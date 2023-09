zondag 17 september 2023 om 15:39

Vollering verovert eindzege in Ronde van Romandië, Lippert klopt Van Empel in slotrit

Demi Vollering heeft de Ronde van Romandië 2023 op haar naam geschreven. De kopvrouw van SD Worx greep zaterdag de macht en kwam zondag niet in grote problemen in de heuvelrit naar Nyon. Liane Lippert (Movistar) ging daar met de ritzege aan de haal door Fem van Empel (Jumbo-Visma) te verslaan in de sprint van een uitgedund peloton.

In de slotetappe van de Ronde van Romandië voor vrouwen stond een etappe rondom Nyon op het programma. Onderweg lagen twee beklimmingen die elk twee keer bedwongen moesten worden, met de Mont-sur-Rolle (2,4 km aan 6,5%) en Le Molard (3,3 km aan 6,8%). De laatste top lag ruim 30 kilometer voor de meet.

Een kopgroep van zes met Loes Adegeest, Mischa Bredewold, Kristen Faulkner, Jolanda Neff, Niamh Fisher-Black en Mireia Benito wist een gat te slaan, maar zij werden ruim voor de finale ingerekend. Op de laatste keer Le Molard probeerde Kasia Niewiadoma weg te rijden, maar haar poging werd gecounterd.

Het peloton werd flink uitgedund door werk van Team dsm-firmenich, maar het was Liane Lippert (Movistar) die als eerste favoriete versnelde. Alleen Niewiadoma, leidster Demi Vollering en Cecilie Uttrup Ludwig konden haar volgen en kwamen met Lippert mee over de top. Marlen Reusser, Juliette Labous en Silvia Persico konden echter snel terugkeren.

Van Empel gaat sprint te vroeg aan

Omdat de samenwerking niet ideaal was, konden ook vanuit de achtergrond nog rensters terugkeren. Dat zorgde voor een open finale richting Nyon, waarin slag om slinger gedemarreerd werd. SD Worx hoefde daarbij niet veel werk op te knappen, maar hield wel Niewiadoma (de naaste belager van Vollering, red.) in de gaten.

Ricarda Bauernfeind pakte nog de grootste voorsprong, maar ook de Duitse van Canyon-SRAM redde het niet. Het draaide daardoor uit op een sprint, waarin Fem van Empel het vroeg probeerde. Zij ging al op 300 meter van de finish aan, maar werd in de laatste 50 meter nog geremonteerd door Lippert en strandde zelf op de tweede plaats.