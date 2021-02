Volta Limburg Classic vraagt om uitstel naar 18 juli

De Volta Limburg Classic kan dit jaar niet georganiseerd worden op zaterdag 3 april. De Limburgse organisatie heeft die datum vanwege de huidige coronamaatregelen uit haar hoofd gezet en gevraagd om een nieuwe plek op de kalender. Daarbij wordt ingezet op zondag 18 juli, als ook de slotetappe van de Tour de France verreden wordt.

De organisatie van de Volta Limburg Classic heeft al besloten dat de klassieker, met start en finish in Eijsden, in april niet georganiseerd kan worden. Voor een definitieve nieuwe datum op de UCI-kalender moet nog gewacht worden op goedkeuring van wielerunie KNWU en de UCI zelf.

Een verschuiving naar 18 juli betekent ook dat de Volta Limburg Classic voor mannen en vrouwen op een zondag verreden gaat worden. De afgelopen edities was de wedstrijd standaard op een zaterdag gepland. De toertocht van de Volta Limburg Classic wordt eveneens verplaatst, die wordt georganiseerd in het weekend van 17 en 18 juli.

Naast de slotdag van de Tour de France staan op 18 juli ook de Settimana Ciclista Italiana (UCI 2.1) de Giro della Valle d’Aosta (UCI 2.2U, beloften) en enkele kleine wedstrijden in het buitenland op de huidige UCI-kalender.

‘De vooruitzichten zijn goed’

“Enerzijds is het risico voor de onderliggende stichting te groot”, zegt voorzitter Jean Demollin van het organisatiecomité. “Anderzijds is het doorvoeren van alle benodigde maatregelen, zoals het weren van publiek en het afschermen van bijvoorbeeld de teambussen in het pittoreske Eijsden niet haalbaar voor onze organisatie.”

“We hebben de vele kalenders naast elkaar gelegd en kwamen tot de conclusie dat zaterdag 17 en zondag 18 juli wel eens een geschikte datum zou kunnen zijn. We hebben daarom direct een formele aanvraag ingediend bij zowel de UCI als de KNWU in verband met de UCI 1.1 wedstrijd voor heren en de nationale wedstrijd voor dames op zondag 18 juli”, aldus wedstrijddirecteur Roy Packbier.

“Zaterdag 17 juli kunnen we dan onze toertocht organiseren. Het is nu wachten op de reacties van UCI en KNWU, maar de vooruitzichten zijn goed. Eind maart hopen we meer zekerheid te hebben.”