Voor Adam Yates is Critérium du Dauphiné niet zomaar een voorbereidingskoers

Adam Yates is de absolute kopman van UAE Emirates in het Critérium du Dauphiné (4-11 juni). Voor de 30-jarige Britse klimmer, die kan rekenen op steun van onder meer Rafal Majka en Felix Großschartner, is de Dauphiné niet zomaar een voorbereidingskoers op de Tour de France.

Yates won dit seizoen al een bergrit in de UAE Tour en de Ronde van Romandië en hoopt ook in het zuiden van Frankrijk te scoren. “Ik besloot na mijn overwinning in Romandië een pauze in te lassen, waarna ik langzaam weer heb opgebouwd. We hebben de afgelopen weken als groep goed getraind op hoogte en de sfeer is echt geweldig’, geeft de kopman aan in een persbericht van zijn ploeg.

“De Dauphiné is een goede test voor de Tour de France”, aldus Yates. “Ik mik op een ritzege en hoop ook in het klassement een rol te spelen.” Yates kan in de bergen rekenen op steun van twee ervaren renners: Rafal Majka en Felix Großschartner. Op het vlakke zal de Brit vooral kijken naar Mikkel Bjerg, Ivo Oliveira en Vegard Stake Laengen.

Verder maakt ook Matteo Trentin deel uit van de selectie van UAE Emirates. De Italiaan is met zijn allround-kwaliteiten een zeer belangrijke pion binnen de ploeg, maar kan eventueel ook worden uitgespeeld als sprinter.