Voorbeschouwing: Coppa Sabatini 2022

Het wielerpeloton bevindt zich al in hogere WK-sferen, maar ook in Italië is het de komende weken volop koers. Zo staat donderdag de zeventigste editie van de Coppa Sabatini op het programma. Deze koers vormt samen met de Giro della Toscana, die een dag eerder wordt gehouden, een tweeluik: de Challenge Toscana. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De Coppa Sabatini. Waar komt die naam toch vandaan? Voor de vroegste historie van de wedstrijd kunnen we natuurlijk niet heen om de man naar wie deze koers is vernoemd. De in 1915 geboren Giuseppe Sabatini was de oudste in een gezin met liefst negen kinderen. De kleine Giuseppe was verzot op de fiets en al snel bleek dat hij enige aanleg had. Sabatini wist zich bij de Toscaanse amateurs in de kijker te rijden en in 1936 kon hij zijn eerste profcontract ondertekenen. Sabatini kreeg een kans in de ploeg van Luigi Ganna, die in 1909 de eerste editie van de Giro d’Italia wist te winnen.

Zijn prille profcarrière kwam aanvankelijk niet van de grond vanwege de militaire dienstplicht. Na zijn dienstverband werkte hij eerst nog een tijdje in een glasfabriek in Pisa, maar eind jaren dertig keerde hij terug in het peloton en reed hij met Milaan-San Remo en de Giro della Toscana zijn eerste grote wielerkoersen. Ook stond hij in 1939 en 1940 aan de start van de Giro d’Italia, inmiddels voor de ploeg Modenese UC. Na de Tweede Wereldoorlog koerste Giuseppe Sabatini vervolgens nog even in het amateurcircuit, maar in 1947 besloot hij de fiets definitief op te bergen.

Vier jaar na zijn afscheid als wielrenner overleed Sabatini, op slechts 36-jarige leeftijd, aan een slepende ziekte. Ter nagedachtenis aan hun stadsgenoot, Sabatini was van Peccioli, en zijn prestaties op de racefiets werd een jaar later de Coppa Sabatini in het leven geroepen. We zijn nu goed zeventig jaar verder en de Coppa Sabatini bestaat nog altijd, en is inmiddels niet meer weg te denken op de (Italiaanse) wielerkalender. De eerste winnaar in 1952 was Primo Volpi. De renner uit het Toscaanse Castiglione d’Orcia wist een jaar later zijn titel te prolongeren. Na Volpi wisten nog acht renners de Coppa Sabatini tweemaal achter hun naam te zetten.

Wie een blik werpt op de erelijst, ziet de nodige grote namen passeren. Denk aan Italo Zilioli, Franco Bitossi, Michele Dancelli, Gösta Pettersson, Giovanni Battaglin, Francesco Moser, Gianbattista Baronchelli, Giuseppe Saronni, Moreno Argentin en Gianni Bugno. En of dat nog niet genoeg is, mocht de organisatie in al die jaren ook Jean-François Bernard, Maurizio Fondriest, Franco Chioccioli, Claudio Chiappucci, Andrei Tchmil, Paolo Bettini, Jan Ullrich, Philippe Gilbert en Diego Ulissi op het podium verwelkomen. Dat Italië met 52 overwinningen helemaal bovenaan prijkt in het landenklassement, mag geen verrassing heten.

En wat met de Lage Landen? Drie Belgen wisten de Coppa Sabatini te winnen. Antoine Houbrechts was in 1972 de eerste, later wonnen ook Andrei Tchmil (2000) en Philippe Gilbert (2009) de Toscaanse koers. Gilbert klopte dat jaar Giovanni Visconti en Leonardo Bertagnolli in een licht oplopende sprint, nadat ploegmaat en wereldkampioen Cadel Evans de spurt voor hem aantrok.

Nederland wacht tot op heden nog op de eerste overwinning van een landgenoot. Michael Boogerd werd wel een keer derde (in 2004) en Maurits Lammertink moest alleen Eduard Prades voor zich dulden in 2015.

