herbergt. Aan hem zal het misschien niet zijn zaterdag, maar aan twee andere sprinters binnen de ploeg vermoedelijk wel. Er moet rekening gehouden worden met Žiga Jerman, maar nog meer met Jake Stewart. De 20-jarige Stewart staat bekend als een van de grootste talenten bij de beloften, hetgeen hij vorig jaar etaleerde in Gent-Wevelgem U23 (tweede) en de Ronde van Vlaanderen U23 (derde).

SEG Racing Academy is altijd een factor om rekening mee te houden. Zeker dit jaar, nu de succesvolle opleidingsploeg de transfers van twee grote Nederlandse talenten heeft weten te bewerkstelligen. David Dekker is in essentie de snelste man van SEG Racing Academy. Zij zullen vermoedelijk de kaart trekken van de Nederlands kampioen bij de beloften. Maar kan hij het ook afmaken? Mocht hij dat niet kunnen dan zal Maikel Zijlaard zich direct mogen bewijzen. Dat de 20-jarige Zuid-Hollander over rappe benen beschikt, bewees hij vorig jaar al in Le Triptyque des Monts et Châteaux.

Metec-TKH bleek afgelopen jaar de evenknie van SEG Racing Academy te zijn, maar dit jaar ontbeert het de ploeg van Michel Megens aan een sprinter in de categorie van David Dekker en Arvid de Kleijn. Daarom zal de continentale formatie zijn tactiek aanpassen in de Craft Ster van Zwolle. En daar heeft het de coureurs voor. Wat te denken van Jesper Asselman, die bij Metec-TKH graag wil bewijzen nog steeds profwaardig te zijn? Met Stef Krul, Rick Ottema en Jason van Dalen zullen zij de koers hard maken. “Als de eerste renner na zijn aanval wordt teruggepakt, biedt dat kansen aan de volgende coureur”, zei Michel Megens over Metec-TKH-nieuwe stijl. En zo is het maar net.

Van de deelnemende Belgische teams is er één sprinter die er met kop en schouders boven uitsteekt. Zijn naam is Tibo Nevens, die rijdt voor Home Solutions-Soenens. De 21-jarige renner is in potentie snel genoeg om renners als Vermeltfoort, Van der Kooij en Dekker het nakijken te geven. Hij deed dat bijvoorbeeld vorig jaar in de Antwerpse Havenpijl, waar hij sneller was dan Van der Kooij en Arne Marit.

Meerdere continentale ploegen, die ook over serieuze kanshebbers beschikken, zijn tot slot nog niet genoemd. Ivar Slik van À BLOC liet deze winter zien on fire te zijn. Hij won zowel het Nederlands kampioenschap beachracen als het Europees kampioenschap door het zand. Met zijn rappe benen is hij levensgevaarlijk voor de zege. Hetzelfde geldt voor Olav Kooij van de Jumbo-Visma Academy en Niklas Märkl van Team Sunweb Development.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Coen Vermeltfoort

*** Bas van der Kooij, Jake Stewart

** David Dekker, Tibo Nevens, Maikel Zijlaard

* Ivar Slik, Jesper Asselman, Marten Kooistra, Jason van Dalen

Weer en TV

De weersvoorspellingen voor de Craft Ster van Zwolle variëren voorlopig per dag. Volgens Buienradar wordt het zaterdag in Zwolle 12℃. De wind waait vanuit het zuidwesten aan windkracht vier. Nog belangrijker: er wordt regen voorspeld, maar pas na de finish.

De Craft Ster van Zwolle wordt wederom live op televisie uitgezonden. TV Oost en TV Drenthe hebben vanaf 15.00 uur de primeur om de finale van de wedstrijd uit te zenden. Eurosport 1 zendt de wedstrijd ook uit, maar pas na de Omloop Het Nieuwsblad en niet rechtstreeks.