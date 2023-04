Vollering ook de beste in Amstel Gold Race: “Kan het nog niet helemaal geloven”

Video

Ze was dit jaar al de beste in Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen en schreef vandaag met de Amstel Gold Race een nieuwe klassieke zege bij op haar palmares. Demi Vollering was na afloop uiteraard dolgelukkig met haar overwinning. “Ik zal vanavond heel erg lekker slapen!”

Voor Vollering is het ‘derde keer, goede keer’ in de Amstel Gold Race, nadat ze in 2021 en 2022 tweede werd in de heuvelklassieker. Dit keer had ze een zeer sterke demarrage in huis op de top van de laatste keer Cauberg, en dit bleek de winnende move. “Ik kan het nog niet helemaal geloven. We reden vandaag als ploeg echt een heel goede wedstrijd. Dit was echt een koers van dedication”, waren haar eerste woorden in het flashinterview.

Vollering spreekt vol lof over haar ploeggenotes. “Mischa (Bredewold, red.) brandde zichzelf continu op voor ons en ook Lorena (Wiebes, red.) deed het super. En nu hebben we ook Lotte (Kopecky, red.) erbij in deze wedstrijd. Dat is ideaal. Normaal vertrouw ik op mijn sprint, maar ik kon nu een keertje zelf aanvallen.”

En aanvallen deed Vollering op de laatste keer Cauberg, en met succes. “Ik zag dat het helemaal uit elkaar lag op de Cauberg. Ik besloot mijn eigen tempo te rijden en mezelf niet op te blazen. Ik wachtte op het moment dat het tempo er ietsjes uit ging. Ik dacht eigenlijk dat ik iets te vroeg was aangegaan, maar dat bleek toch niet zo te zijn.”