Laatste tien winnaars Coppa Sabatini

2021: Michael Valgren

2020: Dion Smith

2019: Alexey Lutsenko

2018: Juan José Lobato

2017: Andrea Pasqualon

2016: Sonny Colbrelli

2015: Eduard Prades

2014: Sonny Colbrelli

2013: Diego Ulissi

2012: Fabio Duarte

Vorig jaar

In de 69ste editie van de Coppa Sabatini duurde het niet lang vooraleer de vlucht van de dag een vrijgeleide kreeg. Met Ben Swift (INEOS Grenadiers) en James Whelan (EF Education-Nippo) kozen twee WorldTour-renners voor het offensief en ook Filippo Magli, Ricardo Tosin en Alessandro Fedeli waren mee namens Bardiani-CSF-Faizanè, Vini Zabù en de Italiaanse selectie. Het peloton liet al snel begaan en zo konden de vijf vluchters op een bepaald moment meer dan zeven minuten uitlopen op het grote pak.

Naarmate de renners de finish in Peccioli naderden, werd de voorsprong van de kopgroep kleiner en kleiner. Op meer dan veertig kilometer van de finish zagen we een eerste samensmelting vooraan. Een achtervolgend groepje, met daarin onder meer Giro della Toscana-winnaar Michael Valgren, Europees kampioen Sonny Colbrelli, Gianni Moscon en Lorenzo Rota, sprong weg uit het peloton en wist niet veel later de oversteek te maken.

Op de steile variant van de slotklim van Peccioli (700 m aan 11%) werd er op een bepaald moment stevig doorgetrokken in de kopgroep, waardoor we maar met zes renners overbleven aan kop van de koers: Valgren, zijn Amerikaanse ploegmaat Neilson Powless, Colbrelli, Antonio Pedrero, Mathieu Burgaudeau en toekomstig Trek-Segafredo-renner Filippo Baroncini. Met deze zes renners reden we naar de korte omloop van 12,2 kilometer, die driemaal moest worden afgelegd.

Met nog negen kilometer te gaan probeerde EF Education-Nippo zijn overtalsituatie uit te spelen door Powless in de aanval te sturen. Even zag het er heel goed uit voor de Amerikaan, maar Powless werd met nog 2,5 kilometer te gaan toch weer bijgehaald door de achtervolgers. De renner van EF Education-Nippo gaf zich niet zomaar gewonnen en probeerde het nóg een keer vlak voor de slotklim, maar kreeg ditmaal met de teruggekeerde Gianni Moscon een renner met zich mee.

Moscon besloot met nog minder dan één kilometer te gaan zijn kaarten op tafel te gooien, maar ook de Italiaan werd in de kraag gevat. Valgren was de volgende die iets probeerde en alleen Colbrelli bleek in staat om zijn demarrage te volgen. Die laatste leek vervolgens de torenhoge favoriet om de Coppa Sabatini te winnen, gezien zijn sprintvermogen, maar het was uiteindelijk Valgren die na een pittig duel als winnaar over de streep kwam.

De Deen boekte zo zijn tweede zege in twee dagen tijd en wierp zich op tot een van de favorieten voor de wereldtitel in Leuven.

Uitslag Coppa Sabatini 2021

1. Michael Valgren (EF Education-Nippo) in 5u14m20s

2. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) op 3s

3. Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) op 6s

4. Filippo Baroncini (Italiaanse selectie) op 9s

5. Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert) op 11s

Parcours

Het peloton start en finisht in Peccioli, en daarom heet deze koers ook wel de Gran Premio Città di Peccioli. De Toscaanse plaats ligt zo’n vijftig kilometer ten zuidwesten van Florence en dertig ten zuidoosten van Pisa. De Giro della Toscana wordt in het vijftien kilometer noordelijker gelegen Pontedera verreden, en Strade Bianche, de GP Industria e Artigianato en Per Sempre “Alfredo” zijn andere bekende koersen in de regio.

Peccioli, het middeleeuwse stadje met zijn smalle straatjes en steile steegjes, ligt op de top van een heuvel aan de vallei van de rivier de Era. De inwoners leven vooral van de opbrengsten van de agrarische sector (de wijnmakerijen en olijfgaarden) en het toerisme. Met name Duitse en Nederlandse vakantiegangers weten deze plaats regelmatig te vinden, mede door de centrale ligging in de regio Toscane en de goede ontvankelijkheid.

Het parcours bestaat uit drie gedeeltes. Eerst leggen de renners een lange lus van 38,7 kilometer af over de beklimmingen van Montefoscoli (1,1 km aan 8%), Terricciola (1,4 km aan 5% + 500 m aan 4%) en Lajatico, voordat zij de klim van het Piazza del Popolo van Peccioli (800 m aan 11%) voor de eerste keer omhoog rijden. Daarna volgen vijf ronden over een 24,7 kilometer lang parcours met wederom de beklimmingen van de Montefoscoli, Terricciola, en de klim van Peccioli.

