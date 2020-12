Voor het eerst sinds 2013 geen Nederlandse of Belgische winnaar in klassementscross

De overwinning van Tom Pidcock in de Superprestige van Gavere mag met recht een bijzondere genoemd worden. Voor het eerst in zeven jaar is er namelijk geen klassementscross bij de mannen gewonnen door een Nederlandse of een Belgische veldrijder.

We gaan terug naar 22 december 2013, toen Francis Mourey in de Wereldbeker-manche van Namen solo over de streep kwam. De Fransman wist toen Klaas Vantornout en Niels Albert te verslaan. Het is het laatste overwinning van een niet-Nederlandse of niet-Belgische crosser in een van de grote drie regelmatigheidsklassementen.

Verder vinden we ook vaak de naam van Zdeněk Štybar terug in de lijstjes. Hij was in februari 2012 de laatste winnaar van buiten Nederland of België in de Superprestige. In de X2O Badkamers Trofee is het zelfs van 2010 geleden; op 3 oktober van dat jaar wist Štybar in Namen te winnen. Destijds heette het klassement nog de Gazet van Antwerpen Trofee. In de tussentijd is het klassement nog drie keer van naam veranderd…

Laatste drie niet-Nederlandse of -Belgische zeges in de Wereldbeker (mannen)

22 december 2013: Francis Mourey in Namen, België

20 januari 2013: Martin Bina in Hoogerheide, Nederland

15 januari 2012: Zdeněk Štybar in Liévin, Frankrijk

Laatste drie niet-Nederlandse of -Belgische zeges in de Superprestige (mannen)

13 december 2020: Tom Pidcock in Gavere, België

11 februari 2012: Zdeněk Štybar in Middelkerke, België

13 november 2011: Zdeněk Štybar in Hamme-Zogge, België

Laatste drie niet-Nederlandse of -Belgische zeges in de X2O Trofee (mannen)

3 oktober 2010: Zdeněk Štybar in Namen, België

21 november 2009: Zdeněk Štybar in Hasselt, België

30 december 2008: Zdeněk Štybar in Loenhout, België

Bij de vrouwen is die statistiek niet van toepassing. De Nederlandse dames zijn de laatste tijd oppermachtig, maar toch wisten in 2019 de nodige rensters uit niet-traditionele landen te winnen. In de Wereldbeker wisten Katerina Nash, Maghalie Rochette en Kaitlin Keough de afgelopen jaren de Amerikaanse crossen – vroeg in het seizoen – te winnen.

In de Superprestige was de Italiaanse Alice Maria Arzuffi in 2019 en 2018 trefzeker in respectievelijk Boom en Gavere, terwijl we in de X2O Trofee ook de namen van Jolanda Neff, Katie Compton en Helen Wyman terugvinden de laatste drie jaren.

Laatste drie niet-Nederlandse of -Belgische zeges in de Wereldbeker (vrouwen)

22 september 2019: Katerina Nash in Waterloo, Verenigde Staten

14 september 2019: Maghalie Rochette in Iowa City, Verenigde Staten

29 september 2018: Kaitlin Keough in Iowa City, Verenigde Staten

Laatste drie niet-Nederlandse of -Belgische zeges in de Superprestige (vrouwen)

19 oktober 2019: Alice Maria Arzuffi in Boom, België

11 november 2018: Alice Maria Arzuffi in Gavere, België

13 december 2015: Helen Wyman in Spa-Francorchamps, België

Laatste drie niet-Nederlandse of -Belgische zeges in de X2O Trofee (vrouwen)

1 januari 2019: Jolanda Neff in Baal, België

1 januari 2018: Katie Compton in Baal, België

1 oktober 2017: Helen Wyman in Oudenaarde, België