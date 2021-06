Vollering na zege in La Course: “Bijna ging het nog mis”

Demi Vollering was sprakeloos na haar overwinning in La Course. Dat ze zou winnen had ze niet verwacht, zei ze. “Ik keek echt uit naar vandaag, ik weet niet wat ik moet zeggen. Het was een geweldige wedstrijd.”

Net als bij haar zege in Luik-Bastenaken-Luik had ploeggenote Anna van der Breggen een grote rol in het succes, want op de slotklim de Fosse aux Loups trok de wereldkampioene de sprint aan. “Anna deed het weer! Het ging overigens bijna nog mis, want Marianne Vos ging helemaal naar de rechterkant van de weg. Ik zat wat ingesloten, maar kon overeind blijven. Omdat Anna versnelde, dwong ze Marianne om al te gaan. Ik kon mee in de slipstream en er voorbijgaan. Dat was heel cool.”

Dat SD Worx een harde koers nodig had om te winnen, vertelde de 24-jarige Nederlandse. “We hoopten dat het een harde koers zou worden, en als dat niet zou gebeuren moesten wij daar zelf voor zorgen. Vanaf de start was het al vrij zwaar, dus dat was goed voor ons. Niamh (Fisher-Black) deed goed werk door steeds mee te zijn in de ontsnapping. Ook Chantal (van den Broek-Blaak) reed de hele tijd van voren. Nikola (Nosková) in het begin, Rox (Fournier)… En Anna natuurlijk. Ze deed het heel goed. Het was echt teamwork dat we lieten zien.”