De koers wordt uiteindelijk beslist op een korte omloop van 12,2 kilometer, die drie maal moet worden afgelegd. Daarin is de finale-klim van de Via Mazzini van Peccioli (1,4 km aan 5%) de enige noemenswaardige hindernis, maar na meer dan 200 kilometer gaat die klim zonder twijfel doorwegen in de benen van veel renners. De laatste kilometer loopt aan gemiddeld 7% omhoog, dus mogen we daar vooral de sterkere sprinters of de klimmers met punch verwachten!

Donderdag 15 september, Peccioli – Peccioli (210 km)

Start: 11.20 uur

Finish: tussen 16.25 en 16.45 uur

Favorieten

De promotie-degradatiestrijd in het wielrennen bereikt stilaan zijn climax. Een aantal WorldTeams is op dit moment in een felle strijd om de punten verwikkeld, maar die zijn op het einde van het seizoen schaars. Het is dus geen verrassing dat heel wat WorldTeams donderdag aan de start verschijnen van de Coppa Sabatini. Voor EF Education-EasyPost, Lotto Soudal, Cofidis en Israel-Premier Tech is het een mooie gelegenheid om zo veel mogelijk punten binnen te harken.

Movistar lijkt na de tweede plaats van Enric Mas in de Vuelta a España en de eindzege van Gonzalo Serrano in de Tour of Britain stilaan veilig, maar de Spaanse formatie laat niets aan het toeval over en stuurt een sterke selectie naar Italië. Met Alex Aranburu hebben ze zelfs de topfavoriet in huis. De Baskische puncheur krijgt in Peccioli en omstreken een parcours naar zijn smaak voorgeschoteld. Met zijn vorm zit het wel snor, aangezien hij vorige maand nog de Tour du Limousin wist te winnen. Movistar kan met Matteo Jorgenson, Gorka Izagirre, Antonio Pedrero en Iván Sosa nog meer troeven uitspelen.

Voor EF Education-EasyPost, Lotto Soudal en Israel-Premier Tech is deze Coppa Sabatini van groot belang, nu de degradatiestress echt voelbaar is. De Amerikaanse formatie heeft met Andrea Piccolo (de Italiaanse puncheur is de laatste weken uitstekend op dreef), Esteban Chaves en Odd Christian Eiking meerdere ijzers in het vuur, Lotto Soudal rekent dan weer op Andreas Kron (die de laatste tijd wel veel DNF’jes noteert) en Carlos Barbero en Israel-Premier Tech zal hopen op een sportieve uitschieter van Michael Woods en misschien ook wel Giacomo Nizzolo.

Intermarché-Wanty-Gobert hoeft niet te vrezen voor degradatie en zal dus met een pak minder stress aan de start staan van deze koers. De Waalse ploeg blijft echter wel onverminderd ambitieus en heeft met Lorenzo Rota een van de favorieten voor de zege in huis. De 27-jarige Italiaan kan al terugkijken op een uitstekend seizoen. Rota verzamelde ereplaatsen bij de vleet, maar was dit seizoen ook al de beste in de Sazka Tour in Tsjechië. Zijn uitslagen in aanloop naar de Coppa Sabatini liegen er niet om: eindwinst in de Sazka Tour, tweede in La Polynormande en vijfde in de Tour du Limousin.

Rota is zeker niet de enige Italiaan die kans maakt op de overwinning. Wat heet, de thuisrijders zijn erg goed vertegenwoordigd in de Coppa Sabatini. Zo verwachten we veel van Vincenzo Albanese , aangezien het parcours echt op zijn lijf is geschreven. De renner van EOLO-Kometa gaat zeer bergop en kan na een zware koers vaak nog rekenen op een vlijmscherpe sprint. Bovendien heeft hij de goede vorm te pakken: Albanese won enkele weken geleden nog een rit in de Tour du Limousin. Binnen de Italiaanse formatie is het trouwens ook uitkijken naar Alessandro Fedeli, die net als Albanese zeer snel is aan de meet.

Nu we het toch over Italianen hebben met een sterke sprint: binnen het kamp van Bardiani-CSF-Faizanè verwachten we het nodige van Filippo Fiorelli . De 27-jarige coureur heeft de luxe dat hij in de finale kan terugvallen op een vlijmscherp eindschot, zeker na een lastige koers met de nodige hoogtemeters. Dat liet hij vorig jaar een paar keer zien in de Giro d’Italia, maar ook vrij recent nog in de door Wout van Aert gewonnen Bretagne Classic (5e) en de Tour of Britain. Fiorelli zal toch graag eens een overwinning willen boeken in eigen land: voorlopig moet hij het doen met spaarzame successen in de wat meer exotische wielerlanden.

