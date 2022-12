Volta ao Algarve presenteert traditioneel parcours voor 2023

De Volta ao Algarve heeft het volledige parcours gepresenteerd voor de eerstvolgende editie (15-19 februari) van de ronde. De organisatie heeft maar weinig verrassingen in petto. Zo staan er ook volgend jaar weer bergritten op het programma naar de Alto da Fóia en Alto do Malhão.

De strijd om de eindzege in de Portugese rittenkoers, die deel uitmaakt van de nieuwe UCI ProSeries, belooft er opnieuw eentje te worden tussen de pure klimmers en allrounders, met twee etappes met aankomst bergop en een individuele tijdrit over ruim twintig kilometer. De overige (twee) ritten nodigen normaal gesproken uit tot een sprint.

De eerste etappe speelt zich af tussen Portimão en Lagos en is, net als de voorgaande jaren, op maat van de sprinters. Ook in 2017, 2018, 2019, 2020 en dit jaar kwam er een etappe aan in Lagos en gingen de zeges naar Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen (3x).

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5

Rit twee is dan weer iets voor de klimmers met drie hellingen onderweg en een finish op de klim naar Fóia (7,1 km aan 6,8%), het hoogste punt van de Algarve. Luis León Sánchez (2016), Daniel Martin (2017), Michal Kwiatkowski (2018), Tadej Pogačar (2019), Remco Evenepoel (2020), Ethan Hayter (2021) en David Gaudu (2022) wonnen in het verleden op de klim van Fóia.

Na een eerste krachtmeting tussen de klassementsrenners, is het op dag drie van de Volta ao Algarve weer sprinten geblazen voor de rappe mannen in het peloton, in een etappe van Faro naar Tavira. Vervolgens staan er nog twee sleuteletappes op het programma, met eerst de klassieke bergrit naar de pittige Alto do Malhão (2,5 km aan 9,9%) en tot slot een 24,4 kilometer lange, relatief vlakke, tijdrit in en rond Lagoa.

De organisatie is op zoek naar een opvolger van Remco Evenepoel, die dit jaar de beste was in de Volta ao Algarve. Er staan in 2023 met Jumbo-Visma, UAE Emirates, INEOS Grenadiers, EF Education-EasyPost, Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe, Groupama-FDJ, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa Samsic en Team DSM weer heel wat WorldTeams aan het vertrek. De organisatie zal binnenkort de laatste ploegen aankondigen.