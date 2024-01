dinsdag 30 januari 2024 om 10:24

Volledige ploeg van Crelan-Corendon geselecteerd voor WK veldrijden

Alle twaalf renners van Crelan-Corendon tekenen dit weekend present op het WK veldrijden in Tábor. Voor deze ploeg van de broers Roodhooft, die onder de dagelijkse leiding van Thomas Sneyers staat, is het “een uniek teamgegeven waar we met z’n allen toch een beetje trots op mogen zijn.”

Bij de vrouwen beloften is Xaydee Van Sinaey van de partij, terwijl Emiel Verstrynge en Aaron Dockx bij de mannelijke beloften present zijn. Verder zullen we Manon Bakker, Inge van der Heijden, Marion Norbert-Riberolle en Sanne Cant bij de vrouwen elites aan het werk zien, en Mees Hendrikx, Laurens Sweeck, Witse Meeusen, Toon Vandebosch en Joran Wyseure bij de mannelijke profs.

De ploeg profileert zich als een honderd procent crossploeg, die in de tijden waarin steeds meer renners het crossen met de weg combineren, vol wil blijven inzetten op fulltime veldrijders.