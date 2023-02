Volta ao Algarve: Mollema blikvanger bij Trek-Segafredo, Groupama-FDJ met Küng

Bauke Mollema voert Trek-Segafredo aan in de Volta ao Algarve (15-19 februari). De Amerikaanse WorldTour-formatie stelt daarnaast onder meer Edward Theuns en nieuwkomer Natnael Tesfatsion op. Voor Groupama-FDJ zullen onder anderen Valentin Madouas en Stefan Küng aan de start verschijnen.

De Volta ao Algarve is voor Mollema de tweede wedstrijd van zijn seizoen. Eerder betwistte hij de Ronde van Valencia, die hij als achttiende beëindigde. Tesfatsion – deze winter overgekomen van Drone Hopper-Androni Giocattoli – begon zijn seizoen in Australië. Daar eindigde hij als zesde in de derde etappe van de Santos Tour Down Under en sprintte hij naar plek dertien in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Afgelopen weekend behaalde de Eritreeër een vijfde plaats in de door Casper Pedersen gewonnen Figueira Champions Classic.

Mollema, Tesfatsion en Theuns worden in Portugal vergezeld door Jacopo Mosca, Tony Gallopin, Filippo Baroncini en Mathias Vacek, die als achtste eindigde in de Figueira Champions Classic.

Lees meer: Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2023 – Een Nederlandse topfavoriet?

Groupama-FDJ

Zoals gezegd, stuurt Groupama-FDJ onder anderen sterkhouders Valentin Madouas en Stefan Küng naar de Volta ao Algarve. De Fransman begon dit seizoen zaterdag met een vierde plaats in de Vuelta a Murcia, de Zwitser kwam dit jaar nog niet in actie.

Het is voor Küng niet de eerste keer dat hij meedoet in Volta ao Algarve. In 2022 eindigde hij zelfs nog als zevende in het eindklassement, nadat hij in de individuele tijdrit alleen zijn meerdere moest erkennen in Remco Evenepoel. Bij al zijn vier deelnames aan de Portugese rittenkoers eindigde Küng overigens in de top-drie van de jaarlijks terugkerende chronoproef.

Groupama-FDJ heeft met Lewis Askey, Jake Stewart, Oliver Le Gac, Miles Scotson en Paul Penhoët ook nog genoeg kwaliteit in huis om wat klaar te spelen in de sprintersritten.