Mannen als Fiorelli, Albanese en Aranburu kunnen gokken op een (eventuele) sprint en het zich veroorloven om afwachtend te koersen. Die luxe heeft iemand als Marc Hirschi niet. De Zwitser is zeker niet traag na een lastige koers, verre van, maar om nu met iemand als Aranburu naar de streep te rijden… De renner van UAE Emirates doet er met andere woorden goed aan om de koers hard te maken, in de hoop zo de intrinsiek snellere mannen overboord te gooien of uit te wringen. We weten alleen niet hoe goed Hirschi op dit moment is: het is voor de Zwitser pas zijn derde koers sinds zijn teleurstellende Tour de France.

Voor de mannen van BORA-hansgrohe is de opdracht ook vrij simpel. De Duitse formatie heeft niet een supersnelle man aan boord, maar is in de breedte misschien wel de sterkste ploeg met Aleksandr Vlasov , Emanuel Buchmann, Felix Großschartner, Lennard Kämna en Tour de l’Avenir-winnaar Cian Uijtdebroeks. Op papier zit het er allemaal zeer indrukwekkend uit, maar hoe pakt dit straks uit in de praktijk? We doen er overigens wel goed aan om Vlasov niet te onderschatten in een sprint, zeker als die ook nog bergop loopt. Wel is het een beetje gissen naar zijn vorm, aangezien dit pas zijn eerste koers is sinds de Tour de France.

Van Mathieu Burgaudeau weten we dat het de laatste weken crescendo gaat. De 23-jarige Franse puncheur werd na de Tour elfde in de Arctic Race of Norway en de Bretagne Classic en met name tweede in de Tour du Doubs. De coureur van TotalEnergies zal kortom met vertrouwen aan de start verschijnen van de Coppa Sabatini, zeker omdat hij vorig jaar al derde was in deze Italiaanse semiklassieker. Dat belooft voor dit jaar! Een landgenoot van Burgaudeau, Victor Lafay , is tevens een gevaarlijke klant voor de overwinning. De springveer van Cofidis heeft een sprint bergop om u tegen te zeggen.

Onze laatste sterren gaan naar een Italiaan, Colombiaan en een renner uit Eritrea. Astana Qazaqstan is bezig aan een moeizaam seizoen, maar kan hier wellicht wel zegevieren met Simone Velasco . De 26-jarige renner maakte afgelopen zondag nog indruk aan de andere kant van de oceaan. In de GP de Montréal was hij een van de smaakmakers in de finale, al is dit niet te zien aan zijn uitslag. Vanuit Colombiaans oogpunt is het uitkijken naar Daniel Felipe Martínez , die zich ook wist te onderscheiden in de Canadese klassiekers. En dan hebben we nog de pijlsnelle Natnael Tesfatsion als mogelijke afmaker namens Drone Hopper-Androni Giocattoli.

Verder zijn er nog de nodige outsiders, of schaduwfavorieten, die op een goede dag kunnen zegevieren. Denk aan Alessandro Covi (UAE Emirates), Kobe Goossens (Intermarché-Wanty-Gobert), Guillaume Martin (Cofidis), Valentin Ferron, Alexis Vuillermoz (TotalEnergies), Alexandr Riabushenko (Astana Qazaqstan) en Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè). We kijken ook uit naar de terugkeer van Gianni Moscon (Astana Qazaqstan) in koers, die dit jaar aan het kwakkelen is met zijn gezondheid. En wat kan Egan Bernal (INEOS Grenadiers) in zijn derde wedstrijd sinds zijn comeback?

Favorieten volgens WielerFlits:

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

De weergoden zijn de renners donderdag niet echt gunstig gezind, aangezien er flinke regenbuien worden voorspeld. Er is zelfs een kans op enkele onweersbuien. De gemiddelde temperatuur loopt tegen de middag op naar 28 graden Celsius. Er staat een matige wind vanuit het zuidwesten.

De Coppa Sabatini zal vanaf 15.10 uur live worden uitgezonden op de Eurosport Player. Ben je niet in de gelegenheid om naar de tv te kijken? Geen nood! In het Wielercafé van WielerFlits is het mogelijk om met elkaar de wedstrijd te bespreken.