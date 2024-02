woensdag 14 februari 2024 om 10:05

Volta ao Algarve ‘nieuwe test’ voor Evenepoel: “Concurrentie is van WorldTour-niveau”

In de Volta ao Agarve (14-18 februari) kruisen heel wat wielertoppers de degens. Zo staat Remco Evenepoel aan de start van de Portugese wielerronde. De Belg van Soudal Quick-Step, in 2020 en 2022 al eindwinnaar in de Algarve, is de uitgesproken favoriet voor de eindzege. “Maar Algarve is de volgende stap.”

Het zijn de woorden van Tom Steels, ploegleider bij Soudal Quick-Step, in een interview met Het Nieuwsblad. “Iedereen heeft kunnen zien dat hij al goed is”, doelt de voormalig topsprinter op het optreden van Evenepoel in de Figueira Champions Classic. “We moeten er verstandig mee omspringen. Deze week is een nieuwe test richting zijn volgende uitdaging en dat is Parijs-Nice.”

“Het is ook nu weer een uitdagend parcours”, blikt Steels vooruit op de komende Portugese dagen. “Altijd golvend. Het interessante is dat er twee aankomsten bergop bij zijn en een tijdrit van 22 km die ook op en af gaat. Het is geen wedstrijd in de WorldTour, maar de concurrentie is wel van dat niveau. De tactiek zal natuurlijk vooral op Remco afgestemd zijn, maar we beschikken over de flexibiliteit om bij te sturen.”

Evenepoel: “Ik mag mezelf vrij hoog zetten bij de favorieten”

Evenepoel keek zelf ook nog even naar zijn winstkansen, in gesprek met Sporza. “Ik mag mezelf vrij hoog zetten bij de favorieten. De tijdrit heb ik verkend en die is lastig. De twee aankomsten bergop ken ik uit mijn hoofd. Daniel Felipe Martínez won vorig jaar en is hier ook, Tom Pidcock zal ook wel goed zijn.”

Wout van Aert heeft naar eigen zeggen geen klassementsambities, maar Evenepoel houdt toch rekening met zijn oudere landgenoot. “Ik denk dat Wout donderdag mee kan op de klim naar Foia, zeker als de wind in het nadeel blaast. Zondag (de rit naar Alto do Malhão, red.) wordt het misschien iets te steil, maar met Wout weet je nooit. Het is hier altijd een open koers en een verrassing kan.”